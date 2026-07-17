Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтди
Испания миллий жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья 2026 йилги жаҳон чемпионати финали олдидан ўз келажаги ҳақида кутилмаган баёнот берди. Футболчи Аргентина устидан ғалаба қозонилса, эртаси куниёқ терма жамоадаги фаолиятини якунлашга тайёрлигини билдирди.
Унинг фикрича, Европа ва жаҳон чемпионлигини қўлга киритгандан кейин миллий жамоа сафида бундан каттароқ мақсад қолмайди.
«Эртаси куни де ла Фуэнтега қўнғироқ қиламан»
The Touchline нашри Кукурельянинг сўзларини келтирди.
«Агар Испания жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, эртаси куниёқ Луис де ла Фуэнтега қўнғироқ қиламан ва терма жамоадаги фаолиятимни якунлайман», — деди ҳимоячи.
Футболчи бу қарорини миллий жамоа билан эришган ютуқлари ва олдинда турган тарихий имконият билан изоҳлади.
Икки йилда икки йирик соврин
Испания миллий жамоаси 2024 йилги Европа чемпионатида ғолиб чиққан эди. Энди жамоа орадан икки йил ўтиб жаҳон чемпионлигини ҳам қўлга киритиш имкониятига эга.
«2024 йилда Европа чемпионатида, кейин эса жаҳон чемпионатида ғалаба қозонгандан сўнг бундан ортиқ нарса ҳақида орзу қилиш қийин», — дея қўшимча қилди Кукурелья.
Испания финалда ғалаба қозонса, ҳимоячи миллий жамоадаги фаолиятини энг юқори нуқтада якунлаши мумкин.
Испанияни Аргентинага қарши финал кутмоқда
2026 йилги жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўртасида бўлиб ўтади.
Учрашув 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги «Метлайф» стадионида ўтказилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланиши режалаштирилган.
Бир томонда янги авлод вакилларига таянган Испания, иккинчи томонда эса амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина майдонга тушади.
Финал Кукурелья учун сўнгги ўйин бўлиши мумкин
Агар Испания жаҳон чемпионлигини қўлга киритса, Аргентинага қарши финал Кукурельянинг миллий жамоадаги сўнгги учрашувига айланиши мумкин.
Бироқ бунинг учун испанияликлар Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина тўсиғидан ўтиши керак. Демак, футболчи фаолиятидаги энг катта қарорнинг тақдири битта финалга боғлиқ бўлиб турибди.
…