Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтди

·0·Спорт
Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтди

Испания миллий жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья 2026 йилги жаҳон чемпионати финали олдидан ўз келажаги ҳақида кутилмаган баёнот берди. Футболчи Аргентина устидан ғалаба қозонилса, эртаси куниёқ терма жамоадаги фаолиятини якунлашга тайёрлигини билдирди.

Унинг фикрича, Европа ва жаҳон чемпионлигини қўлга киритгандан кейин миллий жамоа сафида бундан каттароқ мақсад қолмайди.

«Эртаси куни де ла Фуэнтега қўнғироқ қиламан»

The Touchline нашри Кукурельянинг сўзларини келтирди.

«Агар Испания жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, эртаси куниёқ Луис де ла Фуэнтега қўнғироқ қиламан ва терма жамоадаги фаолиятимни якунлайман», — деди ҳимоячи.

Футболчи бу қарорини миллий жамоа билан эришган ютуқлари ва олдинда турган тарихий имконият билан изоҳлади.

Икки йилда икки йирик соврин

Испания миллий жамоаси 2024 йилги Европа чемпионатида ғолиб чиққан эди. Энди жамоа орадан икки йил ўтиб жаҳон чемпионлигини ҳам қўлга киритиш имкониятига эга.

«2024 йилда Европа чемпионатида, кейин эса жаҳон чемпионатида ғалаба қозонгандан сўнг бундан ортиқ нарса ҳақида орзу қилиш қийин», — дея қўшимча қилди Кукурелья.

Испания финалда ғалаба қозонса, ҳимоячи миллий жамоадаги фаолиятини энг юқори нуқтада якунлаши мумкин.

Испанияни Аргентинага қарши финал кутмоқда

2026 йилги жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўртасида бўлиб ўтади.

Учрашув 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги «Метлайф» стадионида ўтказилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланиши режалаштирилган.

Бир томонда янги авлод вакилларига таянган Испания, иккинчи томонда эса амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина майдонга тушади.

Финал Кукурелья учун сўнгги ўйин бўлиши мумкин

Агар Испания жаҳон чемпионлигини қўлга киритса, Аргентинага қарши финал Кукурельянинг миллий жамоадаги сўнгги учрашувига айланиши мумкин.

Бироқ бунинг учун испанияликлар Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина тўсиғидан ўтиши керак. Демак, футболчи фаолиятидаги энг катта қарорнинг тақдири битта финалга боғлиқ бўлиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиСуперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 22:0667 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилди67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилдиБугун, 21:55Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Бугун, 21:12Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиМуҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиБугун, 20:15Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаПерес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаБугун, 20:10Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаОлтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаБугун, 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди