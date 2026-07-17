Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этди
Маиший техника оламидаги етакчи брендлардан бири ҳисобланган Dyson компанияси уйдаги иқлим назоратини бутунлай янги босқичга олиб чиқувчи Ҳот+Коол HF1 моделини кенг оммага тақдим этди. Мазкур қурилма ҳам иситиш, ҳам совутиш функцияларини ўзида мужассам этган бўлиб, у хонадондаги анъанавий иситгичлар ва шифт вентиляторлари ўрнини битта ихчам ускуна билан алмаштириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Dyson HF1 ўзининг нафис ва пичоқсиз (бладелесс) дизайни билан ажралиб туради. Бу нафақат эстетик жиҳатдан чиройли кўриниш беради, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам жуда муҳимдир. Қурилмада айланувчи парракларнинг йўқлиги ёш болали ва уй ҳайвонлари бўлган хонадонлар учун қўшимча хотиржамликни таъминлайди. Шунингдек, бундай конструкция қурилмани чангдан тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Ақлли бошқарув ва технологик имкониятларҚурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг масофавий ва ақлли бошқарув тизимидир. Фойдаланувчилар HF1 моделини ўз смартфонларидаги МйDyson иловаси орқали бошқаришлари мумкин. Бу эса ҳатто хонада бўлмасдан туриб ҳам қурилмани ёқиш ёки ўчириш, таймерларни созлаш ва махсус иш жадвалларини яратиш имконини беради. Шунингдек, қурилма билан бирга келадиган масофавий пулт ҳам мавжуд.
HF1 ақлли термостат билан жиҳозланган бўлиб, у хонадаги ҳароратни доимий равишда кузатиб боради. Белгиланган ҳароратга эришилгач, қурилма қувватни автоматик равишда камайтиради ёки оширади, бу эса энергия тежамкорлигини таъминлайди. Ҳаво оқимини йўналтириш учун қурилма 15, 40 ва 70 даража бурчак остида тебраниш (осциллате) имкониятига эга.
Шовқинсиз ишлаш ва хавфсизлик чоралариЁтоқхона ва иш хоналари учун мўлжалланган ушбу модел жуда паст шовқин даражасида ишлайди. Хусусан, тунги "Слееп" режимида шовқин даражаси атиги 26 десибелни ташкил этади, бу эса энг сезгир ухлаб ётган инсонларга ҳам халал бермайди. Шу билан бирга, қурилма ағдарилиб кетган тақдирда автоматик равишда ўчиш функцияси билан жиҳозланган.
Таъкидлаш жоизки, Dyson HF1 совутиш режимида кондиционер каби ишламайди, яни у ҳаво ҳароратини сунъий пасайтирмайди, балки кучли ҳаво оқими орқали циркуляцияни таъминлайди. Иситиш режимида эса қурилманинг олд қисмидаги металл қоплама бироз қизиши мумкин, шунинг учун фойдаланишда эҳтиёткорлик талаб этилади.
Вазни 3 килограммга ҳам етмайдиган (тахминан 2,7 кг) ва баландлиги 58 сантиметр бўлган ушбу қурилма жуда мобил ҳисобланади. Уни бир хонадан иккинчи хонага кўчириш осон ва у интерерда ортиқча жой эгалламайди. Ҳозирда ушбу смарт-қурилма халқаро бозорда 499 доллар атрофида баҳоланмоқда.
…