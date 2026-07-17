Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этди

·0·Техно
Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этди

Маиший техника оламидаги етакчи брендлардан бири ҳисобланган Dyson компанияси уйдаги иқлим назоратини бутунлай янги босқичга олиб чиқувчи Ҳот+Коол HF1 моделини кенг оммага тақдим этди. Мазкур қурилма ҳам иситиш, ҳам совутиш функцияларини ўзида мужассам этган бўлиб, у хонадондаги анъанавий иситгичлар ва шифт вентиляторлари ўрнини битта ихчам ускуна билан алмаштириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Dyson HF1 ўзининг нафис ва пичоқсиз (бладелесс) дизайни билан ажралиб туради. Бу нафақат эстетик жиҳатдан чиройли кўриниш беради, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам жуда муҳимдир. Қурилмада айланувчи парракларнинг йўқлиги ёш болали ва уй ҳайвонлари бўлган хонадонлар учун қўшимча хотиржамликни таъминлайди. Шунингдек, бундай конструкция қурилмани чангдан тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Ақлли бошқарув ва технологик имкониятлар

Қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг масофавий ва ақлли бошқарув тизимидир. Фойдаланувчилар HF1 моделини ўз смартфонларидаги МйDyson иловаси орқали бошқаришлари мумкин. Бу эса ҳатто хонада бўлмасдан туриб ҳам қурилмани ёқиш ёки ўчириш, таймерларни созлаш ва махсус иш жадвалларини яратиш имконини беради. Шунингдек, қурилма билан бирга келадиган масофавий пулт ҳам мавжуд.

HF1 ақлли термостат билан жиҳозланган бўлиб, у хонадаги ҳароратни доимий равишда кузатиб боради. Белгиланган ҳароратга эришилгач, қурилма қувватни автоматик равишда камайтиради ёки оширади, бу эса энергия тежамкорлигини таъминлайди. Ҳаво оқимини йўналтириш учун қурилма 15, 40 ва 70 даража бурчак остида тебраниш (осциллате) имкониятига эга.

Шовқинсиз ишлаш ва хавфсизлик чоралари

Ётоқхона ва иш хоналари учун мўлжалланган ушбу модел жуда паст шовқин даражасида ишлайди. Хусусан, тунги "Слееп" режимида шовқин даражаси атиги 26 десибелни ташкил этади, бу эса энг сезгир ухлаб ётган инсонларга ҳам халал бермайди. Шу билан бирга, қурилма ағдарилиб кетган тақдирда автоматик равишда ўчиш функцияси билан жиҳозланган.

Таъкидлаш жоизки, Dyson HF1 совутиш режимида кондиционер каби ишламайди, яни у ҳаво ҳароратини сунъий пасайтирмайди, балки кучли ҳаво оқими орқали циркуляцияни таъминлайди. Иситиш режимида эса қурилманинг олд қисмидаги металл қоплама бироз қизиши мумкин, шунинг учун фойдаланишда эҳтиёткорлик талаб этилади.

Вазни 3 килограммга ҳам етмайдиган (тахминан 2,7 кг) ва баландлиги 58 сантиметр бўлган ушбу қурилма жуда мобил ҳисобланади. Уни бир хонадан иккинчи хонага кўчириш осон ва у интерерда ортиқча жой эгалламайди. Ҳозирда ушбу смарт-қурилма халқаро бозорда 499 доллар атрофида баҳоланмоқда.

DysonСмарт ҲомеТехнологияГаджетИситиш Тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 23:24Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларБугун, 22:58Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиКоинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиБугун, 22:53Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиXiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиБугун, 22:28Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиMicrosoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиБугун, 21:54Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди