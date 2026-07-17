Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функцияси
Microsoft корпорацияси Windows тизимидаги Copilot сунъий интеллект ёрдамчиси учун навбатдаги муҳим янгиланишни синовдан ўтказмоқда. ПК Инсигҳтс деб номланган янги функция фойдаланувчиларга ўз компьютерлари ҳолатини оддий сўзлар билан сўраш ва тизим диагностикасини осон амалга ошириш имконини беради. Бу янгилик техник билимлари етарли бўлмаган фойдаланувчилар учун мураккаб созламалар ва “Диспетчер задач” (Вазифалар менежери) ичида адашиб юришга чек қўйиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Windows Латест нашри берган маълумотларга кўра, ПК Инсигҳтс фойдаланувчи сўровига биноан тизимнинг техник характеристикаларини таҳлил қилади ва турли муаммоларнинг сабабларини аниқлашга ёрдам беради. Масалан, фойдаланувчи “100 GB ҳажмли ўйинни ўрнатиш учун етарли жой борми?” деб сўраса, Copilot дарҳол хотирани текшириб, аниқ жавоб беради. Шунингдек, у процессор юкламаси, аккумулятор ҳолати ва бошқа муҳим параметрлар ҳақида ҳисобот тақдим эта олади.
Тизимни тўлиқ назорат қилиш имкониятиMicrosoft компаниясининг техник ҳужжатларида келтирилишича, Copilot нафақат CPU ва оператив хотира (RAM) юкламасини, балки GPU (видеокарта) ишини ҳам кузата олади. Шунингдек, у қуйидаги йўналишларда маълумот тўплаш қобилиятига эга бўлади:
- Дискдаги бўш жой ва алоҳида папкаларнинг ҳажмини ҳисоблаш;
- Уланган USB-қурилмалар, ташқи дисклар ва принтерларни аниқлаш;
- Веб-камералар ва бошқа периферик қурилмалар ҳолатини текшириш;
- Bluetooth ва Wi-Fi алоқалари сифатини таҳлил қилиш.
“Оғир” ёрдамчи: Ресурслар сарфи муаммосиЯнги функциянинг фойдали жиҳатлари кўп бўлса-да, унинг тизимга юкламаси мутахассисларда савол уйғотмоқда. Windows Латест ўтказган тестлар шуни кўрсатдики, Copilot иловаси ҳозирги ҳолатида ҳам кутиш режимида 1 GBгача оператив хотирани банд қилиши мумкин. Бу эса кучсизроқ компьютер эгалари учун сезиларли ноқулайлик туғдиради.
Бундан ташқари, Copilot ўзининг алоҳида Microsoft Edge браузери нусхаси билан бирга келиши сабабли дискда қўшимча жой эгаллайди. Агар сунъий интеллект ёрдамчиси диагностика жараёнида ўзи тизимни секинлаштирса, унинг тавсиялари қанчалик самарали бўлиши ҳозирча номаълум. Microsoft келажакда ушбу ресурс сарфини оптималлаштириш устида ишлаши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу функция Windows янгиланишлари билан бирга босқичма-босқич тақдим этилади. Тизимни қўлда созлашга қийналадиганлар учун Copilot ҳақиқий рақамли маслаҳатчига айланиши мумкин, бироқ унинг барқарор ишлаши учун компьютернинг техник қуввати етарли бўлиши лозим.
…