Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функцияси

·0·Техно
Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функцияси

Microsoft корпорацияси Windows тизимидаги Copilot сунъий интеллект ёрдамчиси учун навбатдаги муҳим янгиланишни синовдан ўтказмоқда. ПК Инсигҳтс деб номланган янги функция фойдаланувчиларга ўз компьютерлари ҳолатини оддий сўзлар билан сўраш ва тизим диагностикасини осон амалга ошириш имконини беради. Бу янгилик техник билимлари етарли бўлмаган фойдаланувчилар учун мураккаб созламалар ва “Диспетчер задач” (Вазифалар менежери) ичида адашиб юришга чек қўйиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Windows Латест нашри берган маълумотларга кўра, ПК Инсигҳтс фойдаланувчи сўровига биноан тизимнинг техник характеристикаларини таҳлил қилади ва турли муаммоларнинг сабабларини аниқлашга ёрдам беради. Масалан, фойдаланувчи “100 GB ҳажмли ўйинни ўрнатиш учун етарли жой борми?” деб сўраса, Copilot дарҳол хотирани текшириб, аниқ жавоб беради. Шунингдек, у процессор юкламаси, аккумулятор ҳолати ва бошқа муҳим параметрлар ҳақида ҳисобот тақдим эта олади.

Тизимни тўлиқ назорат қилиш имконияти

Microsoft компаниясининг техник ҳужжатларида келтирилишича, Copilot нафақат CPU ва оператив хотира (RAM) юкламасини, балки GPU (видеокарта) ишини ҳам кузата олади. Шунингдек, у қуйидаги йўналишларда маълумот тўплаш қобилиятига эга бўлади:

  • Дискдаги бўш жой ва алоҳида папкаларнинг ҳажмини ҳисоблаш;
  • Уланган USB-қурилмалар, ташқи дисклар ва принтерларни аниқлаш;
  • Веб-камералар ва бошқа периферик қурилмалар ҳолатини текшириш;
  • Bluetooth ва Wi-Fi алоқалари сифатини таҳлил қилиш.
Хавфсизлик нуқтаи назаридан, ПК Инсигҳтс функцияси фақат фойдаланувчи рухсати билан ишлайди. Ҳар бир аппарат таъминотига оид сўровда тизим рухсат сўрайди, бироқ фойдаланувчи доимий рухсат бериш режимини ҳам ёқиб қўйиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, ҳозирча Copilot шахсий файлларни оча олмайди ва муаммоларни мустақил бартараф этиш ўрнига, фақат уларни аниқлаш ва тавсиялар бериш билан чекланади.

“Оғир” ёрдамчи: Ресурслар сарфи муаммоси

Янги функциянинг фойдали жиҳатлари кўп бўлса-да, унинг тизимга юкламаси мутахассисларда савол уйғотмоқда. Windows Латест ўтказган тестлар шуни кўрсатдики, Copilot иловаси ҳозирги ҳолатида ҳам кутиш режимида 1 GBгача оператив хотирани банд қилиши мумкин. Бу эса кучсизроқ компьютер эгалари учун сезиларли ноқулайлик туғдиради.

Бундан ташқари, Copilot ўзининг алоҳида Microsoft Edge браузери нусхаси билан бирга келиши сабабли дискда қўшимча жой эгаллайди. Агар сунъий интеллект ёрдамчиси диагностика жараёнида ўзи тизимни секинлаштирса, унинг тавсиялари қанчалик самарали бўлиши ҳозирча номаълум. Microsoft келажакда ушбу ресурс сарфини оптималлаштириш устида ишлаши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу функция Windows янгиланишлари билан бирга босқичма-босқич тақдим этилади. Тизимни қўлда созлашга қийналадиганлар учун Copilot ҳақиқий рақамли маслаҳатчига айланиши мумкин, бироқ унинг барқарор ишлаши учун компьютернинг техник қуввати етарли бўлиши лозим.

MicrosoftCopilotWindows 11Сунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиLinus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиБугун, 20:53Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди