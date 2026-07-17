Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди

·0·Техно
Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди

Глобал коинот саноати 2026-йилнинг биринчи ярим йиллигида мисли кўрилмаган молиявий ўсишни намойиш этди. Спасе Капитал таҳлилий компанияси ҳисоботига кўра, соҳага киритилган умумий инвестициялар миқдори рекорд даражадаги 67,7 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич нафақат ўтган йилги натижалардан юқори, балки бутун 2025-йил давомида қайд этилган жами сармоялардан ҳам ўзиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сунъий йўлдош технологиялари сегменти жорий йилнинг атиги олти ойида 8,1 миллиард доллар маблағ жалб қилиб, ўз тарихидаги йиллик максимумларни янгилади. Ушбу йўналишдаги энг йирик битим Финляндиянинг Исее компанияси томонидан амалга оширилди. Радарли сунъий йўлдошлар оператори бўлган ушбу стартап 1,2 миллиард долларлик сармояга эга бўлди. Мазкур маблағлар НАТО давлатлари ва бошқа йирик буюртмачилар томонидан ортиб бораётган талабни қондириш учун қурилмалар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилади.

Сунъий интеллект ва инфратузилма пойгаси

Инвестицияларнинг энг катта қисми коинот аппаратларини лойиҳалаш, учириш ва эксплуатация қилишни ўз ичига олган “инфратузилма” тоифасига тўғри келди. Иккинчи чоракнинг ўзида ушбу соҳадаги компаниялар 20,7 миллиард доллар жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу сумманинг ярмидан кўпи Jeff Bezos томонидан асос солинган Прометеус стартапининг ҳиссасига тўғри келади.

Прометеус муҳандислик лойиҳаларини автоматлаштириш учун сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, коинот ва сунъий интеллектнинг интеграцияси янги Лаунч+ тоифасини юзага келтирмоқда. Масалан, Blue Origin компанияси нафақат ракета ташувчилар, балки Ердаги ҳисоблаш қувватлари танқислигини бартараф этиш учун орбитал маълумотлар марказларини (дата-сентер) яратиш устида иш олиб бормоқда.

SpaceX ва бозорнинг янги босқичи

Июн ойида бўлиб ўтган SpaceX компаниясининг IPO жараёни коинот бозоридаги энг муҳим воқеалардан бирига айланди. Спасе Капитал баҳосига кўра, акцияларнинг оммавий жойлаштирилиши компанияга 85,7 миллиард доллар маблағ келтирди. Ҳозирда SpaceX бозор қиймати қарийб 1,8 триллион долларга баҳоланмоқда, бу эса венчур компаниялари тарихидаги энг йирик биржага чиқиш кўрсаткичидир.

Умуман олганда, иккинчи чоракда инвесторларнинг коинот компанияларидан чиқиш (эхит) бўйича битимлари ҳажми 90,4 миллиард долларни ташкил этди. Бунга май ойидаги ҲавкEе 360 компаниясининг муваффақиятли IPOси ҳам сезиларли ҳисса қўшди. Бироқ, соҳада муваффақиятга эришиш ҳамон мураккаб жараён бўлиб қолмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, 2009-йилдан буён илк сармояларни олган 722 та инфратузилмавий коинот компаниясидан фақатгина 19 таси ривожланишнинг юқори босқичларига (Э серияли раунд) етиб борган. Бугунги кунда капитал жалб қилишдаги асосий “тоқсиқликлар” компаниялар ўсишининг кечки босқичларига, яни Д ва Э раундлари оралиғига кўчган.

КоинотSpaceXИнвестицияСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларБугун, 22:58Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиXiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиБугун, 22:28Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиMicrosoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиБугун, 21:54Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди