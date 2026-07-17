Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди
Глобал коинот саноати 2026-йилнинг биринчи ярим йиллигида мисли кўрилмаган молиявий ўсишни намойиш этди. Спасе Капитал таҳлилий компанияси ҳисоботига кўра, соҳага киритилган умумий инвестициялар миқдори рекорд даражадаги 67,7 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич нафақат ўтган йилги натижалардан юқори, балки бутун 2025-йил давомида қайд этилган жами сармоялардан ҳам ўзиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сунъий йўлдош технологиялари сегменти жорий йилнинг атиги олти ойида 8,1 миллиард доллар маблағ жалб қилиб, ўз тарихидаги йиллик максимумларни янгилади. Ушбу йўналишдаги энг йирик битим Финляндиянинг Исее компанияси томонидан амалга оширилди. Радарли сунъий йўлдошлар оператори бўлган ушбу стартап 1,2 миллиард долларлик сармояга эга бўлди. Мазкур маблағлар НАТО давлатлари ва бошқа йирик буюртмачилар томонидан ортиб бораётган талабни қондириш учун қурилмалар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилади.
Сунъий интеллект ва инфратузилма пойгасиИнвестицияларнинг энг катта қисми коинот аппаратларини лойиҳалаш, учириш ва эксплуатация қилишни ўз ичига олган “инфратузилма” тоифасига тўғри келди. Иккинчи чоракнинг ўзида ушбу соҳадаги компаниялар 20,7 миллиард доллар жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу сумманинг ярмидан кўпи Jeff Bezos томонидан асос солинган Прометеус стартапининг ҳиссасига тўғри келади.
Прометеус муҳандислик лойиҳаларини автоматлаштириш учун сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, коинот ва сунъий интеллектнинг интеграцияси янги Лаунч+ тоифасини юзага келтирмоқда. Масалан, Blue Origin компанияси нафақат ракета ташувчилар, балки Ердаги ҳисоблаш қувватлари танқислигини бартараф этиш учун орбитал маълумотлар марказларини (дата-сентер) яратиш устида иш олиб бормоқда.
SpaceX ва бозорнинг янги босқичиИюн ойида бўлиб ўтган SpaceX компаниясининг IPO жараёни коинот бозоридаги энг муҳим воқеалардан бирига айланди. Спасе Капитал баҳосига кўра, акцияларнинг оммавий жойлаштирилиши компанияга 85,7 миллиард доллар маблағ келтирди. Ҳозирда SpaceX бозор қиймати қарийб 1,8 триллион долларга баҳоланмоқда, бу эса венчур компаниялари тарихидаги энг йирик биржага чиқиш кўрсаткичидир.
Умуман олганда, иккинчи чоракда инвесторларнинг коинот компанияларидан чиқиш (эхит) бўйича битимлари ҳажми 90,4 миллиард долларни ташкил этди. Бунга май ойидаги ҲавкEе 360 компаниясининг муваффақиятли IPOси ҳам сезиларли ҳисса қўшди. Бироқ, соҳада муваффақиятга эришиш ҳамон мураккаб жараён бўлиб қолмоқда.
Статистик маълумотларга кўра, 2009-йилдан буён илк сармояларни олган 722 та инфратузилмавий коинот компаниясидан фақатгина 19 таси ривожланишнинг юқори босқичларига (Э серияли раунд) етиб борган. Бугунги кунда капитал жалб қилишдаги асосий “тоқсиқликлар” компаниялар ўсишининг кечки босқичларига, яни Д ва Э раундлари оралиғига кўчган.
…