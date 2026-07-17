Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низолар
Технология оламининг икки етакчиси — Apple ва OpenAI ўртасида жиддий ҳуқуқий қарама-қаршилик юзага келди. Apple компанияси ўтган жума куни OpenAI устидан тижорат сирларини ўғирлашда айблаб, судга даъво аризаси киритди. Ушбу можаро нафақат икки компания муносабатларига, балки сунъий интеллект бозорининг келажакдаги ривожланишига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Даъво аризасида келтирилган маълумотларга кўра, Apple ўзининг собиқ ходимлари томонидан махфий маълумотларнинг ноқонуний равишда OpenAI компаниясига ўтказилганини даъво қилмоқда. TechCrunch нашри хабар беришича, ушбу қонунбузарликлар OpenAI раҳбариятининг энг юқори бўғинларига, жумладан, компаниянинг аппарат воситалари бўйича бош директори даражасигача етиб бориши мумкинлиги айтилмоқда.
Энг ҳайратланарли фактлардан бири шундаки, ҳозирги кунда OpenAI таркибида 400 дан ортиқ собиқ Apple ходимлари фаолият юритмоқда. Apple ушбу ходимларнинг оммавий равишда ишга ўтишини шунчаки кадрлар алмашинуви эмас, балки интеллектуал мулкни ўзлаштиришга қаратилган тизимли ҳаракат сифатида баҳоламоқда.
IPO режаларига жиддий зарбаУшбу суд жараёни OpenAI учун энг ноқулай вақтда бошланди. Компания жорий йилнинг охирига қадар ўз акцияларини фонд биржасига чиқаришни (IPO) режалаштираётган эди. Ҳуқуқий муаммолар ва тижорат сирлари билан боғлиқ айбловлар инвесторларнинг ишончига путур етказиши ва компаниянинг бозор қийматини пасайтириши мумкин.
OpenAI ҳозирча ушбу айбловларга нисбатан эҳтиёткорлик билан муносабат билдирмоқда. Экспертларнинг фикрича, агар суд Apple фойдасига қарор чиқарса, OpenAI ўзининг аппарат воситалари (ҳардваре) бўйича амбицияларини қайта кўриб чиқишга ёки ҳатто баъзи ишланмаларини тўхтатишга мажбур бўлади.
Ушбу вазият Ўзбекистон технология бозори учун ҳам билвосита аҳамиятга эга. Маҳаллий фойдаланувчилар орасида iPhone смартфонлари ва ChatGPT хизматларининг оммавийлиги ортиб бораётган бир пайтда, икки гигант ўртасидаги низо дастурий таъминот янгиланишлари ва янги функцияларнинг жорий этилишига таъсир қилиши мумкин.
Маълумотлар хавфсизлиги масаласиСуд жараёни фонида яна бир муҳим масала кун тартибига чиқди: фойдаланувчилар ўз маълумотларини сунъий интеллект компанияларига қанчалик ишониб топширишлари мумкин? Apple ўзининг махфийлик сиёсати билан танилган бўлса-да, OpenAI каби жадал ривожланаётган стартаплар учун маълумотлар хавфсизлиги энг заиф нуқта бўлиб қолмоқда.
Ҳозирда суд жараёнининг дастлабки босқичлари кетмоқда. Агар томонлар ўзаро келишувга эриша олмаса, бу иш сўнгги йиллардаги энг йирик технологик суд жараёнларидан бирига айланиши муқаррар. Бу эса бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллект технологияларини тартибга солиш бўйича янги қонуний нормаларнинг ишлаб чиқилишига туртки бериши мумкин.
…