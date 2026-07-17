Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низолар

·0·Техно
Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низолар

Технология оламининг икки етакчиси — Apple ва OpenAI ўртасида жиддий ҳуқуқий қарама-қаршилик юзага келди. Apple компанияси ўтган жума куни OpenAI устидан тижорат сирларини ўғирлашда айблаб, судга даъво аризаси киритди. Ушбу можаро нафақат икки компания муносабатларига, балки сунъий интеллект бозорининг келажакдаги ривожланишига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Даъво аризасида келтирилган маълумотларга кўра, Apple ўзининг собиқ ходимлари томонидан махфий маълумотларнинг ноқонуний равишда OpenAI компаниясига ўтказилганини даъво қилмоқда. TechCrunch нашри хабар беришича, ушбу қонунбузарликлар OpenAI раҳбариятининг энг юқори бўғинларига, жумладан, компаниянинг аппарат воситалари бўйича бош директори даражасигача етиб бориши мумкинлиги айтилмоқда.

Энг ҳайратланарли фактлардан бири шундаки, ҳозирги кунда OpenAI таркибида 400 дан ортиқ собиқ Apple ходимлари фаолият юритмоқда. Apple ушбу ходимларнинг оммавий равишда ишга ўтишини шунчаки кадрлар алмашинуви эмас, балки интеллектуал мулкни ўзлаштиришга қаратилган тизимли ҳаракат сифатида баҳоламоқда.

IPO режаларига жиддий зарба

Ушбу суд жараёни OpenAI учун энг ноқулай вақтда бошланди. Компания жорий йилнинг охирига қадар ўз акцияларини фонд биржасига чиқаришни (IPO) режалаштираётган эди. Ҳуқуқий муаммолар ва тижорат сирлари билан боғлиқ айбловлар инвесторларнинг ишончига путур етказиши ва компаниянинг бозор қийматини пасайтириши мумкин.

OpenAI ҳозирча ушбу айбловларга нисбатан эҳтиёткорлик билан муносабат билдирмоқда. Экспертларнинг фикрича, агар суд Apple фойдасига қарор чиқарса, OpenAI ўзининг аппарат воситалари (ҳардваре) бўйича амбицияларини қайта кўриб чиқишга ёки ҳатто баъзи ишланмаларини тўхтатишга мажбур бўлади.

Ушбу вазият Ўзбекистон технология бозори учун ҳам билвосита аҳамиятга эга. Маҳаллий фойдаланувчилар орасида iPhone смартфонлари ва ChatGPT хизматларининг оммавийлиги ортиб бораётган бир пайтда, икки гигант ўртасидаги низо дастурий таъминот янгиланишлари ва янги функцияларнинг жорий этилишига таъсир қилиши мумкин.

Маълумотлар хавфсизлиги масаласи

Суд жараёни фонида яна бир муҳим масала кун тартибига чиқди: фойдаланувчилар ўз маълумотларини сунъий интеллект компанияларига қанчалик ишониб топширишлари мумкин? Apple ўзининг махфийлик сиёсати билан танилган бўлса-да, OpenAI каби жадал ривожланаётган стартаплар учун маълумотлар хавфсизлиги энг заиф нуқта бўлиб қолмоқда.

Ҳозирда суд жараёнининг дастлабки босқичлари кетмоқда. Агар томонлар ўзаро келишувга эриша олмаса, бу иш сўнгги йиллардаги энг йирик технологик суд жараёнларидан бирига айланиши муқаррар. Бу эса бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллект технологияларини тартибга солиш бўйича янги қонуний нормаларнинг ишлаб чиқилишига туртки бериши мумкин.

AppleOpenAIТехнологияСудСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиКоинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиБугун, 22:53Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиXiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиБугун, 22:28Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиMicrosoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиБугун, 21:54Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди