Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?

·28·Спорт
Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?

Зинедин Зидан — дунё футболидаги энг қизиқарли ва такрорланмас мураббийлардан бири. Уни Пеп Гвардиола каби муайян бир геометрик услубга ёки Антонио Конте каби қатъий ҳимоя тизимига боғлаб бўлмайди. Зиданнинг бош муваффақият сири иккита устунга таянади: ўта юқори даражадаги тактик прагматизм (мослашувчанлик) ва кийиниш хонасидаги мукаммал психологик муҳит.

Zamin.uz афсонавий французнинг Мадрид «Реал»ида қўллаган тактик услублари ва унинг Франция терма жамоаси юлдузлари, хусусан, Килиан Мбаппе билан қандай тил топишиши борасидаги таҳлилни тақдим этади.

«Реал Мадрид»даги тактик услуб: «Хамелеон» эффекти

Зидан «Реал»да ишлаб юрган кезларида ОАВ уни кўпинча «тактикаси йўқ, фақат омади келади» деб танқид қиларди. Аммо кетма-кет уч марта Чемпионлар лигасида ғалаба қозониш фақат омад билан бўлмайди. Зидан рақибнинг кучли ва заиф томонларидан келиб чиқиб, ўз жамоасини исталган шаклга сола оладиган мураббийдир.

  • Услублар хилма-хиллиги: «ББС» (Бейл, Бензема, Роналду) учлиги порлаган даврда у анъанавий 4-3-3 тактикасидан фойдаланган. Гарет Бейл жароҳат олгач эса, тизимни бир зумда 4-3-1-2 («ромб») кўринишига ўтказиб, Искога эркин ижодкорлик мақомини берган. Зарурат туғилганда эса қатъий ҳимоявий 4-4-2 схемасини ҳам мукаммал ишлата олган.

  • Қанотлар доминацияси: Зидан Марсело ва Дани Карвахаль каби қанот ҳимоячиларига ҳужумда чексиз эркинлик берарди. Жамоа майдон марказида Кроос ва Модрич орқали тўпни ушлаб турар ва рақиб ҳимояси зичлашганда, ҳужумлар қанотлардан ҳаволатиб узатиладиган тўплар (кросслар) орқали ҳал қилинарди.

  • Майдон марказидаги эркинлик: У футболчиларни қатъий математик рамкаларга солиб қўймайди. Айниқса, ярим ҳимоя ва ҳужум вакилларига рақиб жарима майдончаси атрофида ўз иқтидорларини тўлиқ намойиш этишлари учун ижодий эркинлик тақдим этади.

Юлдузлар билан тил топишиш санъати: Аура ва чексиз ҳурмат

Франция терма жамоаси тарихан ички келишмовчиликлар, катта эголар жанги ва кийиниш хонасидаги можаролар билан машҳур (1998, 2010 ва ҳатто 2021 йилги Европа чемпионатларини эслаш кифоя). Дидье Дешам бу муҳитни анча жиловлаган эди, аммо Зидан бу борада бутунлай бошқа даражадаги «қурол»га эга.

Мураббийнинг бош устунлиги — у Зинедин Зидандир. Футболчилар ўз қаршиларида нафақат мураббий, балки болаликдаги кумирлари, футбол тарихидаги энг буюк афсона ва Жаҳон чемпиони турганини ҳис қилиб туришади. Унинг мақоми олдида ҳар қандай юлдуз ўз эгосини бир четга суриб қўйишга мажбур бўлади.

Зиданнинг юлдузларни бошқаришдаги асосий методлари қуйидагича:

  • Криштиану Роналду мисоли: Роналду фаолияти давомида ҳар бир ўйинда 90 дақиқа ўйнашни истарди. Уни мавсумнинг энг муҳим палларига (ЕЧЛ финалларига) куч сақлаши учун айрим ички чемпионат ўйинларида дам олишга, захирада қолишга кўндира олган ягона инсон айнан Зидан бўлган. У буни буйруқ билан эмас, дўстона суҳбат ва ўзаро ҳурмат орқали уддалаган.

  • Карим Бенземанинг трансформацияси: Бенземани узоқ йиллар давомида тинимсиз танқидлардан ҳимоя қилиб, уни дунёнинг энг яхши «тўққизлиги» ва «Олтин тўп» соҳиби даражасига чиқишига айнан Зиданнинг унга бўлган ишончи сабаб бўлган.

Мбаппе ва Зидан тандеми: Янги Франция қандай бўлади?

Франция терма жамоасининг айни дамдаги сардори ва асосий юлдузи Килиан Мбаппе учун Зиданнинг келиши идеал сценарийдир.

Мбаппе болалигидан Зиданга ҳавас қилиб ўсганини ва унинг хонаси деворларида айнан Зизунинг суратлари бўлганини яширмаган. Бундан ташқари, Мбаппе ҳозир Зидан учун қадрдон бўлган «Реал Мадрид» шарафини ҳимоя қилмоқда.

Дешам даврида Франция кўпинча эҳтиёткор ва ҳимоявий футбол ўйнаган бўлса, Зидан қўл остида Мбаппе ва бошқа ҳужумкор юлдузлар (Усман Дембеле, Брэдли Барколя) майдонда каттароқ ижодий эркинликка эга бўлишади. Зидан Мбаппени фақат чап қанотга боғлаб қўймай, унга ҳужум чизиғида эркин «кўчиб юрувчи» (free roam) мақомини бериши кутилмоқда, бу эса Килианнинг самарадорлигини янада оширади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритдиБугун, 22:39Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаТезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаБугун, 22:12Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиБугун, 22:08Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиСуперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 22:0667 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилди67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилдиБугун, 21:55Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Бугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди