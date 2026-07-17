«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди
Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тури доирасида Тошкент дербиси дуранг билан якунланди. «Пахтакор» ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, «Локомотив» иккинчи бўлимда жавоб голини урди.
Ғузорда эса мавсум бошидан бери ғалаба қозона олмаётган «Машъал» ниҳоят уч очкога эга чиқди.
«Пахтакор» устунликни сақлаб қололмади
«Пахтакор» ва «Локомотив» ўртасидаги пойтахт дербисида ҳисоб 11-дақиқада очилди.
Рустам Турдимуродов қулай вазиятдан унумли фойдаланиб, «шерлар»ни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим мезбонларнинг минимал устунлиги билан якунланди.
Танаффусдан кейин «Локомотив» ўйинни фаоллаштирди. 61-дақиқада захирадан майдонга тушган Шодиёр Шодибоев орадан икки дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади — 1:1.
Қолган вақтда жамоалар яна гол ура олмади ва дербида очколар бўлиб олинди.
«Машъал»нинг узоқ кутилган ғалабаси
Ғузорда «Машъал» «Қўқон-1912»ни қабул қилди. Турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган икки жамоа ўртасидаги баҳсда битта гол натижани ҳал қилди.
62-дақиқада Эргаш Исмоилов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Машъал»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Ушбу гол якунда ғалаба голига айланди. Шу тариқа, «газчилар» жорий мавсумдаги илк ғалабасини қўлга киритди.
«Пахтакор» пешқадамлик учун очко йўқотди
Дербидан олдин 27 очко билан иккинчи ўринда бораётган «Пахтакор» ўз майдонида муҳим икки очкони бой берди.
«Локомотив» эса кучли рақиб майдонида дуранг қайд этиб, очколари сонини оширди. Жамоа тур олдидан 18 очко билан еттинчи поғонада эди.
Суперлига, 12-тур натижалари
«Пахтакор» — «Локомотив» — 1:1
Голлар:
Рустам Турдимуродов, 11 — 1:0;
Шодиёр Шодибоев, 63 — 1:1.
«Пахтакор»: Қувватов, Таҳсин, Ҳамралиев, Алижонов, Дилшод Саитов, Ибрагимов, Эркинов, Турдимуродов, Бўриев, Собирхўжаев, Бозоров.
«Локомотив»: Козлов, Абраев, Нуруллоев, Абдухолиқов, Шушняр Мирзаев, Йўлдошев, Муҳаммадиев, Зотеев, Нишич, Реимов.
«Машъал» — «Қўқон-1912» — 1:0
Гол:
Эргаш Исмоилов, 62 — 1:0.
«Машъал»: Достонбек Тўхтабоев, Зафарбек Акрамов, Страхинья Бошняк, Сардор Абдураимов, Иброҳим Ғанихонов, Ҳумоюн Муртозаев, Муҳаммадали Алиқулов, Илҳомжон Абдиғаниев, Тохир Тўхтасинов, Эргаш Исмоилов, Шерзод Файзиев.
«Қўқон-1912»: Раҳимжон Давронов, Жасурбек Ёқубов, Алишер Салимов, Жавоҳир Сидиқов, Шота Гвазава, Шоҳруҳ Гадоев, Шаҳзод Акрамов, Ғуломҳайдар Гулямов, Тома Табатадзе, Андро Гиоргадзе, Муҳаммаданас Ҳасанов.
12-турда «Пахтакор» чемпионлик пойгасида очко йўқотган бўлса, «Машъал» учун бу учрашув мавсумдаги бурилиш нуқтасига айланиши мумкин.
…