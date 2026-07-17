«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди

·36·Спорт
«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди

Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тури доирасида Тошкент дербиси дуранг билан якунланди. «Пахтакор» ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, «Локомотив» иккинчи бўлимда жавоб голини урди.

Ғузорда эса мавсум бошидан бери ғалаба қозона олмаётган «Машъал» ниҳоят уч очкога эга чиқди.

«Пахтакор» устунликни сақлаб қололмади

«Пахтакор» ва «Локомотив» ўртасидаги пойтахт дербисида ҳисоб 11-дақиқада очилди.

Рустам Турдимуродов қулай вазиятдан унумли фойдаланиб, «шерлар»ни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим мезбонларнинг минимал устунлиги билан якунланди.

Танаффусдан кейин «Локомотив» ўйинни фаоллаштирди. 61-дақиқада захирадан майдонга тушган Шодиёр Шодибоев орадан икки дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади — 1:1.

Қолган вақтда жамоалар яна гол ура олмади ва дербида очколар бўлиб олинди.

«Машъал»нинг узоқ кутилган ғалабаси

Ғузорда «Машъал» «Қўқон-1912»ни қабул қилди. Турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган икки жамоа ўртасидаги баҳсда битта гол натижани ҳал қилди.

62-дақиқада Эргаш Исмоилов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Машъал»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди.

Ушбу гол якунда ғалаба голига айланди. Шу тариқа, «газчилар» жорий мавсумдаги илк ғалабасини қўлга киритди.

«Пахтакор» пешқадамлик учун очко йўқотди

Дербидан олдин 27 очко билан иккинчи ўринда бораётган «Пахтакор» ўз майдонида муҳим икки очкони бой берди.

«Локомотив» эса кучли рақиб майдонида дуранг қайд этиб, очколари сонини оширди. Жамоа тур олдидан 18 очко билан еттинчи поғонада эди.

Суперлига, 12-тур натижалари

«Пахтакор» — «Локомотив» — 1:1

Голлар:

  • Рустам Турдимуродов, 11 — 1:0;

  • Шодиёр Шодибоев, 63 — 1:1.

«Пахтакор»: Қувватов, Таҳсин, Ҳамралиев, Алижонов, Дилшод Саитов, Ибрагимов, Эркинов, Турдимуродов, Бўриев, Собирхўжаев, Бозоров.

«Локомотив»: Козлов, Абраев, Нуруллоев, Абдухолиқов, Шушняр Мирзаев, Йўлдошев, Муҳаммадиев, Зотеев, Нишич, Реимов.

«Машъал» — «Қўқон-1912» — 1:0

Гол:

  • Эргаш Исмоилов, 62 — 1:0.

«Машъал»: Достонбек Тўхтабоев, Зафарбек Акрамов, Страхинья Бошняк, Сардор Абдураимов, Иброҳим Ғанихонов, Ҳумоюн Муртозаев, Муҳаммадали Алиқулов, Илҳомжон Абдиғаниев, Тохир Тўхтасинов, Эргаш Исмоилов, Шерзод Файзиев.

«Қўқон-1912»: Раҳимжон Давронов, Жасурбек Ёқубов, Алишер Салимов, Жавоҳир Сидиқов, Шота Гвазава, Шоҳруҳ Гадоев, Шаҳзод Акрамов, Ғуломҳайдар Гулямов, Тома Табатадзе, Андро Гиоргадзе, Муҳаммаданас Ҳасанов.

12-турда «Пахтакор» чемпионлик пойгасида очко йўқотган бўлса, «Машъал» учун бу учрашув мавсумдаги бурилиш нуқтасига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Бугун, 22:17Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаТезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаБугун, 22:12Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиБугун, 22:08Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиСуперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 22:0667 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилди67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилдиБугун, 21:55Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Бугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди