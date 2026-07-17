Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этди

·23·Техно
Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси ўзининг янги маҳсулоти — Смарт Солар Камера 4 Pro 4G Дуал-Камера Эдитион ақлли камерасини намойиш этди. Ушбу қурилма анъанавий хавфсизлик камераларидан фарқли ўлароқ, на электр тармоғига ва на Wi-Fi уланишига муҳтож. Бу эса уни дала ҳовлилар, қурилиш майдончалари ёки интернет инфратузилмаси етиб бормаган узоқ ҳудудлар учун идеал ечимга айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги камеранинг асосий ўзига хослиги унинг 4G алоқа стандарти билан ишлашидир. Қурилмага иккита СИМ-карта жойлаштириш мумкин бўлиб, у алоқа сифатини барқарор ушлаб туриш учун тармоқлар ўртасида автоматик равишда алмашади. Бу функция айниқса алоқа сигнали заиф бўлган жойларда видеокузатувнинг узлуксизлигини таъминлайди.

Автоном ишлаш ва қуёш энергияси

Қурилма қувват масаласида тўлиқ мустақилликка эга. У 9900 мА•ш сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланганда бир ҳафтадан ортиқ ишлаш имконини беради. Бироқ унинг корпусига ўрнатилган 7,6 В қувватга эга қуёш панели туфайли, қуёшли об-ҳавода камера деярли чексиз вақт давомида ташқи қувватсиз ишлай олади.

Тасвир сифати борасида ҳам Xiaomi муросага келмаган. Камера иккита 5 мегапикселли объектив билан жиҳозланган бўлиб, ҳар бири 3K аниқликдаги видео ёзиш имкониятига эга. ф/1.6 диафрагмали линзалар ёруғлик кам ҳолларда ҳам тиниқ тасвирни кафолатлайди. Тунги вақтда эса оқ ва инфрақизил светодиодлар тизими ишга тушиб, ҳаракат аниқланганда ҳудудни ёритиб беради.

Ақлли функциялар ва ҳимоя

Xiaomi муҳандислари қурилмага АОВ (Алвайс-он Видео) режимини жорий этишган. Бу режим ҳаракат бўлмаган вақтда кадрларни сониясига биттагача камайтириб, хотира ҳажмини 90 фоизгача тежаш имконини беради. Шунингдек, камерада қуйидаги қўшимча имкониятлар мавжуд:

  • Икки томонлама овозли алоқа (микрофон ва карнай ёрдамида);
  • микроСД карталари орқали маълумотларни сақлаш;
  • IP66 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимоя;
  • Xiaomi экотизимига Сурге Смарт Коннект технологияси орқали уланиш.
Хавфсизлик нуқтаи назаридан, камера шубҳали фаолликни сезса, дарҳол овозли ва ёруғлик сигналларини ёқади. Шу билан бирга, фойдаланувчининг смартфонидаги Mi Home иловасига тезкор билдиришнома юборади. Бу эса эгасига дунёнинг исталган нуқтасидан туриб вазиятни назорат қилиш имконини беради.

Ҳозирда янги қурилма Хитой бозорида тахминан 95 доллар атрофида сотувга чиқди. Ўзбекистон каби қуёшли ўлкаларда бундай автоном камералар қишлоқ хўжалиги ва хусусий сектор учун жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.

XiaomiСмарт КамераТехнология4GХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларБугун, 22:58Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиКоинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиБугун, 22:53Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиMicrosoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиБугун, 21:54Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди