Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси ўзининг янги маҳсулоти — Смарт Солар Камера 4 Pro 4G Дуал-Камера Эдитион ақлли камерасини намойиш этди. Ушбу қурилма анъанавий хавфсизлик камераларидан фарқли ўлароқ, на электр тармоғига ва на Wi-Fi уланишига муҳтож. Бу эса уни дала ҳовлилар, қурилиш майдончалари ёки интернет инфратузилмаси етиб бормаган узоқ ҳудудлар учун идеал ечимга айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги камеранинг асосий ўзига хослиги унинг 4G алоқа стандарти билан ишлашидир. Қурилмага иккита СИМ-карта жойлаштириш мумкин бўлиб, у алоқа сифатини барқарор ушлаб туриш учун тармоқлар ўртасида автоматик равишда алмашади. Бу функция айниқса алоқа сигнали заиф бўлган жойларда видеокузатувнинг узлуксизлигини таъминлайди.
Автоном ишлаш ва қуёш энергиясиҚурилма қувват масаласида тўлиқ мустақилликка эга. У 9900 мА•ш сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланганда бир ҳафтадан ортиқ ишлаш имконини беради. Бироқ унинг корпусига ўрнатилган 7,6 В қувватга эга қуёш панели туфайли, қуёшли об-ҳавода камера деярли чексиз вақт давомида ташқи қувватсиз ишлай олади.
Тасвир сифати борасида ҳам Xiaomi муросага келмаган. Камера иккита 5 мегапикселли объектив билан жиҳозланган бўлиб, ҳар бири 3K аниқликдаги видео ёзиш имкониятига эга. ф/1.6 диафрагмали линзалар ёруғлик кам ҳолларда ҳам тиниқ тасвирни кафолатлайди. Тунги вақтда эса оқ ва инфрақизил светодиодлар тизими ишга тушиб, ҳаракат аниқланганда ҳудудни ёритиб беради.
Ақлли функциялар ва ҳимояXiaomi муҳандислари қурилмага АОВ (Алвайс-он Видео) режимини жорий этишган. Бу режим ҳаракат бўлмаган вақтда кадрларни сониясига биттагача камайтириб, хотира ҳажмини 90 фоизгача тежаш имконини беради. Шунингдек, камерада қуйидаги қўшимча имкониятлар мавжуд:
- Икки томонлама овозли алоқа (микрофон ва карнай ёрдамида);
- микроСД карталари орқали маълумотларни сақлаш;
- IP66 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимоя;
- Xiaomi экотизимига Сурге Смарт Коннект технологияси орқали уланиш.
Ҳозирда янги қурилма Хитой бозорида тахминан 95 доллар атрофида сотувга чиқди. Ўзбекистон каби қуёшли ўлкаларда бундай автоном камералар қишлоқ хўжалиги ва хусусий сектор учун жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.
…