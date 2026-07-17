67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилди
Бразилия футболи афсонаси Пеленинг 1958 йилги Жаҳон чемпионати финалида кийган формаси кимошди савдосида улкан маблағга сотилди. Sotheby’s аукцион уйи матбуот хизмати маълум қилишича, ноёб футболка янги эгасига 4,88 миллион АҚШ доллари эвазига сотилган.
Мазкур форма Пеле фаолиятидаги энг унутилмас учрашувлардан бири билан боғлиқ. Айнан 1958 йилги Жаҳон чемпионати финалида ёш ҳужумчи икки марта гол уриб, Бразилия терма жамоасининг тарихдаги илк жаҳон чемпионлигини қўлга киритишига ҳал қилувчи ҳисса қўшган. Швеция мезбонлик қилган ҳал қилувчи баҳсда бразилияликлар майдон эгаларини 5:2 ҳисобида мағлуб этган эди.
Ушбу ғалаба Пеленинг илк Жаҳон чемпионлиги бўлган. Кейинчалик у яна икки марта мундиал ғолиби бўлиб, жами уч марта Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритган тарихдаги ягона футболчи бўлиб қолмоқда.
Шунингдек, Пеле айнан ўша финалда урган голлари билан яна бир тарихий натижага эришган. У 17 ёшу 249 кунлигида Жаҳон чемпионати финалида гол урган энг ёш футболчи сифатида рекорд ўрнатган. Эътиборлиси, ушбу рекорд ҳозиргача ҳеч бир футболчи томонидан янгиланмаган.
Маълумот учун, футболкалар сотуви бўйича мутлақ рекорд ҳали ҳам Диего Марадонага тегишли. Унинг 1986 йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Англияга қарши ўйинда кийган машҳур футболкаси 2022 йилда кимошди савдосида 9,3 миллион долларга сотилган ва бу кўрсаткич ҳозиргача энг юқори натижа бўлиб қолмоқда.
…