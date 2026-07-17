Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқда
Франция футболида катта эра якунига етиб, янги давр бошланмоқда. Афсонавий футболчи ва мураббий Зинедин Зидан яқин кунларда Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда. Бу ҳақда таниқли инсайдер ва футбол эксперти Фабрицио Романо хабар берди.
Zamin.uz дунё футболидаги ушбу энг йирик тайинлов тафсилотлари ва Франция термасидаги кутилаётган ўзгаришлар сабабини тақдим этади.
Шартнома тайёр: Зидан фақат Францияни кутган эди
Инсайдернинг маълумотларига кўра, 53 ёшли Зинедин Зидан Франция Футбол федерацияси билан шартноманинг барча шартларини тўлиқ келишиб олган. У ҳатто ўзи билан бирга ишлайдиган мураббийлар штабини ҳам шакллантириб бўлган.
Расмий эълон ва шартнома имзоланиши яқин кунларда, амалдаги бош мураббий Дидье Дешам лавозимини расман тарк этганидан сўнг амалга оширилади.
Муҳим факт: Зидан бир неча ой олдиноқ айнан Франция терма жамоасидан таклиф кутишни мақсад қилган эди. Шу сабабли у ўтган вақт давомида дунёнинг энг етакчи клублари ва бошқа миллий терма жамоаларидан тушган бир нечта жозибадор таклифларни қатъиян рад этиб келган.
Дешамнинг кетишига нима сабаб бўлди?
Дидье Дешам Франция терма жамоасини роппа-роса 14 йил — 2012 йилдан буён бошқариб келаётган эди. Бироқ яқиндагина бўлиб ўтган ЖЧ-2026 мусобақаси у учун охиргиси бўлди.
Жорий йилнинг 14 июль куни Арлингтон шаҳрида (АҚШ) бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатининг ярим финал баҳсида Франция терма жамоаси Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, финал йўлланмасидан маҳрум бўлди. Ушбу муваффақиятсизлик Дешамнинг лавозимдан кетишини тезлаштирди.
Икки афсонанинг мураббийлик натижалари: Кимда қандай ютуқлар бор?
Франция тарихидаги энг узоқ ва муваффақиятли ишлаган мураббий ва ундан бошқарувни қабул қилиб олаётган янги нажоткорнинг шу пайтгача эришган ютуқларини солиштирамиз:
Мураббий
Жамлаган совринлари ва натижалари
Бошқарган жамоалари
Дидье Дешам
Жаҳон чемпиони (2018), Миллатлар лигаси ғолиби, ЖЧ-2022 ва Евро-2016 финалчиси
Франция терма жамоаси (2012–2026)
Зинедин Зидан
Кетма-кет 3 марта ЕЧЛ ғолиби, 2 карра Испания чемпиони, Испания Суперкубоги соҳиби
«Реал Мадрид» (Испания)
Кўриб турганингиздек, Зидан шу пайтгача фақат Мадриднинг «Реал» клубида мураббийлик қилган бўлса-да, у ерда феноменал ва такрорланмас натижа кўрсатган. Энди эса у фаолиятида илк бор терма жамоа рулига ўтиради.
Мухлислар ва экспертлар Зиданнинг келиши Франция терма жамоасига янги куч ва мотивация беришига, айниқса жамоа етакчиси Килиан Мбаппе ва бошқа юлдузларнинг ўйинини янги босқичга олиб чиқишига катта ишонч билдирмоқдалар.
…