Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқда

·0·Спорт
Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқда

Франция футболида катта эра якунига етиб, янги давр бошланмоқда. Афсонавий футболчи ва мураббий Зинедин Зидан яқин кунларда Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда. Бу ҳақда таниқли инсайдер ва футбол эксперти Фабрицио Романо хабар берди.

Zamin.uz дунё футболидаги ушбу энг йирик тайинлов тафсилотлари ва Франция термасидаги кутилаётган ўзгаришлар сабабини тақдим этади.

Шартнома тайёр: Зидан фақат Францияни кутган эди

Инсайдернинг маълумотларига кўра, 53 ёшли Зинедин Зидан Франция Футбол федерацияси билан шартноманинг барча шартларини тўлиқ келишиб олган. У ҳатто ўзи билан бирга ишлайдиган мураббийлар штабини ҳам шакллантириб бўлган.

Расмий эълон ва шартнома имзоланиши яқин кунларда, амалдаги бош мураббий Дидье Дешам лавозимини расман тарк этганидан сўнг амалга оширилади.

Муҳим факт: Зидан бир неча ой олдиноқ айнан Франция терма жамоасидан таклиф кутишни мақсад қилган эди. Шу сабабли у ўтган вақт давомида дунёнинг энг етакчи клублари ва бошқа миллий терма жамоаларидан тушган бир нечта жозибадор таклифларни қатъиян рад этиб келган.

Дешамнинг кетишига нима сабаб бўлди?

Дидье Дешам Франция терма жамоасини роппа-роса 14 йил — 2012 йилдан буён бошқариб келаётган эди. Бироқ яқиндагина бўлиб ўтган ЖЧ-2026 мусобақаси у учун охиргиси бўлди.

Жорий йилнинг 14 июль куни Арлингтон шаҳрида (АҚШ) бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатининг ярим финал баҳсида Франция терма жамоаси Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, финал йўлланмасидан маҳрум бўлди. Ушбу муваффақиятсизлик Дешамнинг лавозимдан кетишини тезлаштирди.

Икки афсонанинг мураббийлик натижалари: Кимда қандай ютуқлар бор?

Франция тарихидаги энг узоқ ва муваффақиятли ишлаган мураббий ва ундан бошқарувни қабул қилиб олаётган янги нажоткорнинг шу пайтгача эришган ютуқларини солиштирамиз:

Мураббий

Жамлаган совринлари ва натижалари

Бошқарган жамоалари

Дидье Дешам

Жаҳон чемпиони (2018), Миллатлар лигаси ғолиби, ЖЧ-2022 ва Евро-2016 финалчиси

Франция терма жамоаси (2012–2026)

Зинедин Зидан

Кетма-кет 3 марта ЕЧЛ ғолиби, 2 карра Испания чемпиони, Испания Суперкубоги соҳиби

«Реал Мадрид» (Испания)

Кўриб турганингиздек, Зидан шу пайтгача фақат Мадриднинг «Реал» клубида мураббийлик қилган бўлса-да, у ерда феноменал ва такрорланмас натижа кўрсатган. Энди эса у фаолиятида илк бор терма жамоа рулига ўтиради.

Мухлислар ва экспертлар Зиданнинг келиши Франция терма жамоасига янги куч ва мотивация беришига, айниқса жамоа етакчиси Килиан Мбаппе ва бошқа юлдузларнинг ўйинини янги босқичга олиб чиқишига катта ишонч билдирмоқдалар.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиБугун, 22:08Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиСуперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 22:0667 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилди67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилдиБугун, 21:55Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Бугун, 21:12Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиМуҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиБугун, 20:15Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаПерес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди