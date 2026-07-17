Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилди
Microsoft корпорацияси Windows 10 ва Windows 11 операцион тизимлари учун навбатдаги "Патч Туесдай" хавфсизлик янгиланишини эълон қилди. Ушбу пакет доирасида рекорд даражадаги — 570 та заифлик бартараф этилди. Бу компания тарихидаги бир ой ичида тузатилган энг кўп хатоликлар сони бўлиб, июн ойидаги кўрсаткичдан ҳам ўзиб кетди. Бундай самарадорликка эришишда компания ички хавфсизлик тизимларига интеграция қилинган сунъий интеллект технологиялари муҳим рол ўйнади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тузатилган нуқсонлар орасида 3 та "нолинчи кун" (зеро-дай) тоифасидаги хавфли заифликлар мавжуд бўлиб, уларнинг иккитасидан кибержиноятчилар аллақачон реал ҳужумларда фойдаланишга улгурган. Хусусан, Активе Директорй Федератион Сервисес, ШареПоинт Сервер ва Windows БитЛоккер тизимларидаги хатоликлар фойдаланувчилар хавфсизлигига жиддий таҳдид солиб келган. Мутахассислар корпоратив мижозларга ушбу янгиланишни кечиктирмасдан ўрнатишни тавсия қилмоқда.
Хавфсизлик таҳлили ва рақамларMicrosoft мутахассислари томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, бартараф этилган заифликларнинг таркиби қуйидагича тақсимланган:
- 254 та имтиёзларни ноқонуний ошириш хатолиги;
- 145 та масофадан кодни ишга тушириш (РСE) имконини берувчи заифлик;
- 102 та маълумотларнинг ошкор бўлиши билан боғлиқ муаммо;
- 35 та хизмат кўрсатишни рад этиш (ДоС) ҳолати;
- 17 та хавфсизлик механизмларини четлаб ўтиш ва 16 та маълумотларни сохталаштириш ҳолати.
Тизимдаги янги функцияларХавфсизлик чораларидан ташқари, ушбу Кумулативе Упдате (жамланган янгиланиш) Windows 11 фойдаланувчилари учун бир қатор қулайликларни ҳам тақдим этади. Жумладан, тизимда Поинт-ин-Тиме Ресторе функцияси пайдо бўлди. Бу восита иловалар, созламалар ва файлларни тизимнинг аввалги ҳолатига қайтариш имконини беради. Шунингдек, виджетларни созлаш имкониятлари кенгайтирилди ва "Экран лупаси" (Магнифиер) воситаси такомиллаштирилди.
Bluetooth технологияси орқали уланадиган қурилмалар билан мослашувчанлик даражаси ҳам оширилган. Корпоратив фойдаланувчилар учун янгиланишни оммавий жорий этишдан олдин стандарт мувофиқлик текширувидан ўтказиш тавсия этилади. Оддий фойдаланувчилар эса Windows Упдате хизмати орқали янгиланишни юклаб олишлари мумкин.
Ўзбекистондаги Windows фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгиланиш ўта муҳим ҳисобланади, чунки ШареПоинт ва Активе Директорй каби сервислар мамлакатимиздаги кўплаб давлат ва хусусий ташкилотлар IT-инфраструктурасининг асоси ҳисобланади. Тизимни ўз вақтида янгилаш шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашнинг энг самарали усулидир.
…