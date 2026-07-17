Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилди

·28·Техно
Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилди

Microsoft корпорацияси Windows 10 ва Windows 11 операцион тизимлари учун навбатдаги "Патч Туесдай" хавфсизлик янгиланишини эълон қилди. Ушбу пакет доирасида рекорд даражадаги — 570 та заифлик бартараф этилди. Бу компания тарихидаги бир ой ичида тузатилган энг кўп хатоликлар сони бўлиб, июн ойидаги кўрсаткичдан ҳам ўзиб кетди. Бундай самарадорликка эришишда компания ички хавфсизлик тизимларига интеграция қилинган сунъий интеллект технологиялари муҳим рол ўйнади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тузатилган нуқсонлар орасида 3 та "нолинчи кун" (зеро-дай) тоифасидаги хавфли заифликлар мавжуд бўлиб, уларнинг иккитасидан кибержиноятчилар аллақачон реал ҳужумларда фойдаланишга улгурган. Хусусан, Активе Директорй Федератион Сервисес, ШареПоинт Сервер ва Windows БитЛоккер тизимларидаги хатоликлар фойдаланувчилар хавфсизлигига жиддий таҳдид солиб келган. Мутахассислар корпоратив мижозларга ушбу янгиланишни кечиктирмасдан ўрнатишни тавсия қилмоқда.

Хавфсизлик таҳлили ва рақамлар

Microsoft мутахассислари томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, бартараф этилган заифликларнинг таркиби қуйидагича тақсимланган:

  • 254 та имтиёзларни ноқонуний ошириш хатолиги;
  • 145 та масофадан кодни ишга тушириш (РСE) имконини берувчи заифлик;
  • 102 та маълумотларнинг ошкор бўлиши билан боғлиқ муаммо;
  • 35 та хизмат кўрсатишни рад этиш (ДоС) ҳолати;
  • 17 та хавфсизлик механизмларини четлаб ўтиш ва 16 та маълумотларни сохталаштириш ҳолати.
Умумий рўйхатдаги 59 та заифлик "ўта муҳим" (критикал) тоифасига киритилган. Уларнинг аксарияти хакерларга масофадан туриб қурбоннинг компьютерини тўлиқ назорат қилиш имконини беради. Microsoft вакилларининг таъкидлашича, хатоликлар сонининг кескин ортиши Windows тизими заифлашганини эмас, балки сунъий интеллект ёрдамида ички текширувлар сифати ва тезлиги ошганини англатади.

Тизимдаги янги функциялар

Хавфсизлик чораларидан ташқари, ушбу Кумулативе Упдате (жамланган янгиланиш) Windows 11 фойдаланувчилари учун бир қатор қулайликларни ҳам тақдим этади. Жумладан, тизимда Поинт-ин-Тиме Ресторе функцияси пайдо бўлди. Бу восита иловалар, созламалар ва файлларни тизимнинг аввалги ҳолатига қайтариш имконини беради. Шунингдек, виджетларни созлаш имкониятлари кенгайтирилди ва "Экран лупаси" (Магнифиер) воситаси такомиллаштирилди.

Bluetooth технологияси орқали уланадиган қурилмалар билан мослашувчанлик даражаси ҳам оширилган. Корпоратив фойдаланувчилар учун янгиланишни оммавий жорий этишдан олдин стандарт мувофиқлик текширувидан ўтказиш тавсия этилади. Оддий фойдаланувчилар эса Windows Упдате хизмати орқали янгиланишни юклаб олишлари мумкин.

Ўзбекистондаги Windows фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгиланиш ўта муҳим ҳисобланади, чунки ШареПоинт ва Активе Директорй каби сервислар мамлакатимиздаги кўплаб давлат ва хусусий ташкилотлар IT-инфраструктурасининг асоси ҳисобланади. Тизимни ўз вақтида янгилаш шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашнинг энг самарали усулидир.

MicrosoftWindows 11ХавфсизликСунъий ИнтеллектКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиApple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиБугун, 00:53Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаАтом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 00:24Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиФаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиБугун, 00:20Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиDyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиКеча, 23:28NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди