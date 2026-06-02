Оливер Гласнер тарихий совринлардан сўнг «Кристал Пэлас»ни тарк этди

·235·Спорт
Оливер Гласнер тарихий совринлардан сўнг «Кристал Пэлас»ни тарк этди

Англия Премьер-лигасида катта шов-шув ва кутилмаган ўзгариш юз берди. Лондоннинг «Кристал Пэлас» клубини қисқа вақт ичида бутунлай янги даражага олиб чиққан австриялик машҳур мутахассис Оливер Гласнер кутилмаганда бош мураббийлик лавозимини расман бўшатиб қўйди. Бу ҳақда «бургутлар» матбуот хизмати расмий баёнот билан чиқди.

Тажрибали мураббий Лондон клуби рулини 2024 йилнинг февраль ойида ўз қўлига олган эди. Ўтган давр мобайнида унинг раҳбарлигида жамоа жами 121 та учрашувда майдонга тушиб, шулардан 53 тасида зафар қучди, 33 та баҳсда дуранг ўйнади ва 35 та ўйинда имкониятни бой берди.

Лондон тарихини ўзгартирган мураббий

Оливер Гласнернинг «Кристал Пэлас»даги фаолияти клуб солномасига олтин ҳарфлар билан ёзиладиган бўлди. Боиси, айнан ушбу 51 ёшли австриялик мутахассис келгунига қадар, лондонлик «бургутлар» ўз тарихида бирор марта ҳам жиддий совринни бошлари устига баланд кўтара олишмаган эди.

Гласнер қисқа вақт ичида жамоада ҳақиқий ғолиблик руҳини шакллантирди ва қуйидаги улкан зафарларни қўлга киритди:

  • Жамоани Англия кубогида тенгсиз қилди;

  • Мамлакат Суперкубогида ғолиблик шоҳсупасига олиб чиқди;

  • Халқаро майдонда ҳам кучли ўйин кўрсатиб, Европа Кодференциялар лигаси кубогини Лондонга олиб келди.

Навбатдаги бекат: А Серия ва «Милан» гиганти?

Лондондаги тарихий юришини якунлаган Оливер Гласнер катта эҳтимол билан узоқ вақт ишсиз қолмайди. Европа спорт нашрлари тарқатаётган сўнгги қайноқ хабарларга қараганда, австриялик мутахассис тез орада Италиянинг машҳур «Милан» клуби жиловини ўз қўлига олиши кутилмоқда.

«Россонерилар» раҳбарияти аллақачон Гласнер билан музокараларнинг якуний босқичига келган. Тез орада Миланда янги давр бошланиши мумкин.

«Кристал Пэлас» мухлисларига унутилмас лаҳзаларни туҳфа этган Гласнернинг келгуси фаолиятига омад тилаймиз ва янгиликларни кузатишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди