Оливер Гласнер тарихий совринлардан сўнг «Кристал Пэлас»ни тарк этди
Англия Премьер-лигасида катта шов-шув ва кутилмаган ўзгариш юз берди. Лондоннинг «Кристал Пэлас» клубини қисқа вақт ичида бутунлай янги даражага олиб чиққан австриялик машҳур мутахассис Оливер Гласнер кутилмаганда бош мураббийлик лавозимини расман бўшатиб қўйди. Бу ҳақда «бургутлар» матбуот хизмати расмий баёнот билан чиқди.
Тажрибали мураббий Лондон клуби рулини 2024 йилнинг февраль ойида ўз қўлига олган эди. Ўтган давр мобайнида унинг раҳбарлигида жамоа жами 121 та учрашувда майдонга тушиб, шулардан 53 тасида зафар қучди, 33 та баҳсда дуранг ўйнади ва 35 та ўйинда имкониятни бой берди.
Лондон тарихини ўзгартирган мураббий
Оливер Гласнернинг «Кристал Пэлас»даги фаолияти клуб солномасига олтин ҳарфлар билан ёзиладиган бўлди. Боиси, айнан ушбу 51 ёшли австриялик мутахассис келгунига қадар, лондонлик «бургутлар» ўз тарихида бирор марта ҳам жиддий совринни бошлари устига баланд кўтара олишмаган эди.
Гласнер қисқа вақт ичида жамоада ҳақиқий ғолиблик руҳини шакллантирди ва қуйидаги улкан зафарларни қўлга киритди:
Жамоани Англия кубогида тенгсиз қилди;
Мамлакат Суперкубогида ғолиблик шоҳсупасига олиб чиқди;
Халқаро майдонда ҳам кучли ўйин кўрсатиб, Европа Кодференциялар лигаси кубогини Лондонга олиб келди.
Навбатдаги бекат: А Серия ва «Милан» гиганти?
Лондондаги тарихий юришини якунлаган Оливер Гласнер катта эҳтимол билан узоқ вақт ишсиз қолмайди. Европа спорт нашрлари тарқатаётган сўнгги қайноқ хабарларга қараганда, австриялик мутахассис тез орада Италиянинг машҳур «Милан» клуби жиловини ўз қўлига олиши кутилмоқда.
«Россонерилар» раҳбарияти аллақачон Гласнер билан музокараларнинг якуний босқичига келган. Тез орада Миланда янги давр бошланиши мумкин.
«Кристал Пэлас» мухлисларига унутилмас лаҳзаларни туҳфа этган Гласнернинг келгуси фаолиятига омад тилаймиз ва янгиликларни кузатишда давом этамиз!
…