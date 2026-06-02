Benfica Премер-лига мураббийини олиб келиш орқали Моуриньюнинг ўрнини тўлдирмоқда

·87·Спорт
Benfica Премер-лига мураббийини олиб келиш орқали Моуриньюнинг ўрнини тўлдирмоқда

Фулхэм бош мураббийи Марко Силва Лондон клубини тарк этиб, Лиссабоннинг Benfica жамоасига ўтишга жуда яқин турибди. Португалиялик мутахассис Жозе Моуринью ўрнини эгаллаши кутилаётган асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Benfica раҳбарияти янги мавсум олдидан ўзининг асосий нишонини қўлга киритиш учун Англия Премер-лигасига жиддий „юриш“ қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, 48 ёшли мураббий Ғарбий Лондондаги беш йиллик фаолиятини якунлаб, ўз ватанига қайтиш эҳтимоли юқори. Benfica собиқ Эвертон ва Ватфорд устози учун йилига 4 миллион фунт стерлингдан ортиқ маош таклиф қилган. Марко Силванинг амалдаги шартномаси келаси ой якунига етиши сабабли, Лиссабон гиганти уни катта товон пулисиз қўлга киритиш имкониятига эга.

Марко Силва Нюкасл Юнайтед устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўз келажаги борасида аниқ бир қарорга келмаганини тан олди. „Ростини айтсам, бирор нарсани аниқ ҳал қиламанми ёки йўқ, билмайман. Клуб билан яна гаплашамиз ва шундан сўнг биргаликда қарор қабул қиламиз“, — дея таъкидлади мураббий. Унинг кетиши Фулхэм учун катта йўқотиш бўлиши мумкин, чунки жамоа унинг қўл остида юқори натижаларни қайд этди.

Эстадио да Луздаги бўшлиқ афсонавий Жозе Моуринью кетиши ортидан юзага келди. Тажрибали мутахассис ўзининг ёрқин фаолияти давомида иккинчи бор Реал Мадрид клубига қайтишга тайёрланмоқда. Бу ўзгаришлар Англия Премер-лигасида Пеп Гуардиола, Арне Слот ва Оливер Гласнер каби мураббийларнинг кетиши билан боғлиқ умумий тенденциянинг бир қисмидир.

Эндиликда Фулхэм раҳбарияти Марко Силва ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаган. Клуб рекорд даражадаги 54 очкони қўлга киритган мураббийнинг ўрнини тўлдириш осон бўлмаслигини тушуниб турибди. Ҳозирда Ипсвич Таун устози Киеран МкКенна асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда.

BenficaМарко СилваЖозе МоуриньюФулхэмТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди