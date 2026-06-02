Benfica Премер-лига мураббийини олиб келиш орқали Моуриньюнинг ўрнини тўлдирмоқда
Фулхэм бош мураббийи Марко Силва Лондон клубини тарк этиб, Лиссабоннинг Benfica жамоасига ўтишга жуда яқин турибди. Португалиялик мутахассис Жозе Моуринью ўрнини эгаллаши кутилаётган асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Benfica раҳбарияти янги мавсум олдидан ўзининг асосий нишонини қўлга киритиш учун Англия Премер-лигасига жиддий „юриш“ қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, 48 ёшли мураббий Ғарбий Лондондаги беш йиллик фаолиятини якунлаб, ўз ватанига қайтиш эҳтимоли юқори. Benfica собиқ Эвертон ва Ватфорд устози учун йилига 4 миллион фунт стерлингдан ортиқ маош таклиф қилган. Марко Силванинг амалдаги шартномаси келаси ой якунига етиши сабабли, Лиссабон гиганти уни катта товон пулисиз қўлга киритиш имкониятига эга.
Марко Силва Нюкасл Юнайтед устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўз келажаги борасида аниқ бир қарорга келмаганини тан олди. „Ростини айтсам, бирор нарсани аниқ ҳал қиламанми ёки йўқ, билмайман. Клуб билан яна гаплашамиз ва шундан сўнг биргаликда қарор қабул қиламиз“, — дея таъкидлади мураббий. Унинг кетиши Фулхэм учун катта йўқотиш бўлиши мумкин, чунки жамоа унинг қўл остида юқори натижаларни қайд этди.
Эстадио да Луздаги бўшлиқ афсонавий Жозе Моуринью кетиши ортидан юзага келди. Тажрибали мутахассис ўзининг ёрқин фаолияти давомида иккинчи бор Реал Мадрид клубига қайтишга тайёрланмоқда. Бу ўзгаришлар Англия Премер-лигасида Пеп Гуардиола, Арне Слот ва Оливер Гласнер каби мураббийларнинг кетиши билан боғлиқ умумий тенденциянинг бир қисмидир.
Эндиликда Фулхэм раҳбарияти Марко Силва ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаган. Клуб рекорд даражадаги 54 очкони қўлга киритган мураббийнинг ўрнини тўлдириш осон бўлмаслигини тушуниб турибди. Ҳозирда Ипсвич Таун устози Киеран МкКенна асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда.
…