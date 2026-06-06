Перес «Реал»нинг уч юлдузи келажаги бўйича муҳим қарорини маълум қилди

·56·Спорт
Перес «Реал»нинг уч юлдузи келажаги бўйича муҳим қарорини маълум қилди

Мадриднинг «Реал» клуби президенти Флорентино Перес жамоанинг айни дамдаги энг порлоқ юлдузлари — чап қанот вингери Винисиус Жуниор, франциялик тўпурар Килиан Мбаппе ва англиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Жуд Беллингемнинг клубдаги келажаги хусусида ОАВ вакиллари томонидан берилган саволларга аниқ ва кескин жавоб қайтарди.

Дунё футболининг энг таъсирли раҳбарларидан бири бўлган Перес ўзининг ушбу баёноти билан трансфер бозоридаги турли миш-мишларга бутунлай чек қўйди. Унинг нуфузли «AS» нашрида чоп этилган интервюси қисқа фурсатда "қироллик клуби" мухлислари ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Улар бизда экани – катта бахт!»

Журналистлар билан суҳбат жараёнида Флорентино Перес дастлаб Килиан Мбаппенинг иқтидорига алоҳида тўхталиб ўтди ва ундан умиди жуда катта эканини яширмади.

«Мбаппе — сайёрамизнинг энг кучли футболчиларидан биридир. Унинг қайд этаётган сермаҳсуллик кўрсаткичлари ва статистикасига бирров назар ташлашнинг ўзиёқ қандай феноменал ижрочи билан ишлаётганимизни англаш учун кифоя қилади. Бундай юқори даражадаги футболчининг мақомига ҳеч ким шубҳа билан қарамаслиги лозим. Килиан бизнинг умумий мақсадларимиз йўлида катта ҳажмдаги фойда келтиради. Унинг 'Реал Мадрид' либосида улкан зафарлар ва совринларни қўлга киритишига ишончим комил», — деди клуб раҳбари.

Шундан сўнг, ОАВ вакиллари клуб хўжайинига мухлисларни энг кўп қизиқтирган стратегик савол билан юзланишди: «Биз келаси баҳсларда Мбаппе, Винисиус ва Беллингемни бир вақтнинг ўзида асосий таркибда кўрамизми?»

Флорентино Перес бунга жавобан жамоада ҳеч қандай ички низо ёки кетишлар кутилмаётганини таъкидлади:

«Биз бу ўринда фавқулодда ноёб маҳорат эгалари ҳақида гапиряпмиз. Улар Ер юзидаги исталган гранд клуб ўз сафига қўшиб олишни орзу қиладиган даражадаги ўйинчилардир. Бундай учликнинг айнан бизнинг жамоамизда тўп сураётгани — 'Реал' учун юксак бахт. Шуни қатъий айтаманки, уларнинг барчаси Мадридда қолади ва фаолиятини шу ерда давом эттиради».

Даҳшатли трио: Ортда қолган мавсумнинг сеҳрли рақамлари

«Сантьяго Бернабеу» эгалари бўлмиш ушбу уч нафар футболчи ўтган мавсум давомида клуб маваффақиятларига нечоғлик катта ҳисса қўшганини уларнинг қуйидаги сермаҳсуллик кўрсаткичлари ҳам исботлаб турибди:

Футболчи ва майдондаги амплуаси

Ўтказилган ўйинлар сони

Урилган голлар ҳажми

Голли узатмалар (ассистлар)

Винисиус Жуниор (Вингер)

53 та

22 та

12 та

Килиан Мбаппе (Ҳужумчи)

44 та

42 та

7 та

Жуд Беллингем (Ярим ҳимоячи)

40 та

8 та

5 та

Замин шарҳи: Флорентино Перес навбатдаги бор ўзининг буюк трансфер сиёсати маҳсулини намойиш этмоқда. Таркибда бир йўла уч нафар "Олтин тўп"га даъвогар футболчиларни сақлаб қолиш ва уларнинг келажагини Мадрид билан боғлаш фақат «Реал»дек қудратли клубга хос хусусиятдир. Ушбу даҳшатли трио келгуси мавсумларда рақиблар ҳимоя чизиғи учун ҳақиқий даҳшатга айланиши шубҳасиз. Мухлислар эса "Реал"нинг янги бош мураббийи ушбу юлдузларни майдонда қандай жойлаштиришини интизорлик билан кутишмоқда.

«Қироллик клуби» лагеридаги энг сўнгги инсайдлар, трансфер бозоридаги қайноқ янгиликлар ва жаҳон футболи юлдузлари ҳаётига оид эксклюзив мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Флорентино ПересРеал МадридВинисиус ЖуниорКилиан МбаппеЖуд Беллингем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиАрне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Перес «Реал»нинг уч юлдузи келажаги бўйича муҳим қарорини маълум қилди – Zamin.uz, 06.06.2026