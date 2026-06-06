Перес «Реал»нинг уч юлдузи келажаги бўйича муҳим қарорини маълум қилди
Мадриднинг «Реал» клуби президенти Флорентино Перес жамоанинг айни дамдаги энг порлоқ юлдузлари — чап қанот вингери Винисиус Жуниор, франциялик тўпурар Килиан Мбаппе ва англиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Жуд Беллингемнинг клубдаги келажаги хусусида ОАВ вакиллари томонидан берилган саволларга аниқ ва кескин жавоб қайтарди.
Дунё футболининг энг таъсирли раҳбарларидан бири бўлган Перес ўзининг ушбу баёноти билан трансфер бозоридаги турли миш-мишларга бутунлай чек қўйди. Унинг нуфузли «AS» нашрида чоп этилган интервюси қисқа фурсатда "қироллик клуби" мухлислари ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Улар бизда экани – катта бахт!»
Журналистлар билан суҳбат жараёнида Флорентино Перес дастлаб Килиан Мбаппенинг иқтидорига алоҳида тўхталиб ўтди ва ундан умиди жуда катта эканини яширмади.
«Мбаппе — сайёрамизнинг энг кучли футболчиларидан биридир. Унинг қайд этаётган сермаҳсуллик кўрсаткичлари ва статистикасига бирров назар ташлашнинг ўзиёқ қандай феноменал ижрочи билан ишлаётганимизни англаш учун кифоя қилади. Бундай юқори даражадаги футболчининг мақомига ҳеч ким шубҳа билан қарамаслиги лозим. Килиан бизнинг умумий мақсадларимиз йўлида катта ҳажмдаги фойда келтиради. Унинг 'Реал Мадрид' либосида улкан зафарлар ва совринларни қўлга киритишига ишончим комил», — деди клуб раҳбари.
Шундан сўнг, ОАВ вакиллари клуб хўжайинига мухлисларни энг кўп қизиқтирган стратегик савол билан юзланишди: «Биз келаси баҳсларда Мбаппе, Винисиус ва Беллингемни бир вақтнинг ўзида асосий таркибда кўрамизми?»
Флорентино Перес бунга жавобан жамоада ҳеч қандай ички низо ёки кетишлар кутилмаётганини таъкидлади:
«Биз бу ўринда фавқулодда ноёб маҳорат эгалари ҳақида гапиряпмиз. Улар Ер юзидаги исталган гранд клуб ўз сафига қўшиб олишни орзу қиладиган даражадаги ўйинчилардир. Бундай учликнинг айнан бизнинг жамоамизда тўп сураётгани — 'Реал' учун юксак бахт. Шуни қатъий айтаманки, уларнинг барчаси Мадридда қолади ва фаолиятини шу ерда давом эттиради».
Даҳшатли трио: Ортда қолган мавсумнинг сеҳрли рақамлари
«Сантьяго Бернабеу» эгалари бўлмиш ушбу уч нафар футболчи ўтган мавсум давомида клуб маваффақиятларига нечоғлик катта ҳисса қўшганини уларнинг қуйидаги сермаҳсуллик кўрсаткичлари ҳам исботлаб турибди:
Футболчи ва майдондаги амплуаси
Ўтказилган ўйинлар сони
Урилган голлар ҳажми
Голли узатмалар (ассистлар)
Винисиус Жуниор (Вингер)
53 та
22 та
12 та
Килиан Мбаппе (Ҳужумчи)
44 та
42 та
7 та
Жуд Беллингем (Ярим ҳимоячи)
40 та
8 та
5 та
Замин шарҳи: Флорентино Перес навбатдаги бор ўзининг буюк трансфер сиёсати маҳсулини намойиш этмоқда. Таркибда бир йўла уч нафар "Олтин тўп"га даъвогар футболчиларни сақлаб қолиш ва уларнинг келажагини Мадрид билан боғлаш фақат «Реал»дек қудратли клубга хос хусусиятдир. Ушбу даҳшатли трио келгуси мавсумларда рақиблар ҳимоя чизиғи учун ҳақиқий даҳшатга айланиши шубҳасиз. Мухлислар эса "Реал"нинг янги бош мураббийи ушбу юлдузларни майдонда қандай жойлаштиришини интизорлик билан кутишмоқда.
«Қироллик клуби» лагеридаги энг сўнгги инсайдлар, трансфер бозоридаги қайноқ янгиликлар ва жаҳон футболи юлдузлари ҳаётига оид эксклюзив мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…