Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқда
Футбол тарихидаги энг машҳур ҳаракатлар муаллифи бўлган Криштиано Роналдо ўз маҳорат сирларини кейинги авлодга ўргатишни бошлади. Ижтимоий тармоқларда тарқалган самимий видеода "Ал-Насср" юлдузи ўз ҳовлисида фарзандлари учун махсус маҳорат дарсини ўтказаётгани акс этган. Георгина Родригуез томонидан суратга олинган ушбу лавҳа қисқа вақт ичида миллионлаб мухлислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Видеода Португалия терма жамоаси сардори ўғли Матеога ўзининг ташриф қоғозига айланган "Роналдо Чоп" финтини қандай бажаришни тушунтириб берган. Чим устида ялангоёқ ҳолда ҳаракат қилган афсонавий ҳужумчи ҳар бир деталга, жумладан, тана ҳолати ва рақибни чалғитиш вақтига алоҳида эътибор қаратди. Бу шунчаки тўп билан ўйнаш эмас, балки рақибни алдаш санъати бўйича ҳақиқий дарсликка айланди.
Ҳозирда Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. 41 ёшли футболчи учун ушбу турнир фаолиятидаги олтинчи мундиал бўлади. Гарчи Евро-2024 мусобақасида гол ура олмаган бўлса-да, КР7 ҳамон Роберто Мартинез жамоасининг асосий фигураси ва сардори бўлиб қолмоқда.
Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини 17-июн куни Конго ДРга қарши ўйин билан бошлайди. Мухлислар эса Роналдонинг майдондаги ҳаракатларидан ташқари, унинг футболчилик меросини ўз фарзандларига қандай ўтаётганини кузатишда давом этмоқдалар.
…