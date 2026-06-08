Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқда

·64·Спорт
Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқда

Футбол тарихидаги энг машҳур ҳаракатлар муаллифи бўлган Криштиано Роналдо ўз маҳорат сирларини кейинги авлодга ўргатишни бошлади. Ижтимоий тармоқларда тарқалган самимий видеода "Ал-Насср" юлдузи ўз ҳовлисида фарзандлари учун махсус маҳорат дарсини ўтказаётгани акс этган. Георгина Родригуез томонидан суратга олинган ушбу лавҳа қисқа вақт ичида миллионлаб мухлислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Видеода Португалия терма жамоаси сардори ўғли Матеога ўзининг ташриф қоғозига айланган "Роналдо Чоп" финтини қандай бажаришни тушунтириб берган. Чим устида ялангоёқ ҳолда ҳаракат қилган афсонавий ҳужумчи ҳар бир деталга, жумладан, тана ҳолати ва рақибни чалғитиш вақтига алоҳида эътибор қаратди. Бу шунчаки тўп билан ўйнаш эмас, балки рақибни алдаш санъати бўйича ҳақиқий дарсликка айланди.

Ҳозирда Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. 41 ёшли футболчи учун ушбу турнир фаолиятидаги олтинчи мундиал бўлади. Гарчи Евро-2024 мусобақасида гол ура олмаган бўлса-да, КР7 ҳамон Роберто Мартинез жамоасининг асосий фигураси ва сардори бўлиб қолмоқда.

Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини 17-июн куни Конго ДРга қарши ўйин билан бошлайди. Мухлислар эса Роналдонинг майдондаги ҳаракатларидан ташқари, унинг футболчилик меросини ўз фарзандларига қандай ўтаётганини кузатишда давом этмоқдалар.

Криштиано РоналдоФутболПортугалияЖаҳон ЧемпионатиАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ню-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиНю-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиБугун, 13:26Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиФлорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиБугун, 13:18Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаЖозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаБугун, 13:11Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиБугун, 12:49Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиБугун, 12:41Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатКристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)