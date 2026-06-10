Жалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлди

·0·Спорт
Жалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлди

Тарихий Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ихтиёридан келган кутилмаган янгилик барча футбол ишқибозларини бироз хавотирга солиб қўйган эди. Жамоамизнинг кўп йиллик чинакам етакчиси ва сардори Жалолиддин Машариповнинг кутилмаганда мундиалнинг якуний рўйхатидан жой олмагани боиси ниҳоят аён бўлди. Маълум бўлишича, маҳоратли ярим ҳимоячимиз океан ортидаги АҚШ ўқув-машғулот йиғини давомида бел қисмидаги кучли оғриқлар ва тиббий муаммолар сабабли сўнгги масъулиятли машғулотларда, шунингдек, Канада ҳамда Нидерландия терма жамоаларига қарши ўтказилган назорат-ўртоқлик учрашувларида майдонга туша олмаган.

Шифокорларнинг берган маълумотларига кўра, сўнгги ҳафталар давомида футболчимизнинг бел соҳасида сурункали ноқулайлик ва санчиқлар кузатилиб келинган. Ўша пайтда терма жамоа шифокорлари томонидан белгиланган махсус дори-дармонлар ҳамда тизимли физиотерапия муолажалари ўз самарасини бериб, юлдузли футболчимизнинг умумий ҳолати анчагина яхшиланган ва у сафга қайтишга яқин турган эди.

Бироқ, афсуски, АҚШдаги оғир ва жисмоний юкламаларга бой машғулотлар жараёнида ушбу аламли оғриқлар яна қайта ҳуруж қилиб, Жалолиддинни жиддий безовта қила бошлаган. Вазиятга тўлиқ ойдинлик киритиш мақсадида океан ортидаги энг замонавий клиникалардан бирида ўтказилган чуқурлаштирилган МРТ (магнит-резонанс томография) текшируви натижалари мухлислар учун нохуш хабарни тақдим этди. Тиббий таҳлилларга кўра, футболчимизда эски спорт жароҳати — умуртқалараро диск чурраси (межпозвоночная грижа) қайта ривожлангани ва ҳуруж қилгани аниқланган. Айнан мана шу жиддий тиббий ташхис туфайли у ушбу тарихий турнирни ўтказиб юборишга мажбур бўлди.

Айни пайтда Жалолиддин Машариповнинг тезроқ соғайиб, яшил майдонга қайтиши учун Миллий жамоанинг энг тажрибали шифокорлардан иборат тиббий штаби туну кун изчил иш олиб бормоқда. Футболчимиз махсус тиббий назорат остида бўлиб турибди. Шифокорлар томонидан ҳолат юзасидан якуний ва тўлиқ тиббий хулосалар, шунингдек, келгуси даволаниш режалари олингач, кенг жамоатчилик ва мухлислар учун қўшимча расмий маълумотлар тақдим этилиши айтиб ўтилди. Биз барча юртимиз футбол ишқибозлари номидан суюкли футболчимиз Жалолиддин Машариповга мустаҳкам соғлиқ тилаб, тез фурсатларда яна яшил майдонда ўзининг чиройли ўйинлари билан бизни хушнуд этишини кутиб қоламиз!

Жалолиддин Машариповнинг саломатлиги тикланиши жараёнлари, миллий терма жамоамизнинг Атлантадаги энг сўнгги машғулотлари ва Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчисиМика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчисиБугун, 07:52Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБугун, 07:37Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарМундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарБугун, 07:28Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБугун, 07:13Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрБугун, 06:55Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Бугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...