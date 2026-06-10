Жалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлди
Тарихий Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ихтиёридан келган кутилмаган янгилик барча футбол ишқибозларини бироз хавотирга солиб қўйган эди. Жамоамизнинг кўп йиллик чинакам етакчиси ва сардори Жалолиддин Машариповнинг кутилмаганда мундиалнинг якуний рўйхатидан жой олмагани боиси ниҳоят аён бўлди. Маълум бўлишича, маҳоратли ярим ҳимоячимиз океан ортидаги АҚШ ўқув-машғулот йиғини давомида бел қисмидаги кучли оғриқлар ва тиббий муаммолар сабабли сўнгги масъулиятли машғулотларда, шунингдек, Канада ҳамда Нидерландия терма жамоаларига қарши ўтказилган назорат-ўртоқлик учрашувларида майдонга туша олмаган.
Шифокорларнинг берган маълумотларига кўра, сўнгги ҳафталар давомида футболчимизнинг бел соҳасида сурункали ноқулайлик ва санчиқлар кузатилиб келинган. Ўша пайтда терма жамоа шифокорлари томонидан белгиланган махсус дори-дармонлар ҳамда тизимли физиотерапия муолажалари ўз самарасини бериб, юлдузли футболчимизнинг умумий ҳолати анчагина яхшиланган ва у сафга қайтишга яқин турган эди.
Бироқ, афсуски, АҚШдаги оғир ва жисмоний юкламаларга бой машғулотлар жараёнида ушбу аламли оғриқлар яна қайта ҳуруж қилиб, Жалолиддинни жиддий безовта қила бошлаган. Вазиятга тўлиқ ойдинлик киритиш мақсадида океан ортидаги энг замонавий клиникалардан бирида ўтказилган чуқурлаштирилган МРТ (магнит-резонанс томография) текшируви натижалари мухлислар учун нохуш хабарни тақдим этди. Тиббий таҳлилларга кўра, футболчимизда эски спорт жароҳати — умуртқалараро диск чурраси (межпозвоночная грижа) қайта ривожлангани ва ҳуруж қилгани аниқланган. Айнан мана шу жиддий тиббий ташхис туфайли у ушбу тарихий турнирни ўтказиб юборишга мажбур бўлди.
Айни пайтда Жалолиддин Машариповнинг тезроқ соғайиб, яшил майдонга қайтиши учун Миллий жамоанинг энг тажрибали шифокорлардан иборат тиббий штаби туну кун изчил иш олиб бормоқда. Футболчимиз махсус тиббий назорат остида бўлиб турибди. Шифокорлар томонидан ҳолат юзасидан якуний ва тўлиқ тиббий хулосалар, шунингдек, келгуси даволаниш режалари олингач, кенг жамоатчилик ва мухлислар учун қўшимча расмий маълумотлар тақдим этилиши айтиб ўтилди. Биз барча юртимиз футбол ишқибозлари номидан суюкли футболчимиз Жалолиддин Машариповга мустаҳкам соғлиқ тилаб, тез фурсатларда яна яшил майдонда ўзининг чиройли ўйинлари билан бизни хушнуд этишини кутиб қоламиз!
Жалолиддин Машариповнинг саломатлиги тикланиши жараёнлари, миллий терма жамоамизнинг Атлантадаги энг сўнгги машғулотлари ва Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…