Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керак
Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Крис Уоддл ГОАЛ нашрига берган интервюсида Гарри Кейн атрофидаги баҳс-мунозараларга тўхталиб ўтди. Уоддлинг фикрича, рекордларни янгилашда давом этаётган ҳужумчи майдонда ўзи хоҳлаган услубда ҳаракат қилиш эркинлигига эга бўлиши лозим. Гарчи Кейн асосий гол урувчи бўлса-да, унинг фақат жарима майдончаси ичида қолиши шарт эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарри Кейн ўз фаолияти давомида гол уриш санъатини мукаммал эгаллади ва Тоттенхем тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ҳозирда унинг Англия терма жамоаси сафидаги голлари сони 114 ўйинда 79 тага етди. Агар у терма жамоа билан йирик соврин юта олса, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири мақомини мустаҳкамлайди.
Кейн Бавария сафида совринсиз сериясига чек қўйиб, икки карра Бундеслига чемпионига айланди. 2025-26-йилги мавсумда у ўз фаолиятидаги энг яхши натижани қайд этиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шуниси эътиборлики, у бу голларни нафақат марказий ҳужумчи, балки ҳужумларни ташкил этишда ҳам фаол иштирок этган ҳолда амалга оширди.
Кўпчилик мутахассислар Англия терма жамоасида ижодкор футболчилар кўплигини рўкач қилиб, Кейндан фақат ҳужум якунида туришни талаб қилишмоқда. Бироқ Уоддл бунга қўшилмайди. Унинг таъкидлашича, Кейн ҳеч қачон тезликка таянмаган, балки ўйинни ўқиш қобилияти билан ажралиб турган. У ҳам 9-рақам, ҳам 10-рақам вазифасини бирдек бажара оладиган ноёб ҳужумчидир.
…