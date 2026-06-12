Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керак

·0·Спорт
Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керак

Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Крис Уоддл ГОАЛ нашрига берган интервюсида Гарри Кейн атрофидаги баҳс-мунозараларга тўхталиб ўтди. Уоддлинг фикрича, рекордларни янгилашда давом этаётган ҳужумчи майдонда ўзи хоҳлаган услубда ҳаракат қилиш эркинлигига эга бўлиши лозим. Гарчи Кейн асосий гол урувчи бўлса-да, унинг фақат жарима майдончаси ичида қолиши шарт эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарри Кейн ўз фаолияти давомида гол уриш санъатини мукаммал эгаллади ва Тоттенхем тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ҳозирда унинг Англия терма жамоаси сафидаги голлари сони 114 ўйинда 79 тага етди. Агар у терма жамоа билан йирик соврин юта олса, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири мақомини мустаҳкамлайди.

Кейн Бавария сафида совринсиз сериясига чек қўйиб, икки карра Бундеслига чемпионига айланди. 2025-26-йилги мавсумда у ўз фаолиятидаги энг яхши натижани қайд этиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шуниси эътиборлики, у бу голларни нафақат марказий ҳужумчи, балки ҳужумларни ташкил этишда ҳам фаол иштирок этган ҳолда амалга оширди.

Кўпчилик мутахассислар Англия терма жамоасида ижодкор футболчилар кўплигини рўкач қилиб, Кейндан фақат ҳужум якунида туришни талаб қилишмоқда. Бироқ Уоддл бунга қўшилмайди. Унинг таъкидлашича, Кейн ҳеч қачон тезликка таянмаган, балки ўйинни ўқиш қобилияти билан ажралиб турган. У ҳам 9-рақам, ҳам 10-рақам вазифасини бирдек бажара оладиган ноёб ҳужумчидир.

Гарри КейнАнглияБаварияБундеслигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиБугун, 15:43Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиРоналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиБугун, 15:35Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаТоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаБугун, 15:19Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқФранк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқБугун, 14:12Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиНико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиБугун, 13:55Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...