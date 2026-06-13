Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладими

·0·Спорт
Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладими

Ўтган йилнинг кузида Ливерпул бошидан кечирган омадсиз ўйинлар серияси давомида Флориан Виртс танқидлар марказида қолди. Гари Линекер каби экспертлар 10-рақамли футболчининг Арне Слот асосий таркибидан вақтинча четлатилиши унга фойда бериши мумкинлигини таъкидлашган эди. Линекернинг фикрича, 100 миллион фунтлик харид барибир ўз сўзини айтади, чунки унинг Чемпионлар лигаси ва Бундеслига доирасидаги маҳорати шубҳасиздир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ, ҳамма ҳам немис юлдузининг келажагига ижобий қарамаяпти. Джейми Каррагер футболчининг майдондаги ҳаракатларини шунчаки "тартибли" деб атаган бўлса, Гари Невилле уни жамоа учун "муаммо"га айланиб қолганини айтди. Айниқса, Ливерпул жамоасининг Манчестер Сити клубига қарши ўйиндаги 3:0 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг, Невилле Виртз майдонда ёш боладек кўринганини ва Англия Премер-лигаси жисмоний талабларига жавоб бермаётганини таъкидлади.

Флориан Виртс ўзи ҳам Англиядаги биринчи мавсумида жисмоний ҳолати устида ишлаши кераклигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, у кучлироқ бўлиши ва янги муҳитга мослашиши шарт эди. Эндиликда Германия терма жамоасининг асосий фигураларидан бири бўлган футболчи Жаҳон чемпионатида ўзининг ҳақиқий даражасини кўрсатиб, барча шубҳаларга чек қўйишни мақсад қилган.

Флориан ВиртзЛиверпулАнглия Премер-лигасиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Бугун, 06:52Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиКриштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиБугун, 06:50ЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчиларЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчиларБугун, 06:47Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБрэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБугун, 06:34ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 03:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди