Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладими
Ўтган йилнинг кузида Ливерпул бошидан кечирган омадсиз ўйинлар серияси давомида Флориан Виртс танқидлар марказида қолди. Гари Линекер каби экспертлар 10-рақамли футболчининг Арне Слот асосий таркибидан вақтинча четлатилиши унга фойда бериши мумкинлигини таъкидлашган эди. Линекернинг фикрича, 100 миллион фунтлик харид барибир ўз сўзини айтади, чунки унинг Чемпионлар лигаси ва Бундеслига доирасидаги маҳорати шубҳасиздир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ, ҳамма ҳам немис юлдузининг келажагига ижобий қарамаяпти. Джейми Каррагер футболчининг майдондаги ҳаракатларини шунчаки "тартибли" деб атаган бўлса, Гари Невилле уни жамоа учун "муаммо"га айланиб қолганини айтди. Айниқса, Ливерпул жамоасининг Манчестер Сити клубига қарши ўйиндаги 3:0 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг, Невилле Виртз майдонда ёш боладек кўринганини ва Англия Премер-лигаси жисмоний талабларига жавоб бермаётганини таъкидлади.
Флориан Виртс ўзи ҳам Англиядаги биринчи мавсумида жисмоний ҳолати устида ишлаши кераклигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, у кучлироқ бўлиши ва янги муҳитга мослашиши шарт эди. Эндиликда Германия терма жамоасининг асосий фигураларидан бири бўлган футболчи Жаҳон чемпионатида ўзининг ҳақиқий даражасини кўрсатиб, барча шубҳаларга чек қўйишни мақсад қилган.
…