Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”
Ўзбекистон миллий терма жамоаси вингери Жалолиддин Машарипов жароҳати, тикланиш жараёни ва Жаҳон чемпионати олдидан ҳолати ҳақида фикр билдирди. Тажрибали футболчи сўнгги кунларда уни безовта қилган муаммо жиддий хавотирга сабаб бўлмаслигини, ҳозир ўзини анча яхши ҳис қилаётганини таъкидлади.
Championat Asia нашрига берган интервьюсида Машарипов умуртқалараро диск чурраси, яъни грижа билан боғлиқ оғриқлар қайта безовта қилганини айтди. Аммо футболчининг сўзларига кўра, ҳозир вазият назорат остида ва тикланиш жараёни ижобий кетмоқда.
“Умуртқалараро диск чурраси ўша вақтда безовта қилди. Ҳозир яхши ҳаммаси. Худога шукр, ўтиб кетди”, — деди Машарипов.
Миллий жамоа мухлислари учун бу хабар жуда муҳим. Чунки Жалолиддин Машарипов Ўзбекистон терма жамоасининг энг тажрибали, техникаси юқори ва ҳал қилувчи вазиятларда ўйин тақдирига таъсир қила оладиган футболчиларидан бири ҳисобланади. Айниқса, Жаҳон чемпионати арафасида ҳар бир етакчи футболчининг соғлом бўлиши жамоа учун катта аҳамиятга эга.
Машарипов айни пайтда машғулот залида иш олиб бораётганини, жисмоний ҳолатини тиклаш ва организмни умумий юкламаларга мослаштириш жараёнидан ўтаётганини маълум қилди. Унинг айтишича, тез орада умумий гуруҳ машғулотларига қайтиши режалаштирилган.
“Худо хоҳласа, индиндан умумий гуруҳ машғулотларига чиқаман. Ҳозир машғулот залда шуғулланиб, мослашиш жараёнидан ўтаман. Индиндан эса умумий машғулотлар бошланади”, — деди вингер.
Бу сўзлар Машариповнинг ҳолатида жиддий хавф йўқлигини кўрсатади. Футболчининг умумий машғулотларга қайтиши мураббийлар штаби учун ҳам яхши янгилик. Чунки катта турнир олдидан тактик тайёргарлик, ўзаро тушуниш ва жамоавий ҳаракатларни такомиллаштиришда ҳар бир футболчининг гуруҳ билан бирга ишлаши муҳим.
Жалолиддин Машарипов ушбу муаммо унда янги пайдо бўлмаганини ҳам айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, умуртқалараро диск чурраси билан боғлиқ ҳолат 5-6 йилдан бери мавжуд. Футболчи аввал ҳам шу каби оғриқларга қарамай, миллий жамоа учун майдонга тушган.
“Бу касаллик 5-6 йилдан бери бор. 3 йил олдин Эрон билан ўйнаганимизда ҳам Тошкентда икки кун олдин укол олиб ўйинга чиққанман, ўйнаганман”, — деди Машарипов.
Бу гаплар футболчининг миллий жамоа учун қанчалик масъулият билан ёндашишини кўрсатади. Катта ўйинлар арафасида футболчилар кўпинча оғриқ, чарчоқ ва турли муаммоларни енгиб ўтишга мажбур бўлади. Машарипов ҳам бундай синовлардан ўтган ва терма жамоа манфаати учун майдонга тушган тажрибали ўйинчи сифатида яхши танилган.
Албатта, бундай ҳолатда эҳтиёткорлик ҳам жуда муҳим. Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақада футболчи тўлиқ тайёр ҳолатда бўлиши керак. Шу боис ҳозирги босқичда Машариповнинг машғулот залида индивидуал ишлаётгани ва босқичма-босқич умумий гуруҳга қўшилиши тўғри қарор ҳисобланади.
Футболчи ўзини яхши ҳис қилаётганини яна бир бор таъкидлади. У керакли муолажалар қилинганини, уколлар олинганини ва ҳозир энг асосийси вазият ижобий томонга ўзгарганини айтди.
“Худога шукр, ҳозир яхши. Энди бир-бир безовта қиляпти. Бунақа касали борлар билади. Уколларни олдик, энг муҳими. Ҳаммаси яхши, Худо хоҳласа”, — деди у.
Машариповнинг бу сўзлари мухлисларни бироз тинчлантириши табиий. Чунки у нафақат қанотдаги фаоллиги, балки майдондаги тажрибаси, тўп билан муомаласи ва ҳужумларни ташкил қилишдаги иштироки билан ҳам жамоага керакли футболчи. Унинг соғлом ҳолатда бўлиши Ўзбекистон терма жамоасининг ҳужумдаги имкониятларини кенгайтиради.
Вингер 26 кишилик якуний таркибга киришига ишонч билдирмоқда. Унинг фикрича, насиб қилса, Жаҳон чемпионатига борадиган таркибдан жой олиши керак.
“Насиб қилса, 26 талик таркибда бўлишим керак деб ўйлайман”, — деди Машарипов.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бундай вазиятда ҳар бир футболчининг жисмоний ва руҳий ҳолати алоҳида аҳамиятга эга. Айниқса, Машарипов каби катта тажрибага эга ўйинчилар жамоа ичидаги муҳит, майдондаги қарорлар ва муҳим лаҳзаларда совуққонликни сақлашда катта роль ўйнайди.
Мухлислар эса бир нарсани истайди: етакчи футболчиларнинг барчаси соғлом бўлиб, мундиалда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиши. Машариповнинг “ҳозир ҳаммаси яхши” деган сўзлари шу маънода ижобий сигнал бўлди.
Энди асосий вазифа — тикланиш жараёнини тўғри якунлаш, умумий машғулотларга қўшилиш ва Жаҳон чемпионатига максимал тайёр ҳолда етиб бориш. Жалолиддин Машариповнинг тажрибаси, маҳорати ва майдондаги етакчилик фазилатлари “оқ бўрилар” учун катта турнирда жуда асқотиши мумкин.
…