Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳза

·34·Спорт
Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳза

Афсонавий футболчи Девид Бекхем Голливуднинг Шон-шараф хиёбонида ўз номига аталган юлдуз билан тақдирланди. Ушбу муҳим воқеа 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт олган кун билан бир вақтга тўғри келгани билан ҳам рамзий аҳамият касб этди.

Бу ҳақда The Guardian нашри маълум қилди.

Бекхем бу мукофотни “ҳаётимдаги энг унутилмас воқеалардан бири” деб баҳолаб, бундай шараф оддий инглиз футболчисига насиб этишини ҳеч қачон тасаввур қилмаганини айтди.

Devid Bekhem o'zining Shon-shuhrat xiyobonidagi yulduzi yonida tiz cho'kib turibdi.

Маросим ўзига хос тарзда ўтказилди — анъанавий қизил йўлак ўрнига яшил футбол майдонини эслатувчи йўлак танланди. Бу эса Жаҳон чемпионати руҳини янада кучайтирди.

Машҳур актёр Том Круз Бекхемнинг фаолиятини юқори баҳолаб, уни меҳнат, қатъият ва глобал таъсирнинг ёрқин тимсоли сифатида таърифлади. Бекхем эса ўз навбатида Том Крузга миннатдорчилик билдириб, уни яқин дўсти ва илҳом манбаи сифатида эътироф этди.

Эслатиб ўтамиз, Бекхем 2007 йилдан бошлаб бир неча йил “Лос-Анжелес Гелакси” сафида тўп сурган ва ҳозирда “Интер Маями” клубининг ҳаммуассиси ҳисобланади.

Tom Kruz va Bekxemlar oilasi ochiq tadbirda birga o‘tirishibdi.

Шунингдек, у ва бошқа машҳурлар Лос-Анжелесда ўтган Жаҳон чемпионати очилиш маросимида ҳам иштирок этди. Тадбирда Леонардо Ди Каприо, Ҳелли Берри, Оуен Уилсон, Перис Хилтон каби таниқли шахслар қатнашган.

Мазкур воқеа спорт ва кино оламининг бирлашган ёрқин лаҳзаларидан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди.

Девид БекхемГолливудТом КрузЛос-Анжелес ГелаксиИнтер Маями
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиКака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиБугун, 16:33Златан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиЗлатан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиБугун, 16:10Стивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтдиСтивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтдиБугун, 15:09Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаЭллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаБугун, 14:36Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиАббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди