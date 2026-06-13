Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот берди
Бутун дунё нигоҳи айни кунларда старт олган футбол бўйича тарихий ва энг йирик тўрт йиллик байрам — ЖЧ-2026 мусобақасига қаратилган. Дунёнинг беш карра чемпионлари ҳисобланган машҳур «пентакампеонлар»нинг мазкур мундиалдаги юриши нафақат уларнинг ватанида, балки юртимиздаги миллионлаб футбол ишқибозлари томонидан ҳам катта ҳаяжон билан кутилмоқда. Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи, тажрибали ва забардаст мутахассис Карло Анчелотти турнирдаги дебют учрашуви олдидан матбуот анжуманида иштирок этиб, ўз фикрлари ва масъулиятли режалари билан ўртоқлашди.
Машҳур маҳаллий Globo нашри хабарига кўра, италиялик таниқли устоз мусобақа олдидан жамоадаги ички муҳит ва тайёргарлик жараёни хусусида тўлқинланиб гапирган.
Анчелотти: «Мен доимо оптимистик кайфиятдаман»
Карло Анчелотти ушбу нуфузи баланд ва миқёси кенг бўлган дунё биринчилигидаги руҳий ҳолат ҳақида тўхталар экан, шогирдларига бўлган ишончи юқори эканини алоҳида эътироф этди:
«Мана шундай улкан ва йирик турнирлар бошланиши арафасида ҳар қандай мураббийда ҳамиша маълум маънода ички хавотир ва ҳаяжон бўлиши табиий ҳолдир. Боиси, сиз ўз қўл остингиздаги жамоанинг яшил майдонда ўзининг энг юқори, гўзал ва мукаммал ўйинини намойиш этишини чин дилдан хоҳлайсиз.
Шундай бўлса-да, мен табиатан доимо ҳаётга оптимистик нигоҳ билан боқувчи инсонман. Менинг футболчиларим ушбу Жаҳон чемпионати баҳсларига жуда юқори даражада ва пухта тайёргарлик кўришганини биламан ва уларнинг кучига тўлиқ ишонаман».
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Бразилия миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги гуруҳ таркиби ва илк рақиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа номи
Бош мураббий
Расмий баёнот чоп этган манба
Гуруҳ босқичидаги илк рақиб
Гуруҳдаги бошқа жамоалар
Мусобақанинг умумий мақоми
Бразилия
(Пентакампеонлар)
Карло Анчелотти
Globo нашри
(Бразилия)
Марокаш
(Африка вакили)
• Гаити
• Шотландия
ЖЧ-2026
(Футбол байрами)
«Пентакампеонлар»нинг гуруҳдаги рақиблари кимлар?
Эслатиб ўтамиз, кучли ва маҳоратли юлдузлардан таркиб топган Бразилия миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги дастлабки баҳсини Қатардаги мундиалда шов-шув кўтарган Африка қитъасининг кучли вакили — Марокаш терма жамоасига қарши ўтказади. Шунингдек, ушбу квартетдан Шимолий Америка вакили Гаити ҳамда Европанинг жиддий жамоаларидан бири бўлган Шотландия термалари ҳам жой олган. Футбол экспертларининг фикрига кўра, Анчелотти шогирдлари учун гуруҳдан кейинги босқичга чиқиш вазифаси у қадар қийинчилик туғдирмаса-да, ҳар бир рақибга қарши жиддий ёндашиш талаб этилади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, Карло Анчелотти ва бошқа машҳур мураббийларнинг эксклюзив фикрлари, ўйинлар таҳлили ҳамда спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…