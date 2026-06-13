Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот берди

·1·Спорт
Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот берди

Бутун дунё нигоҳи айни кунларда старт олган футбол бўйича тарихий ва энг йирик тўрт йиллик байрам — ЖЧ-2026 мусобақасига қаратилган. Дунёнинг беш карра чемпионлари ҳисобланган машҳур «пентакампеонлар»нинг мазкур мундиалдаги юриши нафақат уларнинг ватанида, балки юртимиздаги миллионлаб футбол ишқибозлари томонидан ҳам катта ҳаяжон билан кутилмоқда. Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи, тажрибали ва забардаст мутахассис Карло Анчелотти турнирдаги дебют учрашуви олдидан матбуот анжуманида иштирок этиб, ўз фикрлари ва масъулиятли режалари билан ўртоқлашди.

Машҳур маҳаллий Globo нашри хабарига кўра, италиялик таниқли устоз мусобақа олдидан жамоадаги ички муҳит ва тайёргарлик жараёни хусусида тўлқинланиб гапирган.

Анчелотти: «Мен доимо оптимистик кайфиятдаман»

Карло Анчелотти ушбу нуфузи баланд ва миқёси кенг бўлган дунё биринчилигидаги руҳий ҳолат ҳақида тўхталар экан, шогирдларига бўлган ишончи юқори эканини алоҳида эътироф этди:

«Мана шундай улкан ва йирик турнирлар бошланиши арафасида ҳар қандай мураббийда ҳамиша маълум маънода ички хавотир ва ҳаяжон бўлиши табиий ҳолдир. Боиси, сиз ўз қўл остингиздаги жамоанинг яшил майдонда ўзининг энг юқори, гўзал ва мукаммал ўйинини намойиш этишини чин дилдан хоҳлайсиз.

Шундай бўлса-да, мен табиатан доимо ҳаётга оптимистик нигоҳ билан боқувчи инсонман. Менинг футболчиларим ушбу Жаҳон чемпионати баҳсларига жуда юқори даражада ва пухта тайёргарлик кўришганини биламан ва уларнинг кучига тўлиқ ишонаман».

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Бразилия миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги гуруҳ таркиби ва илк рақиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа номи

Бош мураббий

Расмий баёнот чоп этган манба

Гуруҳ босқичидаги илк рақиб

Гуруҳдаги бошқа жамоалар

Мусобақанинг умумий мақоми

Бразилия


(Пентакампеонлар)

Карло Анчелотти

Globo нашри


(Бразилия)

Марокаш


(Африка вакили)

Гаити


Шотландия

ЖЧ-2026


(Футбол байрами)

«Пентакампеонлар»нинг гуруҳдаги рақиблари кимлар?

Эслатиб ўтамиз, кучли ва маҳоратли юлдузлардан таркиб топган Бразилия миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги дастлабки баҳсини Қатардаги мундиалда шов-шув кўтарган Африка қитъасининг кучли вакили — Марокаш терма жамоасига қарши ўтказади. Шунингдек, ушбу квартетдан Шимолий Америка вакили Гаити ҳамда Европанинг жиддий жамоаларидан бири бўлган Шотландия термалари ҳам жой олган. Футбол экспертларининг фикрига кўра, Анчелотти шогирдлари учун гуруҳдан кейинги босқичга чиқиш вазифаси у қадар қийинчилик туғдирмаса-да, ҳар бир рақибга қарши жиддий ёндашиш талаб этилади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, Карло Анчелотти ва бошқа машҳур мураббийларнинг эксклюзив фикрлари, ўйинлар таҳлили ҳамда спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиМишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиБугун, 17:16Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Бугун, 17:12Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиЛевандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиБугун, 16:57Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинГеофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинБугун, 16:52Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди