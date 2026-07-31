Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилди
Рома ярим ҳимоячиси Матиас Соулė фаолиятини бошқа жамоада давом еттириши мумкин ва унинг агенти Милан раҳбариятига мурожаат қилиб, трансфер шартлари бўйича музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш ва трансфер бозори учун маблағ йиғиш мақсадида 2029 йилгача амал қиладиган шартномага ега футболчини сотишга қарор қилди.
Рома жамоасининг иқтидорли ҳужумкор ярим ҳимоячиси Матиас Соулė фаолиятини бошқа клубда давом эттириши мумкин. GOAL.com нашри хабар беришича, футболчининг агенти сўнгги кунларда Милан раҳбарияти билан боғланиб, ўз мижози хизматларини таклиф қилган ва трансфер шартлари бўйича музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда аргентиналик футболчи А Серия ва Европа лигаси доирасида жами 41 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол урди ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, бу кўрсаткичлар унинг бош мураббий қўл остида асосий таркибдаги ўрнини кафолатлаш учун етарли бўлмади ва у аста-секин асосий таркибдан узоқлашди.
Пауло Дибаланинг шартномаси узайтирилгани ҳамда жамоага янги футболчи келиб қўшилгани Матиас Соулėнинг имкониятларини янада қисқартириб юборди. Натижада Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш ва трансфер бозори учун маблағ йиғиш мақсадида 2029 йилгача амал қиладиган узоқ муддатли шартномасига қарамай, иқтидорли ўйинчини сотишга қарор қилди.
Трансфер шартлари ва молиявий талабларАввалроқ Фридкинлар оиласига тегишли бўлган клуб футболчини Саудия Арабистонига 40 миллион евро эвазига сотишни режалаштирган эди. Бироқ собиқ Ювентус аъзоси Арабистон чемпионатига ўтишни умуман истамади ва Европада қолишни афзал кўрди. Шу боис унинг агенти Гуастадисегно Милан клубига чиқиб, вазиятни муҳокама қилди.
Манбага кўра, футболчининг трансфер қиймати бўйича асосий талаблар ҳам маълум бўлди:
- Асосий трансфер суммаси: 30 миллион евро атрофида қатъий белгиланган тўлов
- Қўшимча бонуслар: тахминан 2 миллион евро миқдорида қўшимча тўловлар
- Футболчининг хоҳиши: фақат Европа ва рақобатбардош жамоада қолиш
Матиас Соулėнинг ўзи эса фаолиятини Россонери сафида давом эттириш ва Италияда қолиш умидида. Клубнинг яқин кунлардаги расмий жавоби трансфернинг тақдирини ҳал қилади.
…