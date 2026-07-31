Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилди

·23·Спорт
Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилди
Қисқача

Рома ярим ҳимоячиси Матиас Соулė фаолиятини бошқа жамоада давом еттириши мумкин ва унинг агенти Милан раҳбариятига мурожаат қилиб, трансфер шартлари бўйича музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш ва трансфер бозори учун маблағ йиғиш мақсадида 2029 йилгача амал қиладиган шартномага ега футболчини сотишга қарор қилди.

Рома жамоасининг иқтидорли ҳужумкор ярим ҳимоячиси Матиас Соулė фаолиятини бошқа клубда давом эттириши мумкин. GOAL.com нашри хабар беришича, футболчининг агенти сўнгги кунларда Милан раҳбарияти билан боғланиб, ўз мижози хизматларини таклиф қилган ва трансфер шартлари бўйича музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда аргентиналик футболчи А Серия ва Европа лигаси доирасида жами 41 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол урди ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, бу кўрсаткичлар унинг бош мураббий қўл остида асосий таркибдаги ўрнини кафолатлаш учун етарли бўлмади ва у аста-секин асосий таркибдан узоқлашди.

Пауло Дибаланинг шартномаси узайтирилгани ҳамда жамоага янги футболчи келиб қўшилгани Матиас Соулėнинг имкониятларини янада қисқартириб юборди. Натижада Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш ва трансфер бозори учун маблағ йиғиш мақсадида 2029 йилгача амал қиладиган узоқ муддатли шартномасига қарамай, иқтидорли ўйинчини сотишга қарор қилди.

Трансфер шартлари ва молиявий талаблар

Аввалроқ Фридкинлар оиласига тегишли бўлган клуб футболчини Саудия Арабистонига 40 миллион евро эвазига сотишни режалаштирган эди. Бироқ собиқ Ювентус аъзоси Арабистон чемпионатига ўтишни умуман истамади ва Европада қолишни афзал кўрди. Шу боис унинг агенти Гуастадисегно Милан клубига чиқиб, вазиятни муҳокама қилди.

Манбага кўра, футболчининг трансфер қиймати бўйича асосий талаблар ҳам маълум бўлди:

  • Асосий трансфер суммаси: 30 миллион евро атрофида қатъий белгиланган тўлов
  • Қўшимча бонуслар: тахминан 2 миллион евро миқдорида қўшимча тўловлар
  • Футболчининг хоҳиши: фақат Европа ва рақобатбардош жамоада қолиш
Милан раҳбарияти ҳозирча ушбу трансфер вариантини жиддий ўйлаб кўриш ёки кўрмаслик борасида охирги қарорга келгани йўқ. Бироқ чап оёқда ҳаракат қиладиган ва ҳужум ортида ўйнай оладиган техник жиҳатдан кучли футболчи ҳар қандай топ-клуб учун фойдали вариант бўлиши мумкин.

Матиас Соулėнинг ўзи эса фаолиятини Россонери сафида давом эттириш ва Италияда қолиш умидида. Клубнинг яқин кунлардаги расмий жавоби трансфернинг тақдирини ҳал қилади.

Матиас СоулėМиланРомаА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бугун, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 19:58Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаМатиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда