Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керак
Автомобил ишқибозлари учун молиявий чекловлар бўлмаганда ҳам, гараждаги транспорт воситаларининг мақбул сони ва ўлчами муҳим аҳамият касб етади. Autocar.co.ук хабарига кўра, машҳур телебошловчи Жей Лено каби юзлаб машиналарга ега бўлиш амалда унчалик қулай емас, чунки ҳатто ўнта автомобилдан иборат тўплам ҳам доимий қоғозбозлик ва бош оғриғига олиб келади.
Автомобил ишқибозлари ўртасида молиявий чекловлар бўлмаганда орзу қилинган гаражни қандай автомобиллар билан тўлдириш мумкинлиги доим қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, кўпчилик эътибордан четда қолдирадиган яна бир муҳим жиҳат бор — бу гаражнинг ўлчами ва ундаги транспорт воситаларининг мақбул сонидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Машҳур телебошловчи Жей Лено ўзининг Калифорниядаги улкан ангарида турли даврларга оид юзлаб автомобилларни сақлаши кўпчиликка мукаммал ҳаёт тарзидек кўриниши мумкин. Шунга қарамай, тўлиқ ставкада ишлайдиган хизмат кўрсатиш ходимлари бўлса ҳам, йил кунларидан кўпроқ машинага эга бўлиш амалда унчалик қулай эмаслиги таъкидланмоқда.
Ортиқча автомобиллар ва уларнинг муаммолариҲатто ўнта автомобилдан иборат тўплам ҳам эгаларидан катта эътибор талаб қилади. Ҳар бир транспорт воситаси учун алоҳида суғурта полисларини янгилаш, техник кўрикдан ўтказиш, йўл солиғи тўловларини кузатиб бориш ва мунтазам равишда сервис хизматларини ташкил этиш қоғозбозлик ва доимий бош оғриғига олиб келади.
Айниқса, эски ва нодир автомобиллар доимий равишда махсус мутахассислар эътиборини талаб қилишини инобатга олсак, уларни бошқариш ва сақлаш оғир юмушга айланади. Бундай ортиқча ташвишлар оддий кундалик хатчбек русумли автомобилни ижарага олиш истагини уйғотиши турган гап.
Идеал ечим: учта автомобилМутахассислар ва ҳайдовчиларнинг кузатишларига кўра, энг маъқул ва бошқариш осон бўлган сон — бу нақд учта автомобилдир. Ҳозирги кунда шахсий тажрибада 2005-йилги Mini Коопер С ҳамда 1990-йилги BMW 325i каби машиналардан фойдаланиш барча асосий эҳтиёжларни қоплаш учун етарли эканлиги кўрсатиб берилган.
Улардан бири йил давомида ҳар қандай юмуш учун мос келувчи универсал восита бўлса, иккинчиси бироз қизиқарлироқ ва ўзига хос хусусиятларга эга. Бироқ иккинчи автомобил қиш мавсумида йўллардаги туз ва намлик туфайли коррозияга учраши мумкинлиги сабабли фақат уч мавсум давомида бошқарилади.
Махсус ёки ноёб автомобилларни фақат алоҳида байрамлар ва муҳим кунлар учун сақлаб қўйиш одати уларнинг йиллар давомида гаражда ҳаракатсиз туриб қолишига сабаб бўлади. Кам юрган эски машинани харид қилиш имконияти топилса-да, транспорт воситаларининг узоқ вақт ҳайдалмай қолиб кетиши уларнинг техник ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини доим ёдда тутиш лозим.
…