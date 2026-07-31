Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керак

·18·Авто
Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керак
Қисқача

Автомобил ишқибозлари учун молиявий чекловлар бўлмаганда ҳам, гараждаги транспорт воситаларининг мақбул сони ва ўлчами муҳим аҳамият касб етади. Autocar.co.ук хабарига кўра, машҳур телебошловчи Жей Лено каби юзлаб машиналарга ега бўлиш амалда унчалик қулай емас, чунки ҳатто ўнта автомобилдан иборат тўплам ҳам доимий қоғозбозлик ва бош оғриғига олиб келади.

Автомобил ишқибозлари ўртасида молиявий чекловлар бўлмаганда орзу қилинган гаражни қандай автомобиллар билан тўлдириш мумкинлиги доим қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, кўпчилик эътибордан четда қолдирадиган яна бир муҳим жиҳат бор — бу гаражнинг ўлчами ва ундаги транспорт воситаларининг мақбул сонидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Машҳур телебошловчи Жей Лено ўзининг Калифорниядаги улкан ангарида турли даврларга оид юзлаб автомобилларни сақлаши кўпчиликка мукаммал ҳаёт тарзидек кўриниши мумкин. Шунга қарамай, тўлиқ ставкада ишлайдиган хизмат кўрсатиш ходимлари бўлса ҳам, йил кунларидан кўпроқ машинага эга бўлиш амалда унчалик қулай эмаслиги таъкидланмоқда.

Ортиқча автомобиллар ва уларнинг муаммолари

Ҳатто ўнта автомобилдан иборат тўплам ҳам эгаларидан катта эътибор талаб қилади. Ҳар бир транспорт воситаси учун алоҳида суғурта полисларини янгилаш, техник кўрикдан ўтказиш, йўл солиғи тўловларини кузатиб бориш ва мунтазам равишда сервис хизматларини ташкил этиш қоғозбозлик ва доимий бош оғриғига олиб келади.

Айниқса, эски ва нодир автомобиллар доимий равишда махсус мутахассислар эътиборини талаб қилишини инобатга олсак, уларни бошқариш ва сақлаш оғир юмушга айланади. Бундай ортиқча ташвишлар оддий кундалик хатчбек русумли автомобилни ижарага олиш истагини уйғотиши турган гап.

Идеал ечим: учта автомобил

Мутахассислар ва ҳайдовчиларнинг кузатишларига кўра, энг маъқул ва бошқариш осон бўлган сон — бу нақд учта автомобилдир. Ҳозирги кунда шахсий тажрибада 2005-йилги Mini Коопер С ҳамда 1990-йилги BMW 325i каби машиналардан фойдаланиш барча асосий эҳтиёжларни қоплаш учун етарли эканлиги кўрсатиб берилган.

Улардан бири йил давомида ҳар қандай юмуш учун мос келувчи универсал восита бўлса, иккинчиси бироз қизиқарлироқ ва ўзига хос хусусиятларга эга. Бироқ иккинчи автомобил қиш мавсумида йўллардаги туз ва намлик туфайли коррозияга учраши мумкинлиги сабабли фақат уч мавсум давомида бошқарилади.

Махсус ёки ноёб автомобилларни фақат алоҳида байрамлар ва муҳим кунлар учун сақлаб қўйиш одати уларнинг йиллар давомида гаражда ҳаракатсиз туриб қолишига сабаб бўлади. Кам юрган эски машинани харид қилиш имконияти топилса-да, транспорт воситаларининг узоқ вақт ҳайдалмай қолиб кетиши уларнинг техник ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини доим ёдда тутиш лозим.

Автомобил гаражиMini Коопер СBMW 325iАвтомобилсозликТранспорт воситалари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиMercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиБугун, 17:53Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиСмарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиБугун, 17:30BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиБугун, 15:57Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиXiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиБугун, 15:22Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиБугун, 14:53ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси