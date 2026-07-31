Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқда

·21·Спорт
Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқда
Қисқача

Италиянинг Комо клуби Челсида ўйнаётган инглизистонлик ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни трансфер қилишга жуда яқин келди. GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи палласига кирган ва лондонликлар сўраётган 30 миллион евро суммасига келишув шу оқшомнинг ўзидаёқ расмийлаштирилиши кутилмоқда. Футболчининг шахсий шартномаси борасидаги келишувга бундан бир ҳафта олданоқ еришилган еди.

Италиянинг Комо клуби Чельсияда тўп сураётган инглизистонлик ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келди. GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи палласига кирган бўлиб, келишув шу оқшомнинг ўзидаёқ расмийлаштирилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, футболчининг шахсий шартномаси борасидаги келишувга бундан бир ҳафта олданоқ эришилган эди. Ҳозирда Ломбардия клуби Челсининг молиявий талабларини тўлиқ қондириш йўлида якуний қадамларни ташламоқда. Лондонликлар ҳимоячи учун 30 миллион евро талаб қилаётган эди ва Комо раҳбарияти бу суммага рози бўлишга яқин турибди.

Ҳал қилувчи соатлар ва кутилаётган қўнғироқ

Клублар ўртасидаги якуний келишувга эришиш учун яқин соатларда муҳим телефон мулоқоти режалаштирилган. Ушбу музокаралардан сўнг трансфер тақдири тўлиқ ойдинлашиши кутилмоқда. Манбага кўра, Тревоҳ Чалобахнинг фикри фақат Италияга кўчиб ўтиш ва янги жамоасидаги фаолиятини бошлаш билан банд.

Аввалроқ Интер клуби ҳам футболчига қизиқиш билдиргани ва суриштирувлар олиб боргани ҳақида хабарлар чиққан эди. Бироқ миланликлар эътиборини ҳозирда Кути Ромеро трансферига қаратган. Натижада Комо бу курашда асосий даъвогарга айланди ва инглиз футболчисини ўз сафига қўшиш учун қулай имкониятга эга бўлди.

Агар барча молиявий шартлар келишиб олинса, ҳимоячи тез орада Италияга учиб келади ва янги жамоасининг тиббий кўрикдан ўтиш маросимида қатнашади. Бу трансфер Комо учун жорий мавсумдаги энг муҳим ва шов-шувли келишувлардан бири бўлиши кутилмоқда.

КомоТревоҳ ЧалобаҳЧелсиТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бугун, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиБугун, 19:59Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаМатиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда