Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқда
Италиянинг Комо клуби Челсида ўйнаётган инглизистонлик ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни трансфер қилишга жуда яқин келди. GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи палласига кирган ва лондонликлар сўраётган 30 миллион евро суммасига келишув шу оқшомнинг ўзидаёқ расмийлаштирилиши кутилмоқда. Футболчининг шахсий шартномаси борасидаги келишувга бундан бир ҳафта олданоқ еришилган еди.
Италиянинг Комо клуби Чельсияда тўп сураётган инглизистонлик ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келди. GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи палласига кирган бўлиб, келишув шу оқшомнинг ўзидаёқ расмийлаштирилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, футболчининг шахсий шартномаси борасидаги келишувга бундан бир ҳафта олданоқ эришилган эди. Ҳозирда Ломбардия клуби Челсининг молиявий талабларини тўлиқ қондириш йўлида якуний қадамларни ташламоқда. Лондонликлар ҳимоячи учун 30 миллион евро талаб қилаётган эди ва Комо раҳбарияти бу суммага рози бўлишга яқин турибди.
Ҳал қилувчи соатлар ва кутилаётган қўнғироқКлублар ўртасидаги якуний келишувга эришиш учун яқин соатларда муҳим телефон мулоқоти режалаштирилган. Ушбу музокаралардан сўнг трансфер тақдири тўлиқ ойдинлашиши кутилмоқда. Манбага кўра, Тревоҳ Чалобахнинг фикри фақат Италияга кўчиб ўтиш ва янги жамоасидаги фаолиятини бошлаш билан банд.
Аввалроқ Интер клуби ҳам футболчига қизиқиш билдиргани ва суриштирувлар олиб боргани ҳақида хабарлар чиққан эди. Бироқ миланликлар эътиборини ҳозирда Кути Ромеро трансферига қаратган. Натижада Комо бу курашда асосий даъвогарга айланди ва инглиз футболчисини ўз сафига қўшиш учун қулай имкониятга эга бўлди.
Агар барча молиявий шартлар келишиб олинса, ҳимоячи тез орада Италияга учиб келади ва янги жамоасининг тиббий кўрикдан ўтиш маросимида қатнашади. Бу трансфер Комо учун жорий мавсумдаги энг муҳим ва шов-шувли келишувлардан бири бўлиши кутилмоқда.
…