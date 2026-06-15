Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратди
Оқ уй мезбонлик қилаётган шиддатли ва муросасиз «UFC Freedom 250» юбилей мусобақаси аралаш яккакураш ихлосмандларига кетма-кет ёрқин ва унутилмас лаҳзаларни тақдим этишда давом этмоқда. Мазкур тарихий байрам кечасининг навбатдаги жанги ҳам муддатидан олдин, даҳшатли ва чиройли якун топди. Энг енгил вазн тоифасининг собиқ чемпиони, ўзининг бетакрор услуби ва ёрқин соч турмаклари билан ММА оламида катта обрўга эга бўлган америкалик Шон О'Мэлли канадалик тажрибали спортчи Айманн Захабига қарши октагонга кўтарилди. Дивизионнинг иккита элита вакили ўртасидаги тўқнашув залдаги мухлисларнинг олқишлари остида бошланди.
Иккинчи раунддаги даҳшатли зарба ва рейтинг баҳси
Ушбу қарама-қаршилик нафақат шоу характерига эга, балки вазн тоифасидаги чемпионлик пойгаси учун ҳам ўта муҳим аҳамиятга эга эди. Айни дамда UFC расмий рейтингида кучли учликни (3-ўрин) банд этиб турган Шон О'Мэлли, ундан уч поғона пастда, яъни 6-ўринда бораётган Айманн Захабининг кучини тўғри баҳолаган ҳолда эҳтиёткорлик билан баҳс бошлади. Биринчи раунд асосан разведка ва ўзаро хавфли зарбалар алмашинуви билан ўтди.
Бироқ, иккинчи раундга келиб Шон ўзининг аниқ ва тезкор техникасини ишга солди. Жанг давомида рақибининг заиф нуқтасини топа олган собиқ чемпион, кутилмаганда йўллаган кучли ва даҳшатли зарбаси билан канадалик жангчини октагонга қулатди. Ҳакам вазиятни баҳолаб, баҳсни тезкорлик билан тўхтатди ва О'Мэллининг навбатдаги ёрқин нокаутли зафарини қайд этди.
Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» доирасида кечган ушбу марказий жанг тафсилотлари ва спортчиларнинг кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жангчилар ва уларнинг юрти
UFC расмий рейтингидаги ўрни
Жанг тугаган раунд ва усул
О'Мэлли учун зафарли серия
Захаби учун мағлубият алами
Мусобақа ташкил этилган мажмуа
Шон О'Мэлли
(АҚШ вакили)
3-ўрин
(Собиқ дивизион қироли)
2-раунд, Нокаут
(Муддатидан олдин)
Кетма-кет 2-ғалаба
(Муваффақиятли одим)
7 та ғалабадан кейинги
илк мағлубият
Оқ уй мажмуаси
(Вашингтон, АҚШ)
Айманн Захаби
(Канада вакили)
6-ўрин
(Кучли даъвогар)
Мағлубият қабул қилинди
Серияси барҳам топди
Муваффақиятли юриш тўхтади
Юбилей турнири
Бири учун юксалиш, бошқаси учун мағлубият алами
Ушбу ёрқин ғалаба Шон О'Мэлли учун фаолиятидаги кетма-кет қўлга киритилган иккинчи муваффақият бўлди ва у яна бир бор чемпионлик камари учун асосий даъвогар эканини исботлади. Канада шарафини ҳимоя қилувчи Айманн Захаби учун эса бу натижа ўта аламли бўлди. Сабаби, у ушбу тўқнашувга қадар октагонда кетма-кет 7 та жангда зафар қучиб, мағлубиятсиз серияни давом эттириб келаётган эди. Шон О'Мэлли ушбу чиройли нокаути билан рақибининг узоқ йиллик зафарли юришига чек қўйишга муваффақ бўлди.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли ва чиройли нокаутлар, чемпионлик камари учун кечаётган шиддатли пойгалар, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…