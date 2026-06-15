Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратди

·0·Спорт
Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратди

Оқ уй мезбонлик қилаётган шиддатли ва муросасиз «UFC Freedom 250» юбилей мусобақаси аралаш яккакураш ихлосмандларига кетма-кет ёрқин ва унутилмас лаҳзаларни тақдим этишда давом этмоқда. Мазкур тарихий байрам кечасининг навбатдаги жанги ҳам муддатидан олдин, даҳшатли ва чиройли якун топди. Энг енгил вазн тоифасининг собиқ чемпиони, ўзининг бетакрор услуби ва ёрқин соч турмаклари билан ММА оламида катта обрўга эга бўлган америкалик Шон О'Мэлли канадалик тажрибали спортчи Айманн Захабига қарши октагонга кўтарилди. Дивизионнинг иккита элита вакили ўртасидаги тўқнашув залдаги мухлисларнинг олқишлари остида бошланди.

Иккинчи раунддаги даҳшатли зарба ва рейтинг баҳси

Ушбу қарама-қаршилик нафақат шоу характерига эга, балки вазн тоифасидаги чемпионлик пойгаси учун ҳам ўта муҳим аҳамиятга эга эди. Айни дамда UFC расмий рейтингида кучли учликни (3-ўрин) банд этиб турган Шон О'Мэлли, ундан уч поғона пастда, яъни 6-ўринда бораётган Айманн Захабининг кучини тўғри баҳолаган ҳолда эҳтиёткорлик билан баҳс бошлади. Биринчи раунд асосан разведка ва ўзаро хавфли зарбалар алмашинуви билан ўтди.

Бироқ, иккинчи раундга келиб Шон ўзининг аниқ ва тезкор техникасини ишга солди. Жанг давомида рақибининг заиф нуқтасини топа олган собиқ чемпион, кутилмаганда йўллаган кучли ва даҳшатли зарбаси билан канадалик жангчини октагонга қулатди. Ҳакам вазиятни баҳолаб, баҳсни тезкорлик билан тўхтатди ва О'Мэллининг навбатдаги ёрқин нокаутли зафарини қайд этди.

Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» доирасида кечган ушбу марказий жанг тафсилотлари ва спортчиларнинг кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жангчилар ва уларнинг юрти

UFC расмий рейтингидаги ўрни

Жанг тугаган раунд ва усул

О'Мэлли учун зафарли серия

Захаби учун мағлубият алами

Мусобақа ташкил этилган мажмуа

Шон О'Мэлли


(АҚШ вакили)

3-ўрин


(Собиқ дивизион қироли)

2-раунд, Нокаут


(Муддатидан олдин)

Кетма-кет 2-ғалаба


(Муваффақиятли одим)

7 та ғалабадан кейинги


илк мағлубият

Оқ уй мажмуаси


(Вашингтон, АҚШ)

Айманн Захаби


(Канада вакили)

6-ўрин


(Кучли даъвогар)

Мағлубият қабул қилинди

Серияси барҳам топди

Муваффақиятли юриш тўхтади

Юбилей турнири

Бири учун юксалиш, бошқаси учун мағлубият алами

Ушбу ёрқин ғалаба Шон О'Мэлли учун фаолиятидаги кетма-кет қўлга киритилган иккинчи муваффақият бўлди ва у яна бир бор чемпионлик камари учун асосий даъвогар эканини исботлади. Канада шарафини ҳимоя қилувчи Айманн Захаби учун эса бу натижа ўта аламли бўлди. Сабаби, у ушбу тўқнашувга қадар октагонда кетма-кет 7 та жангда зафар қучиб, мағлубиятсиз серияни давом эттириб келаётган эди. Шон О'Мэлли ушбу чиройли нокаути билан рақибининг узоқ йиллик зафарли юришига чек қўйишга муваффақ бўлди.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли ва чиройли нокаутлар, чемпионлик камари учун кечаётган шиддатли пойгалар, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиМаурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиБугун, 02:33Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Бугун, 02:07Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиБугун, 01:55Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиКот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиБугун, 01:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?