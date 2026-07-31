Smallest.ai овозли сунъий интеллектни ривожлантириш учун 13 миллион доллар маблағ жалб қилди

·24·Техно
Smallest.ai овозли сунъий интеллектни ривожлантириш учун 13 миллион доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

2024-йил охирида ташкил етилган Smallest.ai стартапи овозли мулоқотни инсон нутқидан фарқлатмайдиган даражага олиб чиқиш учун 13 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. Ушбу маблағ компаниянинг умумий инвестицияларини 21 миллион доллардан оширди ва А сериясидаги молиялаштириш раундига Селигман Вентурес бошчилик қилди.

Сунъий интеллект агентлари мижозларга хизмат кўрсатиш ва бошқа соҳаларда фаол қўлланаётганига қарамай, аксарият фойдаланувчилар робот билан гаплашаётганини дарҳол пайқашади. TechCrunch нашри хабар қилишича, 2024-йил охирида ташкил этилган Smallest.ai стартупшбу муаммони ҳал қилиш ва овозли мулоқотни инсон нутқидан фарқлатмайдиган даражага олиб чиқиш учун 13 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. Ушбу маблағ компаниянинг умумий инвестицияларини 21 миллион доллардан оширди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда аксарият йирик тил моделлари (LLM) бутун матнли сўровни қабул қилиб, кейин жавоб қайтариш устида ишлайди. Матнли чатларда бу кечикиш сезилмаса-да, овозли мулоқотда ҳатто энг қисқа танаффус ҳам ғайритабиий туюлади. Smallest.ai асосчиси ва бош директори Сударшан Каматнинг тушунтиришича, инсонлар ўзаро мулоқот жараёнида тинглаб, ўйлаб ва бир вақтнинг ўзида гаплашиб боришади. Стартап айнан мана шу табиий жараённи такрорлайдиган махсус кичик овозли моделни яратишга эътибор қаратмоқда.

Реал вақт режимидаги интеллект қатлами

Стартап томонидан ишлаб чиқилаётган технология реал вақт режимида ишловчи интеллект қатлами вазифасини бажаради. Бу эса мижозлар билан муайян мавзуларда деярли нол жавоб кечикиши билан табиий суҳбат қуриш имконини беради. Агар модел унинг чекланган билимлар базасига кирмайдиган мураккаб мавзуга дуч келса, худди реал инсон каби масалани ўрганиш учун мижозни қисқа муддатга кутиш режимига ўтказиб, мураккаброқ йирик базавий моделга мурожаат қилади.

Сударшан Каматнинг фикрича, келажакда барча сунъий интеллект агентлари икки хил моделга таянади: реал вақтда мулоқот қилиш учун кичик овозли модел ҳамда мураккаб муаммоларни ҳал этиш зарур бўлганда чақириладиган "офлайн" LLM. Йирик асосий моделлардан фарқли ўлароқ, Smallest.ai турли акцентларни тушуниш, ўнлаб тилларни қўллаб-қувватлаш ва шовқинли муҳитда ҳам мукаммал ишлаш каби овозга хос нуансларга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Молия босқичи ва келгусидаги режалар

ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Smallest.ai ўзининг А сериясидаги 13 миллион долларлик молиялаштириш раундини муваффақиятли якунлади. Ушбу молиялаштириш босқичига Селигман Вентурес бошчилик қилган бўлиб, Сиерра Вентурес ва 3one4 Капитал компаниялари ҳам ўз ҳиссаларини қўшдилар. Янги жалб этилган маблағлар стартапнинг технологик имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда стартапнинг мижозлари қаторига овозли алоқа соҳасида фаолият юритувчи РингЦентрал ва Труекаллер каби йирик компаниялар киради. Каматнинг таъкидлашича, мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматларини тақдим этувчи исталган компания, жумладан, Сиерра ва Декагон каби янги иштирокчилар ҳам келгусида ушбу технологиядан фойдаланиши мумкин бўлган потенциал ҳамкорлар ҳисобланади.

Сунъий интеллектSmallest.aiОвозли технологияларСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиSpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиБугун, 20:29AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаAMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаБугун, 20:27WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаWhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаБугун, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашSamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашБугун, 19:53Reddit TikTok услубидаги янги видео форматни синовдан ўтказмоқдаReddit TikTok услубидаги янги видео форматни синовдан ўтказмоқдаБугун, 19:50Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинTesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади