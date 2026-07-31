Smallest.ai овозли сунъий интеллектни ривожлантириш учун 13 миллион доллар маблағ жалб қилди
2024-йил охирида ташкил етилган Smallest.ai стартапи овозли мулоқотни инсон нутқидан фарқлатмайдиган даражага олиб чиқиш учун 13 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. Ушбу маблағ компаниянинг умумий инвестицияларини 21 миллион доллардан оширди ва А сериясидаги молиялаштириш раундига Селигман Вентурес бошчилик қилди.
Сунъий интеллект агентлари мижозларга хизмат кўрсатиш ва бошқа соҳаларда фаол қўлланаётганига қарамай, аксарият фойдаланувчилар робот билан гаплашаётганини дарҳол пайқашади. TechCrunch нашри хабар қилишича, 2024-йил охирида ташкил этилган Smallest.ai стартупшбу муаммони ҳал қилиш ва овозли мулоқотни инсон нутқидан фарқлатмайдиган даражага олиб чиқиш учун 13 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. Ушбу маблағ компаниянинг умумий инвестицияларини 21 миллион доллардан оширди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда аксарият йирик тил моделлари (LLM) бутун матнли сўровни қабул қилиб, кейин жавоб қайтариш устида ишлайди. Матнли чатларда бу кечикиш сезилмаса-да, овозли мулоқотда ҳатто энг қисқа танаффус ҳам ғайритабиий туюлади. Smallest.ai асосчиси ва бош директори Сударшан Каматнинг тушунтиришича, инсонлар ўзаро мулоқот жараёнида тинглаб, ўйлаб ва бир вақтнинг ўзида гаплашиб боришади. Стартап айнан мана шу табиий жараённи такрорлайдиган махсус кичик овозли моделни яратишга эътибор қаратмоқда.
Реал вақт режимидаги интеллект қатламиСтартап томонидан ишлаб чиқилаётган технология реал вақт режимида ишловчи интеллект қатлами вазифасини бажаради. Бу эса мижозлар билан муайян мавзуларда деярли нол жавоб кечикиши билан табиий суҳбат қуриш имконини беради. Агар модел унинг чекланган билимлар базасига кирмайдиган мураккаб мавзуга дуч келса, худди реал инсон каби масалани ўрганиш учун мижозни қисқа муддатга кутиш режимига ўтказиб, мураккаброқ йирик базавий моделга мурожаат қилади.
Сударшан Каматнинг фикрича, келажакда барча сунъий интеллект агентлари икки хил моделга таянади: реал вақтда мулоқот қилиш учун кичик овозли модел ҳамда мураккаб муаммоларни ҳал этиш зарур бўлганда чақириладиган "офлайн" LLM. Йирик асосий моделлардан фарқли ўлароқ, Smallest.ai турли акцентларни тушуниш, ўнлаб тилларни қўллаб-қувватлаш ва шовқинли муҳитда ҳам мукаммал ишлаш каби овозга хос нуансларга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Молия босқичи ва келгусидаги режаларixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Smallest.ai ўзининг А сериясидаги 13 миллион долларлик молиялаштириш раундини муваффақиятли якунлади. Ушбу молиялаштириш босқичига Селигман Вентурес бошчилик қилган бўлиб, Сиерра Вентурес ва 3one4 Капитал компаниялари ҳам ўз ҳиссаларини қўшдилар. Янги жалб этилган маблағлар стартапнинг технологик имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.
Ҳозирги кунда стартапнинг мижозлари қаторига овозли алоқа соҳасида фаолият юритувчи РингЦентрал ва Труекаллер каби йирик компаниялар киради. Каматнинг таъкидлашича, мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматларини тақдим этувчи исталган компания, жумладан, Сиерра ва Декагон каби янги иштирокчилар ҳам келгусида ушбу технологиядан фойдаланиши мумкин бўлган потенциал ҳамкорлар ҳисобланади.
…