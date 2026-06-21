Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтди
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона ва миллий жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди. Мутахассис 18 ёшли иқтидор эгасини Лионель Месси ва Диего Марадона каби футбол афсоналари билан солиштиришни катта хато деб ҳисобламоқда. Мураббийнинг фикрича, бундай параллелизмлар ёш футболчининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Де ла Фуенте Ламине Ямални футбол иконаларига ўхшатишдан қочса-да, унинг ноёб иқтидорини тан олган. Мураббий ёш вингернинг маҳоратини санъат оламидаги буюк сиймолар — Микеланжело ва Сальвадор Дали билан бир қаторга қўйди. Унинг таъкидлашича, Ямал каби "гений"лар учун оддий инсонларга ғайритабиий туюлган ишлар одатий ҳолатдир.
Гений ва ривожланиш босқичи"Уни кимдир билан солиштириш хато бўлар эди. У ҳали 18 ёшда, ривожланиш ва улғайиш жараёнида. Биз унга ўз йўлидан боришига имкон беришимиз керак. Ламине каби бошқалардан ажралиб турадиган футболчилар ҳар қандай босимга тайёр бўлишади. Улар Микеланжело каби даҳо саналади", — дея таъкидлади Испания устози матбуот анжуманида.
Ҳозирда Испания терма жамоаси Саудия Арабистонига қарши кечадиган учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоанинг асосий эътибори айнан Ямалнинг жисмоний ҳолатига қаратилган. Апрел ойида олган мушак жароҳатидан сўнг тикланаётган футболчи Капе Верде билан ўйинда атиги 20 дақиқа ҳаракат қилди. Мухлислар ва мутахассислар уни асосий таркибда кўришни исташса-да, мураббий эҳтиёткорликни биринчи ўринга қўймоқда.
Ламине Ямалнинг ўзи ҳам ҳозирча 90 дақиқа давомида тўлиқ куч билан ўйнашга тайёр эмаслигини тан олган. Луис де ла Фуенте вингернинг кейинги ўйинда қанча вақт майдонда бўлишини тиббий кўрсаткичлар ва ўйин ҳолатидан келиб чиқиб белгилашини айтди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг соғлиғи ва жамоага келтирадиган фойдаси ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳим.
Жамоа ичидаги муҳитТерма жамоа лагеридаги ички муҳит ҳақида гапирар экан, мураббий Ямалга бўлаётган катта эътибор бошқа тажрибали футболчиларга салбий таъсир қилмаслигини билдирди. Унинг айтишича, жамоа бирдам ва барча футболчилар ёш юлдузнинг ролини тўғри тушунишади. Биринчи ўйиндаги дурангдан сўнг жамоа бироз тушкунликка тушган бўлса-да, танқидлар футболчиларни янада мотивация қилмоқда.
Испания терма жамоаси Саудия Арабистони билан баҳсда ғалаба қозониб, ўз мавқеини тиклаб олишни кўзлаган. Ламине Ямалнинг майдонга тушиши ва унинг ўйини нафақат Испания, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб қолмоқда. Мураббийлар штаби эса ёш иқтидорнинг саломатлигини хавф остига қўймасликка ҳаракат қилмоқда.
…