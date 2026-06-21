Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтди

·55·Спорт
Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтди

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона ва миллий жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди. Мутахассис 18 ёшли иқтидор эгасини Лионель Месси ва Диего Марадона каби футбол афсоналари билан солиштиришни катта хато деб ҳисобламоқда. Мураббийнинг фикрича, бундай параллелизмлар ёш футболчининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Де ла Фуенте Ламине Ямални футбол иконаларига ўхшатишдан қочса-да, унинг ноёб иқтидорини тан олган. Мураббий ёш вингернинг маҳоратини санъат оламидаги буюк сиймолар — Микеланжело ва Сальвадор Дали билан бир қаторга қўйди. Унинг таъкидлашича, Ямал каби "гений"лар учун оддий инсонларга ғайритабиий туюлган ишлар одатий ҳолатдир.

Гений ва ривожланиш босқичи

"Уни кимдир билан солиштириш хато бўлар эди. У ҳали 18 ёшда, ривожланиш ва улғайиш жараёнида. Биз унга ўз йўлидан боришига имкон беришимиз керак. Ламине каби бошқалардан ажралиб турадиган футболчилар ҳар қандай босимга тайёр бўлишади. Улар Микеланжело каби даҳо саналади", — дея таъкидлади Испания устози матбуот анжуманида.

Ҳозирда Испания терма жамоаси Саудия Арабистонига қарши кечадиган учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоанинг асосий эътибори айнан Ямалнинг жисмоний ҳолатига қаратилган. Апрел ойида олган мушак жароҳатидан сўнг тикланаётган футболчи Капе Верде билан ўйинда атиги 20 дақиқа ҳаракат қилди. Мухлислар ва мутахассислар уни асосий таркибда кўришни исташса-да, мураббий эҳтиёткорликни биринчи ўринга қўймоқда.

Ламине Ямалнинг ўзи ҳам ҳозирча 90 дақиқа давомида тўлиқ куч билан ўйнашга тайёр эмаслигини тан олган. Луис де ла Фуенте вингернинг кейинги ўйинда қанча вақт майдонда бўлишини тиббий кўрсаткичлар ва ўйин ҳолатидан келиб чиқиб белгилашини айтди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг соғлиғи ва жамоага келтирадиган фойдаси ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳим.

Жамоа ичидаги муҳит

Терма жамоа лагеридаги ички муҳит ҳақида гапирар экан, мураббий Ямалга бўлаётган катта эътибор бошқа тажрибали футболчиларга салбий таъсир қилмаслигини билдирди. Унинг айтишича, жамоа бирдам ва барча футболчилар ёш юлдузнинг ролини тўғри тушунишади. Биринчи ўйиндаги дурангдан сўнг жамоа бироз тушкунликка тушган бўлса-да, танқидлар футболчиларни янада мотивация қилмоқда.

Испания терма жамоаси Саудия Арабистони билан баҳсда ғалаба қозониб, ўз мавқеини тиклаб олишни кўзлаган. Ламине Ямалнинг майдонга тушиши ва унинг ўйини нафақат Испания, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб қолмоқда. Мураббийлар штаби эса ёш иқтидорнинг саломатлигини хавф остига қўймасликка ҳаракат қилмоқда.

Ламине ЯмалИспанияЛуис де ла ФуентеЛионель МессиБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиЭндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 16:19Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиДеклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиБугун, 15:52Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиКриштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиБугун, 15:18Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Бугун, 14:55Марсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиМарсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиБугун, 14:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБеҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди