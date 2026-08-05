Amazon компаниясига қарашли Зоох Лас-Вегасда ўзи бошқариладиган автомобиллар учун пул олишни бошлайди
Amazon компаниясига қарашли Зоох 10-августдан Лас-Вегасдаги роботакси хизматлари учун тўлов олишни бошлайди. Хизмат қарийб бир йил давомида шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари учун бепул синов тариқасида ишлаган. Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲЦА) компанияга айрим федерал автотранспорт хавфсизлиги стандартлари бўйича вақтинчалик истисно тақдим этиб, йўловчилардан ҳақ олиш имконини берди.
Amazon компаниясига қарашли бўлган ва автоном транспорт технологияларини ишлаб чиқиш билан шуғулланувчи Зоох компанияси Лас-Вегас шаҳрида ўзининг роботакси хизматлари учун тўлов жорий этишини эълон қилди. Бу қадам компания учун кўп йиллик синовлар ва технологик ривожланиш босқичидан сўнг тижорат фаолиятига ўтишдаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тижорат рейси 10-августдан бошлаб йўлга қўйилади. Бунгача қарийб бир йил давомида Лас-Вегас аҳолиси ва меҳмонлари учун мазкур хизмат бепул тарзда синов тариқасида ишлаб келган эди. Силикон водийсида 2014-йилда асос солинган стартап ўзининг махсус электромобили, сунъий интеллектга асосланган ўзи бошқариш тизими ҳамда сафар буюртма қилиш иловасини яратиш устида узоқ йиллардан буён иш олиб бормоқда.
Тижорат фаолиятига йўл очган муҳим рухсатномаКомпания 2020-йилда Amazon томонидан сотиб олинганидан сўнг ўзининг бошқарув тизими рул ва педалларсиз ишлайдиган, куб шаклидаги ўзига хос роботаксисини тақдим этган эди. Ўтган олти йил мобайнида Зоох ушбу автомобилларни синовдан ўтказиш ва аппарат таъминотини янгилаш жараёнларини амалга оширди. Бу даврда молиялаштириш, техник муаммолар, тегишли рухсатномаларни олиш ва айрим автомобилларни чақириб олиш каби бир қатор қийинчиликларга дуч келинган.
Жараёндаги асосий тўсиқлардан бири ўтган ҳафта бартараф этилди. Федерал хавфсизлик регуляторлари, хусусан, Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) Зоох компаниясига айрим федерал автотранспорт хавфсизлиги стандартлари бўйича вақтинчалик истисно тақдим этди. Ушбу рухсатнома компанияга ўз роботаксиларида йўловчилардан ҳақ олиш имконини беради, чунки анъанавий автомобиллардан фарқли ўлароқ, бу транспорт воситаларида кўплаб стандарт бошқарув мосламалари мавжуд эмас.
Нарх сиёсати ва келгуси режаларИкки йилга мўлжалланган ва 2500 тагача автомобилни қамраб олувчи ушбу тижорий истисно шамоллатиш тизимлари ҳамда тормозлаш стандартларини ўз ичига олади. Таъкидлаш жоизки, Зоох Сан-Франциско ва Остин каби бошқа бозорларда ҳам фаолият юритади, бироқ Калифорнияда тижорат асосида ишлаш учун компания ҳали яна иккита қўшимча рухсатнома олиши керак бўлади.
Компания вакилларининг маълум қилишича, роботаксилар учун йўл ҳақи базавий тариф, масофа ҳамда сафар давомийлигидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади. Якуний нарх брон қилишдан олдин йўловчига кўрсатилади ва ҳатто автомобил бошқа йўналишдан ҳаракатланса ҳам ўзгармай қолади. Шунингдек, аэропортлар ёки Спҳере ва Т-Мобиле Арена каби йирик тадбирлар ўтказиладиган гавжум жойларга бориш учун қўшимча тўловлар қўшилиши мумкин. Зоох ушбу нархларни анъанавий такси хизматларининг қулайлик даражасидаги тарифлар билан рақобатбардош қилишга ҳаракат қилмоқда.
…