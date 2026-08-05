Amazon компаниясига қарашли Зоох Лас-Вегасда ўзи бошқариладиган автомобиллар учун пул олишни бошлайди

·37·Техно
Amazon компаниясига қарашли Зоох Лас-Вегасда ўзи бошқариладиган автомобиллар учун пул олишни бошлайди
Қисқача

Amazon компаниясига қарашли Зоох 10-августдан Лас-Вегасдаги роботакси хизматлари учун тўлов олишни бошлайди. Хизмат қарийб бир йил давомида шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари учун бепул синов тариқасида ишлаган. Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲЦА) компанияга айрим федерал автотранспорт хавфсизлиги стандартлари бўйича вақтинчалик истисно тақдим этиб, йўловчилардан ҳақ олиш имконини берди.

Amazon компаниясига қарашли бўлган ва автоном транспорт технологияларини ишлаб чиқиш билан шуғулланувчи Зоох компанияси Лас-Вегас шаҳрида ўзининг роботакси хизматлари учун тўлов жорий этишини эълон қилди. Бу қадам компания учун кўп йиллик синовлар ва технологик ривожланиш босқичидан сўнг тижорат фаолиятига ўтишдаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тижорат рейси 10-августдан бошлаб йўлга қўйилади. Бунгача қарийб бир йил давомида Лас-Вегас аҳолиси ва меҳмонлари учун мазкур хизмат бепул тарзда синов тариқасида ишлаб келган эди. Силикон водийсида 2014-йилда асос солинган стартап ўзининг махсус электромобили, сунъий интеллектга асосланган ўзи бошқариш тизими ҳамда сафар буюртма қилиш иловасини яратиш устида узоқ йиллардан буён иш олиб бормоқда.

Тижорат фаолиятига йўл очган муҳим рухсатнома

Компания 2020-йилда Amazon томонидан сотиб олинганидан сўнг ўзининг бошқарув тизими рул ва педалларсиз ишлайдиган, куб шаклидаги ўзига хос роботаксисини тақдим этган эди. Ўтган олти йил мобайнида Зоох ушбу автомобилларни синовдан ўтказиш ва аппарат таъминотини янгилаш жараёнларини амалга оширди. Бу даврда молиялаштириш, техник муаммолар, тегишли рухсатномаларни олиш ва айрим автомобилларни чақириб олиш каби бир қатор қийинчиликларга дуч келинган.

Жараёндаги асосий тўсиқлардан бири ўтган ҳафта бартараф этилди. Федерал хавфсизлик регуляторлари, хусусан, Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) Зоох компаниясига айрим федерал автотранспорт хавфсизлиги стандартлари бўйича вақтинчалик истисно тақдим этди. Ушбу рухсатнома компанияга ўз роботаксиларида йўловчилардан ҳақ олиш имконини беради, чунки анъанавий автомобиллардан фарқли ўлароқ, бу транспорт воситаларида кўплаб стандарт бошқарув мосламалари мавжуд эмас.

Нарх сиёсати ва келгуси режалар

Икки йилга мўлжалланган ва 2500 тагача автомобилни қамраб олувчи ушбу тижорий истисно шамоллатиш тизимлари ҳамда тормозлаш стандартларини ўз ичига олади. Таъкидлаш жоизки, Зоох Сан-Франциско ва Остин каби бошқа бозорларда ҳам фаолият юритади, бироқ Калифорнияда тижорат асосида ишлаш учун компания ҳали яна иккита қўшимча рухсатнома олиши керак бўлади.

Компания вакилларининг маълум қилишича, роботаксилар учун йўл ҳақи базавий тариф, масофа ҳамда сафар давомийлигидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади. Якуний нарх брон қилишдан олдин йўловчига кўрсатилади ва ҳатто автомобил бошқа йўналишдан ҳаракатланса ҳам ўзгармай қолади. Шунингдек, аэропортлар ёки Спҳере ва Т-Мобиле Арена каби йирик тадбирлар ўтказиладиган гавжум жойларга бориш учун қўшимча тўловлар қўшилиши мумкин. Зоох ушбу нархларни анъанавий такси хизматларининг қулайлик даражасидаги тарифлар билан рақобатбардош қилишга ҳаракат қилмоқда.

ЗоохРоботаксиAmazonТехнологияАвтономАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди