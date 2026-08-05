Shopify: сунъий интеллект қидируви савдони оширмоқда

·46·Техно
Shopify: сунъий интеллект қидируви савдони оширмоқда
Қисқача

Shopify дўконларига келувчи сунъий интеллект трафиги ва буюртмалар ҳажми иккинчи чоракда ўтган йилнинг мос даврига нисбатан уч баравар кўпайди. Компания даромади 36 фоизга ўсиб, 3,6 миллиард долларни, ялпи операцион фойдаси эса 31 фоизга ошиб, 1,71 миллиард долларни ташкил этди.

Электрон тижорат дастурий таъминотини ишлаб чиқарувчи Shopify компанияси сунъий интеллект технологияларининг оммалашувидан сезиларли даражада фойда кўра бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, иккинчи чоракдаги молиявий ҳисобот йиғилишида компания президенти Харли Финкелштейн сунъий интеллект қидирувни алмаштираётгани йўқ, аксинча унинг самарали тўлдирувчисига айланиб, айниқса кичик товар ишлаб чиқарувчилар ва савдогарларга катта наф келтираётганини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги пайтларда сунъий интеллектга асосланган қидирув тизимлари ва хулосалар онлайн нашрлар фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, сайтларга ўтиш коэффициенти ва реклама даромадларининг тушиб кетишига сабаб бўлаётган эди. Бироқ Shopify бу борада мутлақо тескари тенденцияни кузатмоқда. Компания юқори молиявий кўрсаткичлар ва даромадлар ўсишини қисман айнан сунъий интеллект қидируви билан боғламоқда.

Молиявий муваффақиятлар ва савдо ўсиши

Келтирилган маълумотларга кўра, иккинчи чоракда Shopify дўконларига келувчи сунъий интеллект трафиги ва буюртмалар ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан уч баравар кўпайган. Қизиғи шундаки, бу ўсиш анъанавий қидирув тизимлари улушини камайтириш эвазига содир бўлгани йўқ. Финкелштейннинг сўзларига кўра, анъанавий қидирув ҳамон харидорларни жалб қилувчи асосий манбалардан бири бўлиб қолмоқда ва у ҳам ўсишда давом этмоқда.

Шунингдек, сўнгги икки йил ичида анъанавий қидирув сеанслари 1,3 баробарга ошиб, дўконлардаги барча ташрифларнинг қарийб учдан бир қисмини сақлаб қолган. Молиявий натижаларга келсак, ушбу даврда компания даромади 36 фоизга ўсиб, 3,6 миллиард долларни ташкил этди ва Валл Стреэт прогнозларидан юқори келди. Ялпи операцион фойда эса 31 фоизга ошиб, 1,71 миллиард долларга етди.

Сунъий интеллект нима учун самара бермоқда?

Shopify раҳбарияти сунъий интеллект асосидаги қидирув нима сабабдан электрон тижоратда яхши ишлаётганини ҳам тушунтириб ўтди. Анъанавий қидирув тизимлари калит сўзлар ва оммабопликка таяниб маҳсулотларни рейтингга қўйса, сунъий интеллект агентлари каталог ичига чуқурроқ кириб боради ҳамда тузилган маълумотлар ёрдамида харидорнинг аниқ ниятини тушуниб ишлайди.

Мисол учун, харидор сунъий интеллект ёрдамчисидан седан машинасига мос келадиган энг яхши болалар ўриндиғини сўраса, анъанавий қидирув фақат «болалар ўриндиғи» калит сўзига эътибор қаратади. Сунъий интеллект эса ўлчамлар, автомобил тури ва бошқа барча талабларни бир вақтнинг ўзида инобатга олган ҳолда, ҳақиқатан ҳам мос келадиган маҳсулотни топиб беради. Айнан шу кўп ўлчовли қидирув имконияти савдогарлар учун конверсия кўрсаткичларининг кескин яхшиланишини таъминламоқда.

ShopifyСунъий интеллектЭлектрон тижоратБизнесТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди