Пратес рақибларига таҳдид қилди: «Сизларни тўғри “Оғриқ салтанати”га жўнатаман»
Карлос Пратес кейинги жангида камарни қўлга киритишига ишонч билдириб, Шон Бреди, Урош Медич ва уни тилга олаётган бошқа жангчилар билан алоҳида ҳисоб-китоб қилишини айтди. 24 та ғалаба ва 7 та мағлубиятга эга бразилиялик жангчи UFC расмий рейтингида ярим ўрта вазннинг биринчи поғонасида турибди, бироқ унинг навбатдаги жанги расман эълон қилинмаган.
UFC ярим ўрта вазн тоифасида чемпионликка энг яқин даъвогарлардан бири Карлос Пратес рақибларига кескин мурожаат қилди. Бразилиялик жангчи кейинги тўқнашувида камарни қўлга киритишига ишонч билдириб, уни тилга олаётган спортчилар билан кейинроқ «алоҳида ҳисоб-китоб» қилишини айтди.
24 та ғалаба ва 7 та мағлубиятга эга Пратес UFC расмий рейтингида ярим ўрта вазннинг биринчи поғонасида қайд этилган. Бироқ унинг навбатдаги жанги ҳозирча расман эълон қилинмаган.
«Ҳар бирингизни “Оғриқ салтанати”га жўнатаман»
Пратес ижтимоий тармоқдаги чиқишида Шон Брэди, Урош Медич ва унинг номини тилга олаётган бошқа жангчиларга мурожаат қилди.
«Орангиздаги кўпчилик, жумладан Шон Брэди, Урош Медич ва бошқа спортчилар мени тилга олишяпти. Тинчланинг, биродарлар. Кейинги жангимда мен бу камарни қўлга киритаман».
Бразилиялик чемпионликка эришганидан кейин рақибларининг чақириқларини жавобсиз қолдирмаслигини ҳам таъкидлади.
«Шундан сўнг ҳар бирингиз билан алоҳида ҳисоб-китоб қиламан ва сизларни тўғри “Оғриқ салтанати”га жўнатаман. Тайёр туринг. Ҳеч қандай шахсий адоват йўқ — бу фақат бизнес».
Пратеснинг чиқиши оддий «трэш-ток» эмас. У ярим ўрта вазн дивизионидаги рақобатни янада қиздириш, ўзини чемпионлик жанги учун навбатдаги асосий номзод сифатида кўрсатишга ҳаракат қилмоқда.
Учта рақиб — учта муддатидан аввалги ғалаба
Карлос Пратеснинг бундай ишонч билан гапиришига охирги натижалари жиддий асос бермоқда. Бразилиялик UFCдаги сўнгги учта жангининг барчасини муддатидан аввал якунлади.
У 2025 йил августда Жеф Ниллни биринчи раунднинг сўнгги сониясида нокаут қилди. Орадан уч ой ўтиб, собиқ чемпион Леон Эдвардсни иккинчи раундда зарбалар билан тўхтатди. 2026 йил май ойида эса яна бир собиқ чемпион Жек Делла Маддаленани учинчи раундда техник нокаутга учратди.
Пратес профессионал фаолиятидаги 24 та ғалабанинг 19 тасини нокаут орқали қўлга киритган. UFCдаги еттита ғалабасининг барчаси муддатидан аввал якунланган ва ҳар бирида у бонус олган.
Бу натижалар Пратесни дивизиондаги энг хавфли зарбачига айлантирди. У рақибни фақат битта кучли зарба билан эмас, оёққа тепишлар, тизза ва тирсак зарбалари ҳамда доимий босим билан ҳам синдира олишини кўрсатди.
Чемпионлик жанги ҳали расман берилмаган
Пратес кейинги жанги камар учун бўлишини айтмоқда, аммо UFC уни расман навбатдаги даъвогар сифатида эълон қилгани йўқ.
Ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев 15 август куни Филадельфияда ўтадиган UFC 330 турнирида Иан Мачадо Гаррига қарши камарини ҳимоя қилади. Гарри ушбу жанг учун расман биринчи рақамли даъвогар сифатида кўрсатилган.
Пратес аввалроқ Махачев — Гарри тўқнашуви ғолибига қарши жанг қилиши кераклигини айтган. Жек Делла Маддалена устидан қозонилган ишончли ғалабадан кейин у чемпионлик имконияти учун етарлича иш қилганига ишонмоқда.
Бироқ UFC дивизионида Майкл Моралес, Шон Брэди ва бошқа юқори рейтингли даъвогарлар ҳам бор. Шу сабаб ташкилот Пратесга тўғридан-тўғри чемпионлик жанги бериш ёки ундан яна бир саралаш баҳсини ўтказишни талаб қилиш вариантларини кўриб чиқиши мумкин.
Гарри билан реванш эҳтимоли сақланиб қолмоқда
Карлос Пратеснинг UFCдаги ягона мағлубияти ҳам айнан Иан Гаррига қарши жангда қайд этилган. Ирландиялик 2025 йил апрелидаги беш раундлик баҳсда ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонган эди.
Пратес сўнгги раундда рақибини жиддий босим остида қолдирган бўлса-да, аввалги раундларда йўқотилган очколарни қайтаришга улгурмади. Шундан кейин у Нилл, Эдвардс ва Делла Маддаленани кетма-кет нокаут қилиб, чемпионлик пойгасига қайтди.
Агар Гарри Махачевни мағлуб этса, Пратес учун нафақат камар, балки фаолиятидаги ягона мағлубият учун реванш имконияти ҳам пайдо бўлади. Бразилиялик аввалроқ бундай жангни ўз ватанида ўтказиш истагини билдирган.
Махачев ғалаба қозонган тақдирда эса Пратес кучли зарбачи ва юқори даражадаги грэпплер ўртасидаги услубий жиҳатдан қизиқ тўқнашувга эга бўлиши мумкин.
Брэди ва Медичгача ҳали масофа бор
Шон Брэди расмий рейтингда юқори ўринлардаги жангчилардан бири бўлиб қолмоқда. Урош Медич эса кетма-кет муддатидан аввалги ғалабаларидан сўнг кучли ўн бешликка кириб, катта номларга қарши жанг талаб қилмоқда. UFC рейтингида Брэди бешинчи, Медич эса ўн тўртинчи поғонада кўрсатилган.
Медич Белградда Даниэл Родригесни атиги 30 сонияда мағлуб этгач, юқори рейтингдаги рақибларга қарши чиқиш истагини билдирди. У Карлос Пратесни орзусидаги рақибларидан бири сифатида тилга олган, бироқ кейинги жанг учун Леон Эдвардс номига кўпроқ урғу берган.
Пратес эса ҳозирча пастроқ рейтингдаги рақибларга эмас, чемпионлик камарига қарамоқда. Унинг режаси оддий: аввал дивизион чўққисига чиқиш, кейин эса уни чақирганларнинг ҳар бирига навбат бериш.
Энди сўнгги қарор UFC қўлида
Карлос Пратеснинг сўзлари қаттиқ эшитилади, аммо унинг охирги учта жанги бу баёнотларни қуруқ таҳдид бўлиб қолишидан сақлаб турибди. У кетма-кет уч кучли рақибни, жумладан икки собиқ чемпионни муддатидан аввал мағлуб этди.
Шу билан бирга, чемпионликка ишонч билдириш ва чемпионлик жангига расман эга бўлиш — икки хил масала. Пратеснинг кейинги рақиби Махачев — Гарри баҳси натижаси ҳамда UFC раҳбариятининг қарорига боғлиқ бўлади.
15 августдан кейин ярим ўрта вазндаги манзара янада аниқлашади. Ўшанда Пратеснинг кейинги қадами ҳақиқатан камар сари бўладими ёки «Оғриқ салтанати»га йўл олдин яна бир рақиб орқали ўтадими — маълум бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…