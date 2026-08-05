Михайло Мудрик 615 кунлик танаффусдан кейин яшил майдонга қайтди
Украиналик ҳужумчи Михайло Мудрик допинг иши сабаб юзага келган 615 кунлик танаффусдан сўнг расман катта футболга қайтди. У Гонконгда ўтказилган Челси ва Ювентус ўртасидаги ўртоқлик учрашувининг 82-дақиқасида майдонга тушди. ВADA аниқлаш мезонларини ўзгартиргач, Мудрикнинг дисквалификация муддати 1 йилу 8 ойга қисқартирилди ва у Челси таркибида машғулотларни бошлаш ҳуқуқига эга бўлди.
Украиналик ҳужумчи Михайло Мудрик дисквалификация муддати тугагач, расман катта футболга қайтди. Goal.com хабар беришича, футболчи допинг иши туфайли юзага келган 615 кунлик танаффусдан сўнг илк бор майдонга тушди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу узоқ кутилган воқеа Челси ҳамда Ювентус жамоалари ўртасида Гонконгда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувига тўғри келди. Мудрик баҳснинг 82-дақиқасида захирадан майдонга тушиб, Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоа сафида ўзининг илк дақиқаларини ўтказди.
Унинг майдонга қадам қўйиши трибунадаги Челси мухлислари томонидан қизғин олқишлар ва ўринларидан туриб қарши олингани билан ёдда қолди. Шунингдек, захирадагилар ўриндиғида ўтирган мураббийлар штаби ҳам футболчини олқишлар билан кутиб олди.
Допинг можароси ва дисквалификация тарихиЭслатиб ўтамиз, Михайло Мудрик 2024 йилнинг сўнггида ўтказилган таҳлил натижаларига кўра мелдониум моддасини қабул қилганликда айбланиб, вақтинча четлатилган эди. 2026 йил бошида эса Англия футбол ассоциацияси унга нисбатан тўрт йиллик дисквалификация жазосини эълон қилди.
Шунга қарамай, футболчи ўзининг айбсизлигини доим таъкидлаб келди. Вазият 2026 йилнинг июль ойида Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (ВADA) мазкур моддани аниқлаш мезонларини ўзгартириши ортидан кескин ўзгарди.
Янги қоидаларга кўра, футболчининг организмида аниқланган модда концентрацияси қоидабузарлик сифатида баҳоланмаслиги белгиланди. Натижада ВADA, Англия футбол ассоциацияси ва футболчи ўртасида муваффақиятли келишувга эришилди.
Майдонга қайтиш ва келажакдаги режаларТузатилган қарорга мувофиқ, Мудрикнинг дисквалификация муддати у ўтаб бўлган даврга — 1 йилу 8 ойга қисқартирилди. Бу эса унга зудлик билан Челси таркибига қўшилиш ва машғулотларни бошлаш ҳуқуқини берди.
Ювентусга қарши ўйин украиналик футболчи учун оғир синовлардан кейинги илк амалий қадам бўлди. Унинг сафга қайтиши Лондон клубининг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.
…