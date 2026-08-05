Михайло Мудрик 615 кунлик танаффусдан кейин яшил майдонга қайтди

·46·Спорт
Михайло Мудрик 615 кунлик танаффусдан кейин яшил майдонга қайтди
Қисқача

Украиналик ҳужумчи Михайло Мудрик допинг иши сабаб юзага келган 615 кунлик танаффусдан сўнг расман катта футболга қайтди. У Гонконгда ўтказилган Челси ва Ювентус ўртасидаги ўртоқлик учрашувининг 82-дақиқасида майдонга тушди. ВADA аниқлаш мезонларини ўзгартиргач, Мудрикнинг дисквалификация муддати 1 йилу 8 ойга қисқартирилди ва у Челси таркибида машғулотларни бошлаш ҳуқуқига эга бўлди.

Украиналик ҳужумчи Михайло Мудрик дисквалификация муддати тугагач, расман катта футболга қайтди. Goal.com хабар беришича, футболчи допинг иши туфайли юзага келган 615 кунлик танаффусдан сўнг илк бор майдонга тушди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу узоқ кутилган воқеа Челси ҳамда Ювентус жамоалари ўртасида Гонконгда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувига тўғри келди. Мудрик баҳснинг 82-дақиқасида захирадан майдонга тушиб, Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоа сафида ўзининг илк дақиқаларини ўтказди.

Унинг майдонга қадам қўйиши трибунадаги Челси мухлислари томонидан қизғин олқишлар ва ўринларидан туриб қарши олингани билан ёдда қолди. Шунингдек, захирадагилар ўриндиғида ўтирган мураббийлар штаби ҳам футболчини олқишлар билан кутиб олди.

Допинг можароси ва дисквалификация тарихи

Эслатиб ўтамиз, Михайло Мудрик 2024 йилнинг сўнггида ўтказилган таҳлил натижаларига кўра мелдониум моддасини қабул қилганликда айбланиб, вақтинча четлатилган эди. 2026 йил бошида эса Англия футбол ассоциацияси унга нисбатан тўрт йиллик дисквалификация жазосини эълон қилди.

Шунга қарамай, футболчи ўзининг айбсизлигини доим таъкидлаб келди. Вазият 2026 йилнинг июль ойида Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (ВADA) мазкур моддани аниқлаш мезонларини ўзгартириши ортидан кескин ўзгарди.

Янги қоидаларга кўра, футболчининг организмида аниқланган модда концентрацияси қоидабузарлик сифатида баҳоланмаслиги белгиланди. Натижада ВADA, Англия футбол ассоциацияси ва футболчи ўртасида муваффақиятли келишувга эришилди.

Майдонга қайтиш ва келажакдаги режалар

Тузатилган қарорга мувофиқ, Мудрикнинг дисквалификация муддати у ўтаб бўлган даврга — 1 йилу 8 ойга қисқартирилди. Бу эса унга зудлик билан Челси таркибига қўшилиш ва машғулотларни бошлаш ҳуқуқини берди.

Ювентусга қарши ўйин украиналик футболчи учун оғир синовлардан кейинги илк амалий қадам бўлди. Унинг сафга қайтиши Лондон клубининг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.

Михайло МудрикЧелсиЮвентусДопингФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда