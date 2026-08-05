Ҳарк стртапи браузерда вазифаларни бажарувчи агентҲарк Ҳандоффни тақдим этди
Ҳарк 700 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилганидан сўнг, браузерда турли интернет вазифаларини автоматлаштирувчи Ҳарк Ҳандофф агентини тақдим этди. Дастур Target, Walmart, ОпенТабле ва LinkedIn каби расмий API интерфейсларига эга бўлмаган мураккаб веб-ресурсларда саҳифа тузилмаси ҳамда визуал маълумотларни таҳлил қилиб, фойдаланувчи буйруқларини мустақил бажаради.
Май ойида 700 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилган Ҳарк стайти бугунги кунда интернетдаги турли вазифаларни автоматлаштиришга қодир бўлган агентҲарк Ҳандофф дастурини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги технология веб-саҳифаларни самарали бошқариш ва фойдаланувчи буйруқларини мустақил бажариш имкониятига эга бўлиб, сунъий интеллект бозорида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳарк вакилларининг таъкидлашича, Ҳандофф агенти расмий API интерфейсларига эга бўлмаган Target, Walmart, ОпенТабле ҳамда LinkedIn каби мураккаб веб-ресурсларда ҳам бемалол ҳаракатлана олади. Дастур веб-сайт тузилмаси ва визуал маълумотларни таҳлил қилган ҳолда, қачон тугмани босиш ёки қаерга маълумот киритиш кераклигини ўзи аниқлайди.
Имкониятлар ва ишлаш принципиМазкур ечимнинг асосий ғояси олдиндан мавжуд бўлган кўплаб браузер агентларига ўхшаб кетади. Фойдаланувчи оддий буйруқ беради, қолган жараённи эса тизим бажаради. Хусусан:
- Овқат ёки қаҳва буюртма қилиш
- Саёҳат чипталарини банд этиш
- Маҳсулотларни қайтариш учун ариза бериш
- Кундалик зарур буюмларни харид қилиш
- Ресторандан стол банд қилиш
- Турли манбалар асосида маълумот тўплаш
Техник ёндашув ва рақобатҲарк жорий версия учун пост-тренингдан ўтган моделдан фойдаланганини, жорий йил охиригача эса тўлиқ пре-тренинг босқичига ўтишни режалаштираётганини маълум қилди. Ушбу ёндашув маълумотлар қувури, инфратузилма ва усулларни тезроқ такомиллаштириш имконини беради. Шунингдек, компания баёнотига кўра, уларнинг модели навбатдаги токенни башорат қилувчи анъанавий катта тил моделларидан (LLM) фарқли ўлароқ, сичқонча ёки клавиатура ҳаракати каби кейинги амалларни олдиндан тахмин қила олади.
Ҳозирги кунда Google, OpenAI ва Anthropic каби гигантлар, шунингдек, Бровсер Усе, Polar, Стравберрй ва Асиде каби венчур молиялаштирувидаги стартаплар компьютер ёрдамида вазифаларни бажарувчи агентлар устида фаол ишламоқда. Ҳарк ўзининг Ҳандофф агенти рақобатчилардан тезроқ ишлаши ҳамда бошқа моделларга нисбатан арзонроққа тушишини даъво қилмоқда.
Ҳозирда стартап ўз платформаси учун кутиш рўйхатини очган бўлиб, уни ёз охиригача кенг жамоатчиликка тақдим этишни режалаштирмоқда.
…