Ҳарк стртапи браузерда вазифаларни бажарувчи агентҲарк Ҳандоффни тақдим этди

·36·Техно
Ҳарк стртапи браузерда вазифаларни бажарувчи агентҲарк Ҳандоффни тақдим этди
Қисқача

Ҳарк 700 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилганидан сўнг, браузерда турли интернет вазифаларини автоматлаштирувчи Ҳарк Ҳандофф агентини тақдим этди. Дастур Target, Walmart, ОпенТабле ва LinkedIn каби расмий API интерфейсларига эга бўлмаган мураккаб веб-ресурсларда саҳифа тузилмаси ҳамда визуал маълумотларни таҳлил қилиб, фойдаланувчи буйруқларини мустақил бажаради.

Май ойида 700 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилган Ҳарк стайти бугунги кунда интернетдаги турли вазифаларни автоматлаштиришга қодир бўлган агентҲарк Ҳандофф дастурини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги технология веб-саҳифаларни самарали бошқариш ва фойдаланувчи буйруқларини мустақил бажариш имкониятига эга бўлиб, сунъий интеллект бозорида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳарк вакилларининг таъкидлашича, Ҳандофф агенти расмий API интерфейсларига эга бўлмаган Target, Walmart, ОпенТабле ҳамда LinkedIn каби мураккаб веб-ресурсларда ҳам бемалол ҳаракатлана олади. Дастур веб-сайт тузилмаси ва визуал маълумотларни таҳлил қилган ҳолда, қачон тугмани босиш ёки қаерга маълумот киритиш кераклигини ўзи аниқлайди.

Имкониятлар ва ишлаш принципи

Мазкур ечимнинг асосий ғояси олдиндан мавжуд бўлган кўплаб браузер агентларига ўхшаб кетади. Фойдаланувчи оддий буйруқ беради, қолган жараённи эса тизим бажаради. Хусусан:

  • Овқат ёки қаҳва буюртма қилиш
  • Саёҳат чипталарини банд этиш
  • Маҳсулотларни қайтариш учун ариза бериш
  • Кундалик зарур буюмларни харид қилиш
  • Ресторандан стол банд қилиш
  • Турли манбалар асосида маълумот тўплаш
Компания бош директори Бретт Адкокк эълон қилган видеороликда ёрдамчи фойдаланувчи талабига кўра махсус гуллардан гулдаста йиғиш вазифасини бажаргани кўрсатилган. Бунда ҳатто флористнинг ихтиёрига таянувчи ноаниқ шартлар ҳам инобатга олинган. Бироқ, видеода жараённинг фақат қисман кўрсатилгани унинг самарадорлигини тўлиқ баҳолашга имкон бермайди.

Техник ёндашув ва рақобат

Ҳарк жорий версия учун пост-тренингдан ўтган моделдан фойдаланганини, жорий йил охиригача эса тўлиқ пре-тренинг босқичига ўтишни режалаштираётганини маълум қилди. Ушбу ёндашув маълумотлар қувури, инфратузилма ва усулларни тезроқ такомиллаштириш имконини беради. Шунингдек, компания баёнотига кўра, уларнинг модели навбатдаги токенни башорат қилувчи анъанавий катта тил моделларидан (LLM) фарқли ўлароқ, сичқонча ёки клавиатура ҳаракати каби кейинги амалларни олдиндан тахмин қила олади.

Ҳозирги кунда Google, OpenAI ва Anthropic каби гигантлар, шунингдек, Бровсер Усе, Polar, Стравберрй ва Асиде каби венчур молиялаштирувидаги стартаплар компьютер ёрдамида вазифаларни бажарувчи агентлар устида фаол ишламоқда. Ҳарк ўзининг Ҳандофф агенти рақобатчилардан тезроқ ишлаши ҳамда бошқа моделларга нисбатан арзонроққа тушишини даъво қилмоқда.

Ҳозирда стартап ўз платформаси учун кутиш рўйхатини очган бўлиб, уни ёз охиригача кенг жамоатчиликка тақдим этишни режалаштирмоқда.

ҲаркҲандоффСуний интеллектБраузер агентиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди