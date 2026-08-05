Google Assistant 2026-йилда Gemini сунъий интеллектига йўл бўшатади

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Google Assistant 2026-йилда Gemini сунъий интеллектига йўл бўшатади
Қисқача

Google Assistantни Gemini сунъий интеллектига алмаштириш жараёни 2026-йилнинг 4-сентябридан бошланади. Бир неча ҳафта давом этадиган ўтиш даврида Android смартфонлари, Wear OS ақлли соатлари, мос қулоқчинлар ва Android Auto тизими босқичма-босқич янги тизимга ўтказилади. Google бу жараённи дастлаб 2026-йил бошида якунлашни режалаштирган, бироқ муддат кейинга сурилган.

Google компанияси ўзининг машҳур овозли ёрдамчиси Google Assistant'ни босқичма-босқич ёпиш ва уни янада илғор Gemini сунъий интеллектига алмаштириш бошланадиган аниқ санани эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим ўзгариш миллионлаб фойдаланувчиларнинг кундалик гаджетлардан фойдаланиш одатларини тубдан ўзгартириб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фойдаланувчиларга юборилган расмий электрон хатларга кўра, Google Assistant'ни Gemini билан алмаштириш жараёни 2026-йилнинг 4-сентябридан бошланади. Мазкур ўтиш даври бир неча ҳафта давом этиши режалаштирилган бўлиб, шу вақт мобайнида қурилмалар босқичма-босқич янги сунъий интеллект тизимига ўтказилади.

Қайси қурилмалар Gemini'га ўтади?

Янгиланиш тўлқини биринчи навбатда Android операцион тизимида ишлайдиган смартфонлар, Wear OS ақлли соатлари ҳамда мос келувчи қулоқчинларни қамраб олади. Ушбу гаджетларда Gemini аввалги овозли ёрдамчининг ўрнини тўлиқ эгаллайди.

Шунингдек, ўзгаришлар Android Auto тизимига ҳам таъсир кўрсатади. Дастлабки режаларга кўра, Google бу жараённи 2026-йил бошидаёқ якунламоқчи эди, бироқ муддатлар бироз кейинга сурилди. Бу вақт ичида Gemini янада такомиллаштирилиб, табиий нутқни тушуниш ва кундалик вазифаларни бажариш қобилиятлари сезиларли даражада яхшиланди.

Сақланиб қоладиган имкониятлар

Барча қурилмалар ҳам бирдек янгиланишга дуч келмайди. Хусусан, Google хизматлари ўрнатилган автомобиллар, ақлли колонка ва дисплейлар, шунингдек, Google Assistant'ни қўллаб-қувватловчи бошқа турдаги маиший қурилмалар аввалгидек ўзгаришларсиз ишлашда давом этади.

Миграция жараёни тўлиқ якунлангач ҳам, фойдаланувчилар ўзлари ўрганган одатий усуллар орқали ёрдамчини чақиришлари мумкин бўлади. Бунинг учун овозли буйруқдан фойдаланиш ёки қувват тугмасини узоқ босиб туриш кифоя қилади, бироқ эски Google Assistant ўрнига экранда Gemini фаоллашади.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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