Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйинда яна бир бор порлади
Франция миллий терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Ироққа қарши ўтказилган учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Французлар 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсда 27 ёшли форвард икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. Мбаппенинг дубл қайд этиши Франциянинг навбатдаги ишончли ғалабаси ва плей-офф босқичига йўл олишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Тезлиги, техник маҳорати ва гол уриш ҳиссиёти билан ажралиб турадиган ҳужумчи учрашув давомида Ироқ ҳимоясига доимий хавф туғдирди. У яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб, жамоасининг етакчиси эканини яна бир бор исботлади.
Икки турдан кейин Франция миллий жамоаси 6 очко билан “I” гуруҳида пешқадамлик қилмоқда. Норвегия ҳам худди шунча очко тўплаган бўлса-да, французлар қўшимча кўрсаткичлар бўйича биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Сенегал ва Ироқ терма жамоалари эса ҳали очко жамғара олгани йўқ. Улар мос равишда гуруҳнинг учинчи ва тўртинчи поғоналарида жойлашган.
Мбаппенинг юқори формаси Францияни ЖЧ-2026 ғолиблиги учун асосий даъвогарлардан бири сифатида янада кучайтирмоқда.
…