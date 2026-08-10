Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмас
Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоани тарк этишга мажбурламаяпти ва унга ҳеч қандай босим ўтказмаяпти. Франсиялик ҳимоячи ўтган май ойида сон қисмидаги мушаклар узилиши сабабли жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган, тикланиши ижобий кечмоқда ва у сентябр ойиёқ умумий гуруҳ машғулотларига қайтиши мумкин. Мендйнинг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йил ёзигача мўлжалланган.
Мадриднинг Реал клуби жароҳатидан кейин тикланиш жараёнини бошдан кечираётган ҳимоячиси Ферланд Мендй масаласида қатъий позицияни эгаллади. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, қироллик клуби футболчини жамоани тарк этишга мажбурламайди ва унга ҳеч қандай босим ўтказмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франциялик футболчи ўтган май ойида сон қисмидаги мушаклар узилиши жароҳати сабабли жарроҳлик амалиётини бошидан кечирганди. Дастлабки хабарларда унинг сафдан чиқиш муддати бир йилгача чўзилиши мумкинлиги айтилган бўлса-да, футболчининг яқинлари бу тахминларни қатъиян рад этишди. Реал Мадрид эса вазиятга эҳтиёткорона ёндашиб, тикланиш муддати тўрт-беш ойни ташкил этишини маълум қилганди.
Ферланд Мендйнинг тикланиш жараёни ва шартномасиҲозирги вақтда Ферланд Мендйнинг тикланиш жараёни ижобий кечмоқда. Агар ҳаммаси режадагидек кетса, у сентябрь ойиёқ умумий гуруҳ машғулотларига қайтиши мумкин. Футболчининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, у сафга қайтгач ҳам жамоа аъзоси бўлиб қолади.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби франциялик футболчининг имкониятларини яхши билади. Соғлом ҳолдаги Мендй ҳимоя чизиғида ишонч кафолатидир. У Реал Мадрид қўлга киритган сўнгги икки Чемпионлар лигаси ғалабаларида муҳим рол ўйнагани ҳам бежиз эмас.
Чап қанотдаги рақобат ва келажакШунга қарамай, клубда чап қанот ҳимоячилари сони ортгани сезилмоқда. Ўтган ёзда жамоа сафига Каррерас қўшилган бўлса, жорий ёзда Марк Кукурелла трансфер қилинди, Фран Гарсиа эса Real Betis клубига йўл олди. Айни пайтда Реал Мадрид ихтиёрида уч нафар чап қанот ҳимоячиси мавжуд.
Манбага кўра, клуб учун потенциал кетиш эҳтимоли бўлган ўйинчилар орасида айнан Мендй биринчи рақамли номзод сифатида қаралмоқда. Бироқ раҳбарият футболчи билан боғланиб, унга янги жамоа топишни талаб қилгани йўқ. Клубдагилар жароҳатлар тарихи ва айни дамда сафдан чиққани сабабли футболчига янги харидор топиш қийин кечишини яхши тушунишади.
…