Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмас

·28·Спорт
Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмас
Қисқача

Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоани тарк этишга мажбурламаяпти ва унга ҳеч қандай босим ўтказмаяпти. Франсиялик ҳимоячи ўтган май ойида сон қисмидаги мушаклар узилиши сабабли жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган, тикланиши ижобий кечмоқда ва у сентябр ойиёқ умумий гуруҳ машғулотларига қайтиши мумкин. Мендйнинг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йил ёзигача мўлжалланган.

Мадриднинг Реал клуби жароҳатидан кейин тикланиш жараёнини бошдан кечираётган ҳимоячиси Ферланд Мендй масаласида қатъий позицияни эгаллади. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, қироллик клуби футболчини жамоани тарк этишга мажбурламайди ва унга ҳеч қандай босим ўтказмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франциялик футболчи ўтган май ойида сон қисмидаги мушаклар узилиши жароҳати сабабли жарроҳлик амалиётини бошидан кечирганди. Дастлабки хабарларда унинг сафдан чиқиш муддати бир йилгача чўзилиши мумкинлиги айтилган бўлса-да, футболчининг яқинлари бу тахминларни қатъиян рад этишди. Реал Мадрид эса вазиятга эҳтиёткорона ёндашиб, тикланиш муддати тўрт-беш ойни ташкил этишини маълум қилганди.

Ферланд Мендйнинг тикланиш жараёни ва шартномаси

Ҳозирги вақтда Ферланд Мендйнинг тикланиш жараёни ижобий кечмоқда. Агар ҳаммаси режадагидек кетса, у сентябрь ойиёқ умумий гуруҳ машғулотларига қайтиши мумкин. Футболчининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, у сафга қайтгач ҳам жамоа аъзоси бўлиб қолади.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби франциялик футболчининг имкониятларини яхши билади. Соғлом ҳолдаги Мендй ҳимоя чизиғида ишонч кафолатидир. У Реал Мадрид қўлга киритган сўнгги икки Чемпионлар лигаси ғалабаларида муҳим рол ўйнагани ҳам бежиз эмас.

Чап қанотдаги рақобат ва келажак

Шунга қарамай, клубда чап қанот ҳимоячилари сони ортгани сезилмоқда. Ўтган ёзда жамоа сафига Каррерас қўшилган бўлса, жорий ёзда Марк Кукурелла трансфер қилинди, Фран Гарсиа эса Real Betis клубига йўл олди. Айни пайтда Реал Мадрид ихтиёрида уч нафар чап қанот ҳимоячиси мавжуд.

Манбага кўра, клуб учун потенциал кетиш эҳтимоли бўлган ўйинчилар орасида айнан Мендй биринчи рақамли номзод сифатида қаралмоқда. Бироқ раҳбарият футболчи билан боғланиб, унга янги жамоа топишни талаб қилгани йўқ. Клубдагилар жароҳатлар тарихи ва айни дамда сафдан чиққани сабабли футболчига янги харидор топиш қийин кечишини яхши тушунишади.

Реал МадридФерланд МендйЛа ЛигаЧемпионлар лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБарселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)