Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкар
Марк Филипп Гембалла Porsche 959 дизайнидан илҳомланган, асфалт йўлларга мослаштирилган Марсиен GT суперкарини тақдим этди. Porsche 911 Турбо С асосида яратилган автомобил углерод толали кузов, Руф томонидан ўрнатилган икки турбинали оппозит олти силиндрли двигател ва 819 от кучига эга.
Машҳур 1980-йиллар тюнинг устаси Уве Гембалланинг ўғли Марк Филипп Гембалла ўзининг янги Марсиен GT суперкарини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, Porsche 959 дизайнидан илҳомланиб яратилган ушбу йўлга мўлжалланган автомобил юқори унумдорлик ва кундалик фойдаланиш қулайлигини ўзида мужассам этишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг номи француз тилидан олинган бўлиб, БААнинг Марсга ўхшаш чўл ландшафтидан илҳомланган ҳолда «мартиялик» деган маънони англатади. Дастлаб қумли тепаликларни забт этиш учун мўлжалланган Марсиен моделидан фарқли ўлароқ, янги Марсиен GT тўғридан-тўғри асфальт йўлларга мослаштирилган бўлиб, ўтмишдошига нисбатан пастроқ ва қаттиқроқ оссиляцияга эга.
Техник имкониятлар ва қувватАсос сифатида Porsche 911 Турбо С модели олинган бўлиб, донор автомобилдаги энг асосий ўзгаришлар янги углерод толали кузов ҳамда Руф компанияси томонидан ўрнатилган махсус двигател ҳисобланади. Унинг икки турбинали оппозит олти цилиндрли двигател қуввати 819 от кучига ва 686 фунт-фут айланиш моментига тенг.
Шунингдек, харидорларга двигател қувватини 900 от кучидан ошириш имконини берувчи қўшимча пакет ҳам таклиф этилади. Автомобил йўл сиртидаги ўзгаришларга фаол равишда жавоб берувчи КВ амортизаторларига эга янги икки қаватли кўндаланг ричагли осма тизими билан жиҳозланган.
Нархи ва ишлаб чиқариш ҳажмиМазкур эксклюзив суперкарнинг салони ҳам ўзига хослиги билан ажралиб туради. Хусусан, унинг узатмалар қутиси дастаги афсонавий Porsche Каррера GT моделидан илҳомланган ҳолда ясалган бўлиб, мижозлар тери, алкантара ёки углерод толали деталларга эга бир нечта интерер пакетларини танлашлари мумкин.
Марсиен GT атиги 30 нусхада ишлаб чиқарилади. Ушбу рақам Уве Гембалланинг 70 йиллигига бағишлаб танланган бўлиб, нархи донор Porsche 911 қийматидан ташқари 770 000 евродан (тахминан 658 000 фунт стерлинг) бошланади. Таққослаш учун, барча йўллар учун мўлжалланган Марсиен моделидан 40 дона йиғилганди.
Маълумот учун, Марк Филипп Гембалланинг компанияси асл Гембалла фирмасига алоқадор эмас. Янги Марсиен GT ўзининг расмий дебютини АҚШдаги Монтерей автомобиллар ҳафталиги доирасида ўтказиладиган Пеббле Беач Конкоурс дъЭлегансе тадбирида ўтказади.
…