Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкар

·34·Авто
Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкар
Қисқача

Марк Филипп Гембалла Porsche 959 дизайнидан илҳомланган, асфалт йўлларга мослаштирилган Марсиен GT суперкарини тақдим этди. Porsche 911 Турбо С асосида яратилган автомобил углерод толали кузов, Руф томонидан ўрнатилган икки турбинали оппозит олти силиндрли двигател ва 819 от кучига эга.

Машҳур 1980-йиллар тюнинг устаси Уве Гембалланинг ўғли Марк Филипп Гембалла ўзининг янги Марсиен GT суперкарини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, Porsche 959 дизайнидан илҳомланиб яратилган ушбу йўлга мўлжалланган автомобил юқори унумдорлик ва кундалик фойдаланиш қулайлигини ўзида мужассам этишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг номи француз тилидан олинган бўлиб, БААнинг Марсга ўхшаш чўл ландшафтидан илҳомланган ҳолда «мартиялик» деган маънони англатади. Дастлаб қумли тепаликларни забт этиш учун мўлжалланган Марсиен моделидан фарқли ўлароқ, янги Марсиен GT тўғридан-тўғри асфальт йўлларга мослаштирилган бўлиб, ўтмишдошига нисбатан пастроқ ва қаттиқроқ оссиляцияга эга.

Техник имкониятлар ва қувват

Асос сифатида Porsche 911 Турбо С модели олинган бўлиб, донор автомобилдаги энг асосий ўзгаришлар янги углерод толали кузов ҳамда Руф компанияси томонидан ўрнатилган махсус двигател ҳисобланади. Унинг икки турбинали оппозит олти цилиндрли двигател қуввати 819 от кучига ва 686 фунт-фут айланиш моментига тенг.

Шунингдек, харидорларга двигател қувватини 900 от кучидан ошириш имконини берувчи қўшимча пакет ҳам таклиф этилади. Автомобил йўл сиртидаги ўзгаришларга фаол равишда жавоб берувчи КВ амортизаторларига эга янги икки қаватли кўндаланг ричагли осма тизими билан жиҳозланган.

Нархи ва ишлаб чиқариш ҳажми

Мазкур эксклюзив суперкарнинг салони ҳам ўзига хослиги билан ажралиб туради. Хусусан, унинг узатмалар қутиси дастаги афсонавий Porsche Каррера GT моделидан илҳомланган ҳолда ясалган бўлиб, мижозлар тери, алкантара ёки углерод толали деталларга эга бир нечта интерер пакетларини танлашлари мумкин.

Марсиен GT атиги 30 нусхада ишлаб чиқарилади. Ушбу рақам Уве Гембалланинг 70 йиллигига бағишлаб танланган бўлиб, нархи донор Porsche 911 қийматидан ташқари 770 000 евродан (тахминан 658 000 фунт стерлинг) бошланади. Таққослаш учун, барча йўллар учун мўлжалланган Марсиен моделидан 40 дона йиғилганди.

Маълумот учун, Марк Филипп Гембалланинг компанияси асл Гембалла фирмасига алоқадор эмас. Янги Марсиен GT ўзининг расмий дебютини АҚШдаги Монтерей автомобиллар ҳафталиги доирасида ўтказиладиган Пеббле Беач Конкоурс дъЭлегансе тадбирида ўтказади.

Марсиен GTPorsche 959СуперкарМарк Пҳилипп ГембаллаАвтомобил янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарБугун, 22:20Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиГордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиБугун, 21:29Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБритания автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБугун, 18:21Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиKia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиБугун, 16:54Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади