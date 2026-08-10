«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?
«Пахтакор» Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал Ҳуссайн» клубига қарши бир ўйиндан иборат ҳал қилувчи баҳсда ғалаба учун майдонга тушади. Эмилиано Карас рақибнинг халқаро тажрибасини таъкидлаб, жамоа ҳисобда олдинга чиққач ортга чекинмаслиги, асосий муаммо эса жисмоний ҳолат эмас, консентрация эканини айтди. «Пахтакор» учрашув олдидан атиги икки машғулот ўтказган, «Ал Ҳуссайн» эса янги мавсумда ҳали расмий ўйин ўтказмаган.
«Пахтакор» Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал Ҳуссайн» клубига қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан муҳим тайёргарликни якунламоқда. Учрашув бир ўйиндан иборат экани сабаб ҳар бир хато қимматга тушиши мумкин.
Ўйиндан олдинги матбуот анжуманида «Пахтакор» мураббийи Эмилиано Карас ва жамоанинг ироқлик футболчиси Башар Ресан рақибнинг кучли жиҳатлари, таркибдаги вазият, Алижоновнинг ҳолати ва сўнгги ўйинларда такрорланаётган муаммо ҳақида очиқ гапирди.
Карас: «Иордания футболи ҳақида фикрим ўзгарди»
Эмилиано Карас бир неча ой аввал Иордания футболи ҳақида деярли маълумотга эга бўлмаганини тан олди. Аммо кейинги кузатувлар унинг фикрини жиддий ўзгартирган.
Мураббий Иордания терма жамоасининг юқори даражасини алоҳида таъкидлаб, «Ал Ҳуссайн» таркибида ҳам катта халқаро тажрибага эга футболчилар борлигига эътибор қаратди.
Унинг айтишича, рақибнинг мамлакат чемпионати ва кубокдаги ўйинлари ҳам мураббийлар штаби томонидан таҳлил қилинган.
Карас учун эса яна бир муҳим омил бор — Тошкентдаги мухлислар.
У «Пахтакор» тарафдорларини стадионга чорлаб, бундай ҳал қилувчи ўйинда трибуналар қўллаб-қувватлаши футболчилар учун катта куч бўлишини таъкидлади.
«Пахтакор»да тайёргарлик учун атиги икки машғулот бўлди
Башар Ресаннинг таъкидлашича, жамоа «Бухоро»га қарши сўнгги учрашувдан кейин катта вақтга эга бўлмаган.
«Пахтакор» футболчилари «Ал Ҳуссайн» баҳси олдидан атиги икки марта машғулот ўтказишга улгурди. Биринчи машғулот тикланишга, иккинчиси эса тактик тайёргарликка бағишланган.
Бироқ Ресан рақибда ҳам ўзига хос муаммо борлигини қайд этди: «Ал Ҳуссайн» янги мавсумда ҳали расмий ўйин ўтказмаган.
Бу «Пахтакор» мураббийлари учун рақибнинг айни пайтдаги ўйин модели ва таркибий ҳолатини аниқ баҳолашни қийинлаштириши мумкин.
Айман Ҳуссайннинг «Пахтакор»га келишига Ресан таъсир қилганми?
Матбуот анжуманининг қизиқ мавзуларидан бири Айман Ҳуссайн трансфери бўлди.
Башар Ресан ироқлик ҳужумчини Осиёнинг энг яхши форвардларидан бири деб атади.
Унинг айтишича, Айман Ҳуссайн Ўзбекистонга келишидан олдин ундан Суперлига даражаси ва мамлакатдаги ҳаёт ҳақида сўраган.
Ресан унга Ўзбекистон чемпионати кучли эканини айтганини билдирди.
Ҳозир «Пахтакор» таркибида уч нафар ироқлик футболчи тўп сурмоқда ва Ресан улар жамоага янада кўпроқ ёрдам бериши кераклигини таъкидлади.
Асосий муаммо жисмоний ҳолат эмас
«Пахтакор»нинг сўнгги ўйинларида бир ҳолат тез-тез муҳокама қилинмоқда: жамоа ҳисобда олдинга чиққач, иккинчи бўлимда ташаббусни қўлдан чиқариб қўяпти.
Карас эса буни футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги билан боғламади.
Унинг фикрича, асосий муаммо — концентрация.
Мураббий «Бухоро»га қарши баҳсда жамоа ўйинни назорат қилганини, аммо рақиб биринчи голни ургач, вазият психологик жиҳатдан ўзгарганини айтди.
Караснинг таъкидлашича, 2:0 футболда хавфли ҳисоблардан бири: бир гол ўтказиб юборилса, рақибда ишонч ва янги куч пайдо бўлади.
Шу сабаб «Пахтакор» энди ҳисобни сақлаш ҳақида эмас, устунликни янада ошириш ҳақида ўйлаши керак.
Алижонов майдонга тушадими?
Мухлисларни қизиқтираётган асосий саволлардан бири — Хожиакбар Алижоновнинг ҳолати.
Караснинг маълум қилишича, футболчи жамоавий машғулотларга қайтган. Бироқ у ҳозирча тўлиқ режимда ишламаяпти ва яккакурашларда иштирок этмаяпти.
Унинг ҳолати кун сайин яхшиланиб бормоқда.
Шунинг учун Алижоновнинг «Ал Ҳуссайн»га қарши ўйинда иштирок этиши бўйича якуний қарор учрашув куни қабул қилинади.
Эронлик легионер бўйича Карас сирни очмади
Сўнгги кунларда «Пахтакор» сафига эронлик футболчи қўшилиши ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди.
Карасдан янги легионер саралаш баҳсида дебют қилиши мумкинми, деб сўралганда у қисқа жавоб берди:
«Клуб билан шартнома имзоланганидан сўнг расман эълон қиламиз».
Шу тариқа, мураббий эҳтимолий трансферни на тасдиқлади, на рад этди.
Карас қандай футбол ваъда қилмоқда?
«Пахтакор» ҳужумкорми ёки эҳтиёткор услубда ўйнайдими?
Карас бу саволга аниқ тактик режани очмаган ҳолда жавоб берди.
У саралаш босқичи битта ўйиндан иборат эканини алоҳида таъкидлади. Демак, жамоаларда хатони кейинги баҳсда тузатиш имкони бўлмайди.
Об-ҳаво, рақибнинг ҳолати ва учрашув сценарийси каби бир қатор омиллар ҳам ҳисобга олинади.
Бироқ Караснинг асосий гапи аниқ:
«Пахтакор» ғалаба олиб келадиган футбол ўйнаши керак.
«Ал Ҳуссайн» Тошкентга олдинроқ келиб, «Пахтакор»ни ўрганди
Иордания клуби учрашувга жиддий тайёргарлик кўрган.
Караснинг маълум қилишича, «Ал Ҳуссайн» делегацияси Тошкентга анча олдин келган ва ҳатто «Пахтакор»нинг сўнгги ўйинини стадиондан кузатган.
Демак, рақиб «шерлар»нинг кучли ва заиф жиҳатларини батафсил таҳлил қилиш имконига эга бўлган.
Бироқ Карас «Ал Ҳуссайн»нинг ўз заиф нуқтаси ҳам бўлиши мумкинлигини айтди. Иордания клуби таркибига кўплаб янги футболчилар қўшилган ва улар ҳали ўзаро тўлиқ мослашмаган бўлиши эҳтимол.
«Пахтакор» айнан шу жиҳатдан фойдаланишга ҳаракат қилади.
Майдон ҳолати ҳам савол туғдирди
Башар Ресан «Пахтакор» стадиони майдонининг ҳозирги ҳолати яхши эмаслигини ҳам яширмади.
Унинг айтишича, тўрт ҳафта аввал майдон анча яхши кўринишда бўлган.
Футболчи бу фақат «Пахтакор» масаласи эмаслигини таъкидлади. Чунки ОЧЛ учрашувини хорижда ҳам томоша қилишади ва майдон сифати маълум маънода ўзбек футболи имижига ҳам таъсир қилади.
Шунга қарамай, Ресан жамоа бу масалани баҳона қилмаслигини айтди.
«Пахтакор» олдидаги энг муҳим вазифа маълум
«Ал Ҳуссайн»га қарши баҳсда «Пахтакор» учун асосий муаммо фақат рақибнинг кучли футболчилари эмас.
Сўнгги учрашувларда кўринган концентрация пасайиши яна такрорланмаслиги керак.
Караснинг позицияси ҳам шу: агар жамоа ҳисобда олдинга чиқса, ортга чекиниш эмас, яна гол уриш ҳақида ўйлаши лозим.
Бир ўйинлик саралашда иккинчи имконият бўлмайди. Шу боис Тошкентдаги баҳс «Пахтакор» учун фақат мавсумдаги навбатдаги учрашув эмас, балки Осиёдаги кейинги тақдирини белгилаб берувчи синовга айланади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…