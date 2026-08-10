«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?

·57·Спорт
«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?
Қисқача

«Пахтакор» Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал Ҳуссайн» клубига қарши бир ўйиндан иборат ҳал қилувчи баҳсда ғалаба учун майдонга тушади. Эмилиано Карас рақибнинг халқаро тажрибасини таъкидлаб, жамоа ҳисобда олдинга чиққач ортга чекинмаслиги, асосий муаммо эса жисмоний ҳолат эмас, консентрация эканини айтди. «Пахтакор» учрашув олдидан атиги икки машғулот ўтказган, «Ал Ҳуссайн» эса янги мавсумда ҳали расмий ўйин ўтказмаган.

«Пахтакор» Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал Ҳуссайн» клубига қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан муҳим тайёргарликни якунламоқда. Учрашув бир ўйиндан иборат экани сабаб ҳар бир хато қимматга тушиши мумкин.

Ўйиндан олдинги матбуот анжуманида «Пахтакор» мураббийи Эмилиано Карас ва жамоанинг ироқлик футболчиси Башар Ресан рақибнинг кучли жиҳатлари, таркибдаги вазият, Алижоновнинг ҳолати ва сўнгги ўйинларда такрорланаётган муаммо ҳақида очиқ гапирди.

Карас: «Иордания футболи ҳақида фикрим ўзгарди»

Эмилиано Карас бир неча ой аввал Иордания футболи ҳақида деярли маълумотга эга бўлмаганини тан олди. Аммо кейинги кузатувлар унинг фикрини жиддий ўзгартирган.

Мураббий Иордания терма жамоасининг юқори даражасини алоҳида таъкидлаб, «Ал Ҳуссайн» таркибида ҳам катта халқаро тажрибага эга футболчилар борлигига эътибор қаратди.

Унинг айтишича, рақибнинг мамлакат чемпионати ва кубокдаги ўйинлари ҳам мураббийлар штаби томонидан таҳлил қилинган.

Карас учун эса яна бир муҳим омил бор — Тошкентдаги мухлислар.

У «Пахтакор» тарафдорларини стадионга чорлаб, бундай ҳал қилувчи ўйинда трибуналар қўллаб-қувватлаши футболчилар учун катта куч бўлишини таъкидлади.

«Пахтакор»да тайёргарлик учун атиги икки машғулот бўлди

Башар Ресаннинг таъкидлашича, жамоа «Бухоро»га қарши сўнгги учрашувдан кейин катта вақтга эга бўлмаган.

«Пахтакор» футболчилари «Ал Ҳуссайн» баҳси олдидан атиги икки марта машғулот ўтказишга улгурди. Биринчи машғулот тикланишга, иккинчиси эса тактик тайёргарликка бағишланган.

Бироқ Ресан рақибда ҳам ўзига хос муаммо борлигини қайд этди: «Ал Ҳуссайн» янги мавсумда ҳали расмий ўйин ўтказмаган.

Бу «Пахтакор» мураббийлари учун рақибнинг айни пайтдаги ўйин модели ва таркибий ҳолатини аниқ баҳолашни қийинлаштириши мумкин.

Айман Ҳуссайннинг «Пахтакор»га келишига Ресан таъсир қилганми?

Матбуот анжуманининг қизиқ мавзуларидан бири Айман Ҳуссайн трансфери бўлди.

Башар Ресан ироқлик ҳужумчини Осиёнинг энг яхши форвардларидан бири деб атади.

Унинг айтишича, Айман Ҳуссайн Ўзбекистонга келишидан олдин ундан Суперлига даражаси ва мамлакатдаги ҳаёт ҳақида сўраган.

Ресан унга Ўзбекистон чемпионати кучли эканини айтганини билдирди.

Ҳозир «Пахтакор» таркибида уч нафар ироқлик футболчи тўп сурмоқда ва Ресан улар жамоага янада кўпроқ ёрдам бериши кераклигини таъкидлади.

Асосий муаммо жисмоний ҳолат эмас

«Пахтакор»нинг сўнгги ўйинларида бир ҳолат тез-тез муҳокама қилинмоқда: жамоа ҳисобда олдинга чиққач, иккинчи бўлимда ташаббусни қўлдан чиқариб қўяпти.

Карас эса буни футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги билан боғламади.

Унинг фикрича, асосий муаммо — концентрация.

Мураббий «Бухоро»га қарши баҳсда жамоа ўйинни назорат қилганини, аммо рақиб биринчи голни ургач, вазият психологик жиҳатдан ўзгарганини айтди.

Караснинг таъкидлашича, 2:0 футболда хавфли ҳисоблардан бири: бир гол ўтказиб юборилса, рақибда ишонч ва янги куч пайдо бўлади.

Шу сабаб «Пахтакор» энди ҳисобни сақлаш ҳақида эмас, устунликни янада ошириш ҳақида ўйлаши керак.

Алижонов майдонга тушадими?

Мухлисларни қизиқтираётган асосий саволлардан бири — Хожиакбар Алижоновнинг ҳолати.

Караснинг маълум қилишича, футболчи жамоавий машғулотларга қайтган. Бироқ у ҳозирча тўлиқ режимда ишламаяпти ва яккакурашларда иштирок этмаяпти.

Унинг ҳолати кун сайин яхшиланиб бормоқда.

Шунинг учун Алижоновнинг «Ал Ҳуссайн»га қарши ўйинда иштирок этиши бўйича якуний қарор учрашув куни қабул қилинади.

Эронлик легионер бўйича Карас сирни очмади

Сўнгги кунларда «Пахтакор» сафига эронлик футболчи қўшилиши ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди.

Карасдан янги легионер саралаш баҳсида дебют қилиши мумкинми, деб сўралганда у қисқа жавоб берди:

«Клуб билан шартнома имзоланганидан сўнг расман эълон қиламиз».

Шу тариқа, мураббий эҳтимолий трансферни на тасдиқлади, на рад этди.

Карас қандай футбол ваъда қилмоқда?

«Пахтакор» ҳужумкорми ёки эҳтиёткор услубда ўйнайдими?

Карас бу саволга аниқ тактик режани очмаган ҳолда жавоб берди.

У саралаш босқичи битта ўйиндан иборат эканини алоҳида таъкидлади. Демак, жамоаларда хатони кейинги баҳсда тузатиш имкони бўлмайди.

Об-ҳаво, рақибнинг ҳолати ва учрашув сценарийси каби бир қатор омиллар ҳам ҳисобга олинади.

Бироқ Караснинг асосий гапи аниқ:

«Пахтакор» ғалаба олиб келадиган футбол ўйнаши керак.

«Ал Ҳуссайн» Тошкентга олдинроқ келиб, «Пахтакор»ни ўрганди

Иордания клуби учрашувга жиддий тайёргарлик кўрган.

Караснинг маълум қилишича, «Ал Ҳуссайн» делегацияси Тошкентга анча олдин келган ва ҳатто «Пахтакор»нинг сўнгги ўйинини стадиондан кузатган.

Демак, рақиб «шерлар»нинг кучли ва заиф жиҳатларини батафсил таҳлил қилиш имконига эга бўлган.

Бироқ Карас «Ал Ҳуссайн»нинг ўз заиф нуқтаси ҳам бўлиши мумкинлигини айтди. Иордания клуби таркибига кўплаб янги футболчилар қўшилган ва улар ҳали ўзаро тўлиқ мослашмаган бўлиши эҳтимол.

«Пахтакор» айнан шу жиҳатдан фойдаланишга ҳаракат қилади.

Майдон ҳолати ҳам савол туғдирди

Башар Ресан «Пахтакор» стадиони майдонининг ҳозирги ҳолати яхши эмаслигини ҳам яширмади.

Унинг айтишича, тўрт ҳафта аввал майдон анча яхши кўринишда бўлган.

Футболчи бу фақат «Пахтакор» масаласи эмаслигини таъкидлади. Чунки ОЧЛ учрашувини хорижда ҳам томоша қилишади ва майдон сифати маълум маънода ўзбек футболи имижига ҳам таъсир қилади.

Шунга қарамай, Ресан жамоа бу масалани баҳона қилмаслигини айтди.

«Пахтакор» олдидаги энг муҳим вазифа маълум

«Ал Ҳуссайн»га қарши баҳсда «Пахтакор» учун асосий муаммо фақат рақибнинг кучли футболчилари эмас.

Сўнгги учрашувларда кўринган концентрация пасайиши яна такрорланмаслиги керак.

Караснинг позицияси ҳам шу: агар жамоа ҳисобда олдинга чиқса, ортга чекиниш эмас, яна гол уриш ҳақида ўйлаши лозим.

Бир ўйинлик саралашда иккинчи имконият бўлмайди. Шу боис Тошкентдаги баҳс «Пахтакор» учун фақат мавсумдаги навбатдаги учрашув эмас, балки Осиёдаги кейинги тақдирини белгилаб берувчи синовга айланади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ПахтакорАл-ҲусайнЭмилиано КарасБашар РасанТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБарселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)