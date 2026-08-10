Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкар

·20·Авто
Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкар
Қисқача

Сан-Маринодаги Эксентрика рестомод-компанияси 1990-йиллардаги Lamborghini Диабло асосида 542 от кучига эга очиқ кузовли V12 роадстерни тақдим этди. Автомобилнинг 5,7 литрли V12 двигатели 442 фунт-фут момент ишлаб чиқаради ва кучни олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатади. Роадстер 62 мил/соат тезликка 3,8 сонияда эришади, унинг кузови углерод толасидан тайёрланган ва аеродинамикаси қайта ишланган.

Сан-Маринода жойлашган Экцентрика рестомод-компанияси ўзининг янгиланган Lamborghini Диабло лойиҳасини очиқ кузовли V12 роадстер шаклида тақдим этди. Мазкур автомобил 1990-йиллардаги афсонавий суперкар пойдеворини сақлаб қолган ҳолда, замонавий технология ва талабларга тўлиқ мослаштирилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги роадстер ўзининг ўтмишдоши каби ўрта қисмда жойлашган қувват агрегатига эга. Бироқ муҳандислар асл автомобил конструкциясини тубдан қайта ишлаб чиқиб, уни бугунги кун стандартларига олиб чиқишди.

Замонавий технологиялар ва аэродинамика

Лойиҳани амалга ошириш давомида пўлат найчалардан ясалган каркас углерод толали элементлар ёрдамида янада мустаҳкамланди. Шунингдек, автомобилнинг кузови тўлиқ углерод толасидан тайёрланиб, ғилдирак излари кенгайтирилди — бу эса бошқарувчанликни яхшилаш билан бирга, Диабло нинг ўзига хос пропорцияларини янада бўрттириб кўрсатади.

Компания вакилларининг таъкидлашича, мутахассислар автомобил аэродинамикаси устида ҳам жиддий ишлаган. Турбулент ҳаво оқимлари салонни четлаб ўтиб, ҳайдовчи ва йўловчига ноқулайлик туғдирмайдиган қилиб йўналтирилган.

Двигател ва динамик кўрсаткичлар

Автомобилнинг 5,7 литр ҳажмли V12 двигатели янада тезкор реакция бериш учун қайта созланган. У 542 от кучи ва 442 фунт-фут момент ишлаб чиқариб, барча тортиш кучини олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатади.

Ушбу кўрсаткичлар эвазига янги роадстер жойидан 62 мил/соат тезликка (тахминан 100 км/соат) атиги 3,8 сонияда эришади. Бу эса уни бугунги кундаги кўплаб замонавий спорт автомобиллари билан бир қаторга қўяди.

Тажрибали муҳандислик ва нарх сиёсати

Қайд этилишича, Экцентрика V12 Роадстер муҳандислигига Lamborghini компаниясининг собиқ бош техник директори Маурицио Реджани бошчилик қилган. У ўз вақтида Ҳуракан ва Авентадор моделларига масъул бўлган, шунингдек, Галлардо ҳамда Мурсиелаго автомобилларини яратишда ҳам муҳим ролларни ўйнаган.

Ушбу эксклюзив модел АҚШда ўтказиладиган Монтерей Кар Веек доирасидаги Те Қуаил тадбирида 14-август куни илк бор омадга намойиш этилади. Экспертларнинг тахмин қилишича, тайёр машинанинг нархи 1 миллион фунт стерлингдан ошади, донор автомобилнинг ўзини топиш нархи эса купе учун 200 000 фунт стерлингдан, роадстер учун эса 500 000 фунт стерлинггача баҳоланмоқда.

ЭкцентрикаLamborghini ДиаблоV12 РоадстерСуперкарРестомод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарБугун, 22:26Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиГордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиБугун, 21:29Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБритания автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБугун, 18:21Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиKia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиБугун, 16:54Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади