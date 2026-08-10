Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкар
Сан-Маринодаги Эксентрика рестомод-компанияси 1990-йиллардаги Lamborghini Диабло асосида 542 от кучига эга очиқ кузовли V12 роадстерни тақдим этди. Автомобилнинг 5,7 литрли V12 двигатели 442 фунт-фут момент ишлаб чиқаради ва кучни олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатади. Роадстер 62 мил/соат тезликка 3,8 сонияда эришади, унинг кузови углерод толасидан тайёрланган ва аеродинамикаси қайта ишланган.
Сан-Маринода жойлашган Экцентрика рестомод-компанияси ўзининг янгиланган Lamborghini Диабло лойиҳасини очиқ кузовли V12 роадстер шаклида тақдим этди. Мазкур автомобил 1990-йиллардаги афсонавий суперкар пойдеворини сақлаб қолган ҳолда, замонавий технология ва талабларга тўлиқ мослаштирилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги роадстер ўзининг ўтмишдоши каби ўрта қисмда жойлашган қувват агрегатига эга. Бироқ муҳандислар асл автомобил конструкциясини тубдан қайта ишлаб чиқиб, уни бугунги кун стандартларига олиб чиқишди.
Замонавий технологиялар ва аэродинамикаЛойиҳани амалга ошириш давомида пўлат найчалардан ясалган каркас углерод толали элементлар ёрдамида янада мустаҳкамланди. Шунингдек, автомобилнинг кузови тўлиқ углерод толасидан тайёрланиб, ғилдирак излари кенгайтирилди — бу эса бошқарувчанликни яхшилаш билан бирга, Диабло нинг ўзига хос пропорцияларини янада бўрттириб кўрсатади.
Компания вакилларининг таъкидлашича, мутахассислар автомобил аэродинамикаси устида ҳам жиддий ишлаган. Турбулент ҳаво оқимлари салонни четлаб ўтиб, ҳайдовчи ва йўловчига ноқулайлик туғдирмайдиган қилиб йўналтирилган.
Двигател ва динамик кўрсаткичларАвтомобилнинг 5,7 литр ҳажмли V12 двигатели янада тезкор реакция бериш учун қайта созланган. У 542 от кучи ва 442 фунт-фут момент ишлаб чиқариб, барча тортиш кучини олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатади.
Ушбу кўрсаткичлар эвазига янги роадстер жойидан 62 мил/соат тезликка (тахминан 100 км/соат) атиги 3,8 сонияда эришади. Бу эса уни бугунги кундаги кўплаб замонавий спорт автомобиллари билан бир қаторга қўяди.
Тажрибали муҳандислик ва нарх сиёсатиҚайд этилишича, Экцентрика V12 Роадстер муҳандислигига Lamborghini компаниясининг собиқ бош техник директори Маурицио Реджани бошчилик қилган. У ўз вақтида Ҳуракан ва Авентадор моделларига масъул бўлган, шунингдек, Галлардо ҳамда Мурсиелаго автомобилларини яратишда ҳам муҳим ролларни ўйнаган.
Ушбу эксклюзив модел АҚШда ўтказиладиган Монтерей Кар Веек доирасидаги Те Қуаил тадбирида 14-август куни илк бор омадга намойиш этилади. Экспертларнинг тахмин қилишича, тайёр машинанинг нархи 1 миллион фунт стерлингдан ошади, донор автомобилнинг ўзини топиш нархи эса купе учун 200 000 фунт стерлингдан, роадстер учун эса 500 000 фунт стерлинггача баҳоланмоқда.
…