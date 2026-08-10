Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлган

·49·Спорт
Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлган
Қисқача

Раян Гиггз ёзги трансфер ойнасида Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндириш учун Португалиядаги голф майдонида музокара ўтказган. Бироқ Андерсон Ноттингҳам Форестдан Манчестер Ситига 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўтишни маъқул кўрган. Учрашувда Фил Bardслей ҳам қатнашган ва Гиггз Андерсоннинг истеъдодини юқори баҳолаган, аммо Bardслей таянч ярим ҳимоячиси учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлашга шубҳа билдирган.

Манчестер Юнайтед афсонаси Раян Гиггз ёзги трансфер ойнаси вақтида ярим ҳимоячи Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити клубига ўтишига тўсқинлик қилишга уриниб кўрган. Касинолйзе нашри маълумотига кўра, собиқ велслик футболчи Англия терма жамоаси аъзосини Олд Траффордга йўналтириш мақсадида Португалиядаги гольф майдонида шахсан музокаралар ўтказган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу учрашув ёз бошида Португалияда бўлиб ўтган бўлиб, унда Раян Гиггз билан бирга Манчестер Юнайтеднинг собиқ ҳимоячиси Фил Bardслей ҳам иштирок этган. Таъкидланишича, клубнинг собиқ юлдузлари 23 ёшли футболчини шаҳарнинг қизил қисмига ўтишга кўндириш учун охирги дақиқаларгача ҳаракат қилишган. Бироқ барча уринишларга қарамай, ярим ҳимоячи якунда Этиҳад Стадиумга рекорд даражадаги трансферни амалга оширишни маъқул кўрди.

Ноттингҳам Форест сафидан Манчестер Ситига кўчиб ўтган футболчининг қиймати 116 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, уни британиялик футболчилар орасида тарихидаги энг қиммат ўйинчилардан бирига айлантирди. Янги жамоасидаги илк учрашувидаёқ Андерсон Манчестер Ситини "Манчестер қироллари" деб атагани мухлислар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди.

Фил Bardслейнинг трансфер борасидаги эътирофлари

Фил Bardслей мазкур учрашув тафсилотларини эслаб, Гиггз иккаласи Эллиот Андерсоннинг истеъдодига юқори баҳо бергани ва уни жамоага жалб этиш керак деб ҳисоблаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, ўша пайтда футболчининг ўзи ҳам келажаги борасида иккиланиб турган эди.

Шунга қарамай, таянч ярим ҳимоячиси учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфланиши масаласида Bardслей ўзига хос шубҳага эга бўлганини яширмади. "Агар мен шунча пул сарфлаётган бўлсам, менга ҳар мавсумда жамоасига 30–40 та гол олиб келадиган ўйинчи керак бўлади", дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.

Манчестер Юнайтеднинг муқобил режалари

Дастлаб Манчестер Юнайтед маҳаллий рақобатчисини ортда қолдириб, трансфер пойгасида ғолиб чиқишни режалаштирган эди. Бироқ Ноттингҳам Форест талаблари 100 миллион фунт стерлинглик чегарадан ошиб кетгач, клуб раҳбарияти курашдан чиқишга қарор қилди. Натижада бош мураббий Майкл Каррик трансфер бозорида бошқа номзодларга эътибор қаратди.

Якунда Манчестер Юнайтед Челси ярим ҳимоячиси Андрей Сантос ҳамда Астон Вилла сардори Ёури Тиелемансни ўз сафига қўшиб олди. Фил Bardслей белгиялик футболчининг 35 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинганини юқори баҳолаб, унинг тажрибаси ва совринлар ютган тажрибага эгалиги Каррик жамоаси учун муҳимлигини таъкидлади.

Рян ГиггсЭллиот АндерсонМанчестер УнитедМанчестер Ситйтрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБарселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)