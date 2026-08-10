Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлган
Раян Гиггз ёзги трансфер ойнасида Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндириш учун Португалиядаги голф майдонида музокара ўтказган. Бироқ Андерсон Ноттингҳам Форестдан Манчестер Ситига 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўтишни маъқул кўрган. Учрашувда Фил Bardслей ҳам қатнашган ва Гиггз Андерсоннинг истеъдодини юқори баҳолаган, аммо Bardслей таянч ярим ҳимоячиси учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлашга шубҳа билдирган.
Манчестер Юнайтед афсонаси Раян Гиггз ёзги трансфер ойнаси вақтида ярим ҳимоячи Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити клубига ўтишига тўсқинлик қилишга уриниб кўрган. Касинолйзе нашри маълумотига кўра, собиқ велслик футболчи Англия терма жамоаси аъзосини Олд Траффордга йўналтириш мақсадида Португалиядаги гольф майдонида шахсан музокаралар ўтказган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу учрашув ёз бошида Португалияда бўлиб ўтган бўлиб, унда Раян Гиггз билан бирга Манчестер Юнайтеднинг собиқ ҳимоячиси Фил Bardслей ҳам иштирок этган. Таъкидланишича, клубнинг собиқ юлдузлари 23 ёшли футболчини шаҳарнинг қизил қисмига ўтишга кўндириш учун охирги дақиқаларгача ҳаракат қилишган. Бироқ барча уринишларга қарамай, ярим ҳимоячи якунда Этиҳад Стадиумга рекорд даражадаги трансферни амалга оширишни маъқул кўрди.
Ноттингҳам Форест сафидан Манчестер Ситига кўчиб ўтган футболчининг қиймати 116 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, уни британиялик футболчилар орасида тарихидаги энг қиммат ўйинчилардан бирига айлантирди. Янги жамоасидаги илк учрашувидаёқ Андерсон Манчестер Ситини "Манчестер қироллари" деб атагани мухлислар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди.
Фил Bardслейнинг трансфер борасидаги эътирофлариФил Bardслей мазкур учрашув тафсилотларини эслаб, Гиггз иккаласи Эллиот Андерсоннинг истеъдодига юқори баҳо бергани ва уни жамоага жалб этиш керак деб ҳисоблаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, ўша пайтда футболчининг ўзи ҳам келажаги борасида иккиланиб турган эди.
Шунга қарамай, таянч ярим ҳимоячиси учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфланиши масаласида Bardслей ўзига хос шубҳага эга бўлганини яширмади. "Агар мен шунча пул сарфлаётган бўлсам, менга ҳар мавсумда жамоасига 30–40 та гол олиб келадиган ўйинчи керак бўлади", дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.
Манчестер Юнайтеднинг муқобил режалариДастлаб Манчестер Юнайтед маҳаллий рақобатчисини ортда қолдириб, трансфер пойгасида ғолиб чиқишни режалаштирган эди. Бироқ Ноттингҳам Форест талаблари 100 миллион фунт стерлинглик чегарадан ошиб кетгач, клуб раҳбарияти курашдан чиқишга қарор қилди. Натижада бош мураббий Майкл Каррик трансфер бозорида бошқа номзодларга эътибор қаратди.
Якунда Манчестер Юнайтед Челси ярим ҳимоячиси Андрей Сантос ҳамда Астон Вилла сардори Ёури Тиелемансни ўз сафига қўшиб олди. Фил Bardслей белгиялик футболчининг 35 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинганини юқори баҳолаб, унинг тажрибаси ва совринлар ютган тажрибага эгалиги Каррик жамоаси учун муҳимлигини таъкидлади.
…