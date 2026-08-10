«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди
«Навбаҳор» 25 ёшли Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиси Муҳаммадқодир Ҳамралиев билан шартнома имзолади. У Наманган клубига «Пахтакор»дан ўтди ва янги мавсумда «Навбаҳор» шарафини ҳимоя қилади. Ҳамралиев 2021–2024 йилларда Ўзбекистон U23 терма жамоасида, 2023 йилдан эса миллий жамоа сафида ўйнаб келмоқда. Футболчи аввал «Динамо» ва «Олимпик» клублари таркибида ҳам тўп тепган.
«Навбаҳор» таркибини Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси билан кучайтирди. Наманган клуби 25 ёшли Муҳаммадқодир Ҳамралиев билан шартнома имзоланганини расман маълум қилди.
Футболчи «лочинлар» сафига «Пахтакор»дан келиб қўшилди. Унинг терма жамоалардаги тажрибаси ва Суперлигада бир неча клуб сафида тўп тепгани «Навбаҳор» учун янги мавсумда муҳим омилга айланиши мумкин.
Ҳамралиев энди «Навбаҳор» шарафини ҳимоя қилади
Клуб хабарига кўра, Муҳаммадқодир Ҳамралиев билан шартнома имзоланди ва у расман «Навбаҳор» футболчисига айланди.
25 ёшли футболчи охирги йилларда «Пахтакор» сафида ҳаракат қилиб келаётган эди. Энди эса у фаолиятида янги босқични Наманганда бошлайди.
«Навбаҳор» янги футболчисини таништирар экан, унга жамоа таркибида муваффақият тилади.
«Муҳаммадқодир Ҳамралиевга “Навбаҳор” таркибида ёрқин ўйинлар намойиш этиб, “лочинлар”нинг зафарларига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшишига тилакдошмиз», — дейилади клуб хабарида.
«Пахтакор»да 2023 йилдан бери ўйнаб келаётганди
Ҳамралиев футболчилик фаолияти давомида Ўзбекистоннинг бир нечта клубларида тажриба тўплаган.
У аввал «Динамо» ва «Олимпик» жамоалари шарафини ҳимоя қилган, 2023 йилдан эса «Пахтакор» либосида майдонга тушиб келаётган эди.
Шу тариқа, «Навбаҳор» Суперлига муҳитини яхши биладиган ва юқори даражадаги ўйинлар тажрибасига эга футболчини ўз сафига қўшиб олди.
Олимпия терма жамоасидан миллий жамоагача
Муҳаммадқодир Ҳамралиев фақат клублар даражасида эмас, Ўзбекистон терма жамоалари тизимида ҳам мунтазам иштирок этган.
У 2021–2024 йилларда Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафида ўйнади. 2023 йилдан бошлаб эса миллий жамоага жалб қилиниб келмоқда.
Бу тажриба «Навбаҳор» учун айниқса муҳим бўлиши мумкин. Чунки юқори мақсадлар қўядиган жамоа учун халқаро даражадаги учрашувларни ҳис қилган футболчиларнинг мавжудлиги катта аҳамият касб этади.
«Навбаҳор» учун муҳим трансфер
Ҳамралиевнинг «Пахтакор»дан Наманган клубига ўтиши трансфер бозоридаги эътиборли ҳаракатлардан бири бўлди.
«Навбаҳор» ўз таркибига 25 ёшли, терма жамоа тажрибасига эга футболчини қўшиб, рақобатни янада кучайтириш имконига эга бўлди.
Энди асосий қизиқиш — Муҳаммадқодир Ҳамралиев «Навбаҳор»да қандай роль олиши ва янги жамоасида ўзини қай даражада тез намоён қилишида.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…