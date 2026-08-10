«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди

·48·Спорт
«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди
Қисқача

«Навбаҳор» 25 ёшли Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиси Муҳаммадқодир Ҳамралиев билан шартнома имзолади. У Наманган клубига «Пахтакор»дан ўтди ва янги мавсумда «Навбаҳор» шарафини ҳимоя қилади. Ҳамралиев 2021–2024 йилларда Ўзбекистон U23 терма жамоасида, 2023 йилдан эса миллий жамоа сафида ўйнаб келмоқда. Футболчи аввал «Динамо» ва «Олимпик» клублари таркибида ҳам тўп тепган.

«Навбаҳор» таркибини Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси билан кучайтирди. Наманган клуби 25 ёшли Муҳаммадқодир Ҳамралиев билан шартнома имзоланганини расман маълум қилди.

Футболчи «лочинлар» сафига «Пахтакор»дан келиб қўшилди. Унинг терма жамоалардаги тажрибаси ва Суперлигада бир неча клуб сафида тўп тепгани «Навбаҳор» учун янги мавсумда муҳим омилга айланиши мумкин.

Ҳамралиев энди «Навбаҳор» шарафини ҳимоя қилади

Клуб хабарига кўра, Муҳаммадқодир Ҳамралиев билан шартнома имзоланди ва у расман «Навбаҳор» футболчисига айланди.

25 ёшли футболчи охирги йилларда «Пахтакор» сафида ҳаракат қилиб келаётган эди. Энди эса у фаолиятида янги босқични Наманганда бошлайди.

«Навбаҳор» янги футболчисини таништирар экан, унга жамоа таркибида муваффақият тилади.

«Муҳаммадқодир Ҳамралиевга “Навбаҳор” таркибида ёрқин ўйинлар намойиш этиб, “лочинлар”нинг зафарларига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшишига тилакдошмиз», — дейилади клуб хабарида.

«Пахтакор»да 2023 йилдан бери ўйнаб келаётганди

Ҳамралиев футболчилик фаолияти давомида Ўзбекистоннинг бир нечта клубларида тажриба тўплаган.

У аввал «Динамо» ва «Олимпик» жамоалари шарафини ҳимоя қилган, 2023 йилдан эса «Пахтакор» либосида майдонга тушиб келаётган эди.

Шу тариқа, «Навбаҳор» Суперлига муҳитини яхши биладиган ва юқори даражадаги ўйинлар тажрибасига эга футболчини ўз сафига қўшиб олди.

Олимпия терма жамоасидан миллий жамоагача

Муҳаммадқодир Ҳамралиев фақат клублар даражасида эмас, Ўзбекистон терма жамоалари тизимида ҳам мунтазам иштирок этган.

У 2021–2024 йилларда Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафида ўйнади. 2023 йилдан бошлаб эса миллий жамоага жалб қилиниб келмоқда.

Бу тажриба «Навбаҳор» учун айниқса муҳим бўлиши мумкин. Чунки юқори мақсадлар қўядиган жамоа учун халқаро даражадаги учрашувларни ҳис қилган футболчиларнинг мавжудлиги катта аҳамият касб этади.

«Навбаҳор» учун муҳим трансфер

Ҳамралиевнинг «Пахтакор»дан Наманган клубига ўтиши трансфер бозоридаги эътиборли ҳаракатлардан бири бўлди.

«Навбаҳор» ўз таркибига 25 ёшли, терма жамоа тажрибасига эга футболчини қўшиб, рақобатни янада кучайтириш имконига эга бўлди.

Энди асосий қизиқиш — Муҳаммадқодир Ҳамралиев «Навбаҳор»да қандай роль олиши ва янги жамоасида ўзини қай даражада тез намоён қилишида.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

НавбаҳорМуҳаммадқодир ҲамралиевПахтакорЎзбекистонНаманган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБарселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)