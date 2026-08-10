Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлди

·33·Спорт
Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлди
Қисқача

Тошкентда давом этаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида -61 кг вазн тоифасида Зиёда Худойқулова олтин, Муниса Болтаева эса бронза медални қўлга киритди. Зиёда Худойқулова даст кўтаришда 93 кг ва 96 кг оғирликдаги штангаларни муваффақиятли кўтариб, ёшлар ўртасида Осиё чемпионига айланди. Муниса Болтаева 84 кг, 87 кг ва 89 кг натижалар билан ўсмирлар ўртасидаги баҳсларда бронза медал соҳиби бўлди.

Тошкентда давом этаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон вакиллари яна шоҳсупага кўтарилди. -61 кг вазн тоифасидаги даст кўтариш баҳсларида Зиёда Худойқулова олтин, Муниса Болтаева эса бронза медаль қўлга киритди.

Айниқса қашқадарёлик Зиёда Худойқулованинг натижаси эътиборли бўлди — у ҳал қилувчи уринишларда рақибларини ортда қолдириб, ёшлар ўртасида Осиё чемпионига айланди.

Худойқулова 96 кг билан чемпионликни қўлга киритди

-61 кг вазнда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Зиёда Худойқулова даст кўтариш баҳсларида юқори натижа қайд этди.

Спортчи 93 кг, кейин эса 96 кг оғирликдаги штангани муваффақиятли кўтарди.

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлди

Айнан шу натижа унга барча рақибларини ортда қолдириш ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида даст кўтариш йўналишида олтин медаль соҳиби бўлиш имконини берди.

Муниса Болтаева ҳам шоҳсупага кўтарилди

Худди шу вазн тоифасида иштирок этган яна бир ўзбекистонлик спортчи — Муниса Болтаева ҳам медалсиз қолмади.

У даст кўтаришда кетма-кет:

84 кг, 87 кг ва 89 кг

оғирликларни муваффақиятли забт этди.

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлди

Бу натижа Мунисага ўсмирлар ўртасидаги баҳсларда бронза медаль олиб келди.

Бир вазн тоифасида икки ўзбекистонлик совриндор

Шу тариқа, -61 кг вазн тоифасининг даст кўтариш баҳсларида Ўзбекистон бирданига икки медалга эга чиқди.

Зиёда Худойқулова ёшлар ўртасида чемпион бўлган бўлса, Муниса Болтаева ўсмирлар ўртасида кучли учликдан жой олди.

Бу натижа мамлакат оғир атлетикасида янги авлод вакиллари ҳам халқаро майдонда юқори натижалар учун кураша олаётганини кўрсатди.

Осиё чемпионати Тошкентда давом этмоқда

Ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати пойтахтда давом этяпти. Турли вазн тоифаларида қитъанинг ёш ва истиқболли оғир атлетикачилари медаллар учун баҳс олиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги маълумотига кўра, миллий жамоа вакиллари мусобақанинг навбатдаги дастурларида ҳам иштирокини давом эттиради.

Зиёда Худойқулованинг олтин ва Муниса Болтаеванинг бронза медали эса мезбон жамоа учун навбатдаги қувонарли натижа бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонТошкентЗиёда ХудойқуловаМуниса БолтаеваҚашқадарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБарселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)