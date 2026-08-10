Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлди
Тошкентда давом этаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида -61 кг вазн тоифасида Зиёда Худойқулова олтин, Муниса Болтаева эса бронза медални қўлга киритди. Зиёда Худойқулова даст кўтаришда 93 кг ва 96 кг оғирликдаги штангаларни муваффақиятли кўтариб, ёшлар ўртасида Осиё чемпионига айланди. Муниса Болтаева 84 кг, 87 кг ва 89 кг натижалар билан ўсмирлар ўртасидаги баҳсларда бронза медал соҳиби бўлди.
Тошкентда давом этаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон вакиллари яна шоҳсупага кўтарилди. -61 кг вазн тоифасидаги даст кўтариш баҳсларида Зиёда Худойқулова олтин, Муниса Болтаева эса бронза медаль қўлга киритди.
Айниқса қашқадарёлик Зиёда Худойқулованинг натижаси эътиборли бўлди — у ҳал қилувчи уринишларда рақибларини ортда қолдириб, ёшлар ўртасида Осиё чемпионига айланди.
Худойқулова 96 кг билан чемпионликни қўлга киритди
-61 кг вазнда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Зиёда Худойқулова даст кўтариш баҳсларида юқори натижа қайд этди.
Спортчи 93 кг, кейин эса 96 кг оғирликдаги штангани муваффақиятли кўтарди.
Айнан шу натижа унга барча рақибларини ортда қолдириш ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида даст кўтариш йўналишида олтин медаль соҳиби бўлиш имконини берди.
Муниса Болтаева ҳам шоҳсупага кўтарилди
Худди шу вазн тоифасида иштирок этган яна бир ўзбекистонлик спортчи — Муниса Болтаева ҳам медалсиз қолмади.
У даст кўтаришда кетма-кет:
84 кг, 87 кг ва 89 кг
оғирликларни муваффақиятли забт этди.
Бу натижа Мунисага ўсмирлар ўртасидаги баҳсларда бронза медаль олиб келди.
Бир вазн тоифасида икки ўзбекистонлик совриндор
Шу тариқа, -61 кг вазн тоифасининг даст кўтариш баҳсларида Ўзбекистон бирданига икки медалга эга чиқди.
Зиёда Худойқулова ёшлар ўртасида чемпион бўлган бўлса, Муниса Болтаева ўсмирлар ўртасида кучли учликдан жой олди.
Бу натижа мамлакат оғир атлетикасида янги авлод вакиллари ҳам халқаро майдонда юқори натижалар учун кураша олаётганини кўрсатди.
Осиё чемпионати Тошкентда давом этмоқда
Ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати пойтахтда давом этяпти. Турли вазн тоифаларида қитъанинг ёш ва истиқболли оғир атлетикачилари медаллар учун баҳс олиб бормоқда.
Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги маълумотига кўра, миллий жамоа вакиллари мусобақанинг навбатдаги дастурларида ҳам иштирокини давом эттиради.
Зиёда Худойқулованинг олтин ва Муниса Болтаеванинг бронза медали эса мезбон жамоа учун навбатдаги қувонарли натижа бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…