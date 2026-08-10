Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилди
Ўзбекистон спорт курашлари терма жамоаси Хитойнинг Сян шаҳрида ўтказилган Чина–Сентрал Асиа Элите Врестлинг Тоурнамент турнирида 9 та медал, жумладан 3 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза қўлга киритди. Актенге Кеунимжаева 50 кг, Бегижон Қўлдошев 74 кг ва Шерзод Поёнов 97 кг вазн тоифаларида чемпион бўлди.
Ўзбекистон спорт курашлари терма жамоаси Хитойда ўтказилган халқаро мусобақани салмоқли натижа билан якунлади. Сьян шаҳри мезбонлик қилган China–Central Asia Elite Wrestling Tournament турнирида ўзбекистонлик полвонлар жами 9 та медаль — 3 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза қўлга киритди.
Айниқса уч вазн тоифасида Ўзбекистон вакилларининг шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилгани терма жамоанинг мусобақадаги муваффақиятини янада ёрқин қилди.
Уч нафар полвон чемпион бўлди
Ўзбекистон ҳисобидаги учта олтин медални Актенге Кеунимжаева, Бегижон Қўлдошев ва Шерзод Поёнов қўлга киритди.
50 кг вазн тоифасида Актенге Кеунимжаева барча рақибларини ортда қолдириб, чемпионликка эришди.
74 кгда Бегижон Қўлдошев, 97 кг вазнда эса Шерзод Поёнов мусобақани биринчи ўринда якунлади.
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси Сьянда уч бор олтин медаль шарафига сазовор бўлди.
Яна икки спортчи финалгача етиб борди
65 кг вазн тоифасида Санжарбек Рустамбеков финалга қадар муваффақиятли йўл босиб, кумуш медалга эга чиқди.
Оғир вазн — 125 кгда иштирок этган Намоз Абдурашидов ҳам ҳал қилувчи беллашувгача етиб борди ва мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
Бу натижалар Ўзбекистоннинг умумий медаллар сонини янада оширди.
Тўртта бронза ҳам Ўзбекистон ҳисобига ёзилди
Терма жамоа вакиллари яна тўрт вазн тоифасида шоҳсупага кўтарилди. 57 кгда Нодирбек Жуманазаров, 74 кгда Муҳаммадрасул Қўлдошев, 86 кгда Бобур Исломов ва 125 кгда Сардорбек Холматов бронза медалларини қўлга киритди.
Қизиғи, 74 ва 125 кг вазн тоифаларида Ўзбекистоннинг бир нечта вакили совриндорлар сафидан жой олди.
Ўзбекистоннинг Сьяндаги натижаси
Терма жамоанинг якуний ҳисоби қуйидагича бўлди:
Олтин — 3 та: Актенге Кеунимжаева (50 кг), Бегижон Қўлдошев (74 кг), Шерзод Поёнов (97 кг).
Кумуш — 2 та: Санжарбек Рустамбеков (65 кг), Намоз Абдурашидов (125 кг).
Бронза — 4 та: Нодирбек Жуманазаров (57 кг), Муҳаммадрасул Қўлдошев (74 кг), Бобур Исломов (86 кг), Сардорбек Холматов (125 кг).
Жами — 9 та медаль.
Халқаро турнирда муҳим натижа
China–Central Asia Elite Wrestling Tournament мусобақаси ўзбекистонлик курашчилар учун навбатдаги халқаро синов бўлди. Терма жамоанинг бир вақтнинг ўзида тўққизта соврин қўлга киритиши спортчиларнинг турли вазн тоифаларида рақобатбардош эканини кўрсатди.
Энг муҳими, Ўзбекистон вакиллари нафақат медаллар сонини кўпайтирди, балки учта вазнда чемпионликни ҳам қўлга киритди.
Сьяндаги турнир якунланди, аммо ўзбекистонлик полвонларнинг 3 та олтин билан қайтиши кейинги халқаро стартлар олдидан яхши сигнал бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…