Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилди

·57·Спорт
Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилди
Қисқача

Ўзбекистон спорт курашлари терма жамоаси Хитойнинг Сян шаҳрида ўтказилган Чина–Сентрал Асиа Элите Врестлинг Тоурнамент турнирида 9 та медал, жумладан 3 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза қўлга киритди. Актенге Кеунимжаева 50 кг, Бегижон Қўлдошев 74 кг ва Шерзод Поёнов 97 кг вазн тоифаларида чемпион бўлди.

Ўзбекистон спорт курашлари терма жамоаси Хитойда ўтказилган халқаро мусобақани салмоқли натижа билан якунлади. Сьян шаҳри мезбонлик қилган China–Central Asia Elite Wrestling Tournament турнирида ўзбекистонлик полвонлар жами 9 та медаль — 3 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза қўлга киритди.

Айниқса уч вазн тоифасида Ўзбекистон вакилларининг шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилгани терма жамоанинг мусобақадаги муваффақиятини янада ёрқин қилди.

Уч нафар полвон чемпион бўлди

Ўзбекистон ҳисобидаги учта олтин медални Актенге Кеунимжаева, Бегижон Қўлдошев ва Шерзод Поёнов қўлга киритди.

50 кг вазн тоифасида Актенге Кеунимжаева барча рақибларини ортда қолдириб, чемпионликка эришди.

74 кгда Бегижон Қўлдошев, 97 кг вазнда эса Шерзод Поёнов мусобақани биринчи ўринда якунлади.

Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси Сьянда уч бор олтин медаль шарафига сазовор бўлди.

Яна икки спортчи финалгача етиб борди

65 кг вазн тоифасида Санжарбек Рустамбеков финалга қадар муваффақиятли йўл босиб, кумуш медалга эга чиқди.

Оғир вазн — 125 кгда иштирок этган Намоз Абдурашидов ҳам ҳал қилувчи беллашувгача етиб борди ва мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

Бу натижалар Ўзбекистоннинг умумий медаллар сонини янада оширди.

Тўртта бронза ҳам Ўзбекистон ҳисобига ёзилди

Терма жамоа вакиллари яна тўрт вазн тоифасида шоҳсупага кўтарилди. 57 кгда Нодирбек Жуманазаров, 74 кгда Муҳаммадрасул Қўлдошев, 86 кгда Бобур Исломов ва 125 кгда Сардорбек Холматов бронза медалларини қўлга киритди.

Қизиғи, 74 ва 125 кг вазн тоифаларида Ўзбекистоннинг бир нечта вакили совриндорлар сафидан жой олди.

Ўзбекистоннинг Сьяндаги натижаси

Терма жамоанинг якуний ҳисоби қуйидагича бўлди:

  • Олтин — 3 та: Актенге Кеунимжаева (50 кг), Бегижон Қўлдошев (74 кг), Шерзод Поёнов (97 кг).

  • Кумуш — 2 та: Санжарбек Рустамбеков (65 кг), Намоз Абдурашидов (125 кг).

  • Бронза — 4 та: Нодирбек Жуманазаров (57 кг), Муҳаммадрасул Қўлдошев (74 кг), Бобур Исломов (86 кг), Сардорбек Холматов (125 кг).

Жами — 9 та медаль.

Халқаро турнирда муҳим натижа

China–Central Asia Elite Wrestling Tournament мусобақаси ўзбекистонлик курашчилар учун навбатдаги халқаро синов бўлди. Терма жамоанинг бир вақтнинг ўзида тўққизта соврин қўлга киритиши спортчиларнинг турли вазн тоифаларида рақобатбардош эканини кўрсатди.

Энг муҳими, Ўзбекистон вакиллари нафақат медаллар сонини кўпайтирди, балки учта вазнда чемпионликни ҳам қўлга киритди.

Сьяндаги турнир якунланди, аммо ўзбекистонлик полвонларнинг 3 та олтин билан қайтиши кейинги халқаро стартлар олдидан яхши сигнал бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонХитойСианьАктенге КеунимжаеваБегижон Қўлдошев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБарселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)