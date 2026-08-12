Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятли
Ёшлар ва ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон делегацияси навбатдаги олтин медални қўлга киритди. -69 кг вазн тоифасида иштирок этган Шаҳноза Ҳайдарова даст кўтариш баҳсларида барча рақибларини ортда қолдирди.
Энг эътиборлиси, ўзбекистонлик спортчи учта уринишнинг барчасини муваффақиятли бажарди ва ҳар сафар натижасини яхшилаб борди.
95 кгдан бошлади, 99 кг билан чемпионликни мустаҳкамлади
Шаҳноза Ҳайдарова даст кўтариш баҳсларини 95 кг оғирликдан бошлади ва биринчи уринишни муваффақиятли якунлади.
Кейинги чиқишида у 97 кгни кўтарди.
Учинчи уринишда эса штанга оғирлиги 99 кгга етказилди. Ҳайдарова бу вазнни ҳам ишончли кўтариб, рақибларига имконият қолдирмади.
Шу тариқа унинг уринишлари қуйидагича якунланди:
биринчи уриниш — 95 кг;
иккинчи уриниш — 97 кг;
учинчи уриниш — 99 кг.
Барча уринишларнинг муваффақиятли бажарилиши Ҳайдарованинг мусобақага юқори даражада тайёрланганини кўрсатди.
Рақиблар ортда қолди
-69 кг вазн тоифасидаги даст кўтариш баҳсларида Шаҳноза Ҳайдарованинг 99 кглик натижаси энг юқори кўрсаткич бўлди.
Натижада ўзбекистонлик спортчи ёшлар ўртасида Осиё чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлди.
Бу натижа нафақат шахсий ғалаба, балки Ўзбекистон оғир атлетикаси учун ҳам навбатдаги муҳим ютуқ бўлди.
Учала уринишда ҳам хато қилмади
Оғир атлетикада фақат кучнинг ўзи етарли эмас. Спортчи ҳар бир уринишда техникани тўғри бажариши, оғирликни аниқ ҳисоблаши ва босим остида хатога йўл қўймаслиги керак.
Ҳайдарованинг 95, 97 ва 99 кглик барча уринишларни муваффақиятли бажариши унинг нафақат жисмоний, балки психологик жиҳатдан ҳам барқарор эканини кўрсатди.
Айниқса, ҳал қилувчи учинчи уринишда натижани яна икки килограммга ошириб, 99 кгни кўтаргани чемпионликка муносиб нуқта бўлди.
Ўзбекистон оғир атлетикаси учун яна бир умидли ном
Ёшлар ўртасида қитъа чемпиони бўлиш спортчининг кейинги фаолияти учун муҳим босқич ҳисобланади.
Агар Шаҳноза Ҳайдарова шу суръатда ривожланишда давом этса, келажакда катталар ўртасидаги йирик халқаро мусобақаларда ҳам Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиши мумкин.
Ҳозирча эса бир нарса аниқ: -69 кг вазн тоифасида даст кўтариш бўйича Осиёнинг энг кучли ёш спортчиси — Шаҳноза Ҳайдарова.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…