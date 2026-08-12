Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятли

·0·Спорт
Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятли

Ёшлар ва ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон делегацияси навбатдаги олтин медални қўлга киритди. -69 кг вазн тоифасида иштирок этган Шаҳноза Ҳайдарова даст кўтариш баҳсларида барча рақибларини ортда қолдирди.

Энг эътиборлиси, ўзбекистонлик спортчи учта уринишнинг барчасини муваффақиятли бажарди ва ҳар сафар натижасини яхшилаб борди.

95 кгдан бошлади, 99 кг билан чемпионликни мустаҳкамлади

Шаҳноза Ҳайдарова даст кўтариш баҳсларини 95 кг оғирликдан бошлади ва биринчи уринишни муваффақиятли якунлади.

Кейинги чиқишида у 97 кгни кўтарди.

Учинчи уринишда эса штанга оғирлиги 99 кгга етказилди. Ҳайдарова бу вазнни ҳам ишончли кўтариб, рақибларига имконият қолдирмади.

Шу тариқа унинг уринишлари қуйидагича якунланди:

  • биринчи уриниш — 95 кг;

  • иккинчи уриниш — 97 кг;

  • учинчи уриниш — 99 кг.

Барча уринишларнинг муваффақиятли бажарилиши Ҳайдарованинг мусобақага юқори даражада тайёрланганини кўрсатди.

Рақиблар ортда қолди

-69 кг вазн тоифасидаги даст кўтариш баҳсларида Шаҳноза Ҳайдарованинг 99 кглик натижаси энг юқори кўрсаткич бўлди.

Натижада ўзбекистонлик спортчи ёшлар ўртасида Осиё чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлди.

Бу натижа нафақат шахсий ғалаба, балки Ўзбекистон оғир атлетикаси учун ҳам навбатдаги муҳим ютуқ бўлди.

Учала уринишда ҳам хато қилмади

Оғир атлетикада фақат кучнинг ўзи етарли эмас. Спортчи ҳар бир уринишда техникани тўғри бажариши, оғирликни аниқ ҳисоблаши ва босим остида хатога йўл қўймаслиги керак.

Ҳайдарованинг 95, 97 ва 99 кглик барча уринишларни муваффақиятли бажариши унинг нафақат жисмоний, балки психологик жиҳатдан ҳам барқарор эканини кўрсатди.

Айниқса, ҳал қилувчи учинчи уринишда натижани яна икки килограммга ошириб, 99 кгни кўтаргани чемпионликка муносиб нуқта бўлди.

Ўзбекистон оғир атлетикаси учун яна бир умидли ном

Ёшлар ўртасида қитъа чемпиони бўлиш спортчининг кейинги фаолияти учун муҳим босқич ҳисобланади.

Агар Шаҳноза Ҳайдарова шу суръатда ривожланишда давом этса, келажакда катталар ўртасидаги йирик халқаро мусобақаларда ҳам Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиши мумкин.

Ҳозирча эса бир нарса аниқ: -69 кг вазн тоифасида даст кўтариш бўйича Осиёнинг энг кучли ёш спортчиси — Шаҳноза Ҳайдарова.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади