Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этди

·0·Техно
Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этди

Google компанияси ўзининг навбатдаги анъанавий Маде бй Google 2026 тақдимотини ўтказиб, унда янги Pixel 11 туркумидаги қурилмалар, Pixel Watch 5 ақлли соати ҳамда Apple компаниясининг AirTag қурилмасига рақобатчи бўлган янги аксессуарни кенг жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур тадбир нафақат аппарат таъминоти, балки кундалик фойдаланишни тубдан ўзгартирувчи сунъий интеллект имкониятларига бой бўлгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз қурилмаларига сунъий интеллектга асосланган Gemini функцияларини чуқур интеграция қилишга алоҳида эътибор қаратди. Жумладан, имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган муҳим янгиликлардан бири — Ливе Транскрибе хизматининг Америка имо-ишора тили (АСЛ) кўмаги билан кенгайтирилгани бўлди. Эндиликда фойдаланувчилар Pixel камераси ёрдамида имо-ишораларни матнга ўгириш имкониятига эга бўладилар.

Сунъий интеллект ва овозли бошқарувдаги ўзгаришлар

Тадбирда тақдим этилган яна бир қизиқарли янгилик — бу Ramблер деб номланган янги овозли киритиш функциясидир. У инсонларнинг одатий, тўғридан-тўғри ва эркин сўзлашув тарзини яхшироқ тушунишга мўлжалланган. Дастур ортиқча сўзлар, тугалланмаган жумлалар ва тузилмаган нутқни ҳам осонликча таҳлил қилиб, фойдаланувчи нима демоқчи эканини аниқлай олади.

Шунингдек, машҳур Circle то Сеарч функцияси энди бевосита Pixel камераси интерфейсидан ишга туширилади. Бу эса фойдаланувчиларга камера иловасидан чиқмаган ҳолда атрофдаги объектрларни аниқлаш, узоқдаги нарсаларни қидириш, матнларни таржима қилиш ёки кўриб турган нарсалари ҳақида саволлар бериш имконини беради.

Pixel 11 ва Pro моделларининг нархи ҳамда дизайни

Асосий Pixel 11 модели аввалгига нисбатан юпқароқ ва бутунлай шиша юзадан иборат янги камера панели билан жиҳозланди. Google маълумотига кўра, янги дизайн аввалги авлодникидан 40 фоиздан зиёдроқ юпқароқ ишланган. Шунингдек, компания бошланғич хотира ҳажмини икки бараварга ошириб, уни 256 GB қилиб белгилади.

Янгиланган 128 GB вариантининг йўқ қилиниши ва оператив хотира етишмовчилиги фонида Pixel 11 моделининг бошланғич нархи 899 долларни ташкил этиб, олдинги авлодга нисбатан 100 долларга ошди. Ушбу қурилма Фрост, Ҳибискус, Пистачио ва Обсидиан каби рангларда сотувга чиқарилади.

Pro сериясидаги чидамлилик ва нарх сиёсати

Google Pro моделларининг мустаҳкамлигига ҳам алоҳида урғу берди. Pixel 11 Pro ва Pixel 11 Pro ХЛ моделлари тушиб кетишга қарши яхшиланган чидамлилик ҳамда Pixel 10 Pro моделларига нисбатан икки баравар ортиқ тирналишга чидамли янги экран қопламасига эга бўлди.

Кучайтирилган имкониятларга эга бўлган Pixel 11 Pro смартфонининг бошланғич нархи 1099 доллардан бошланади, олдинги версия эса 999 доллардан сотила бошлаган эди. Мазкур нарх сиёсати ва техник янгиликлар компаниянинг флагманлар бозоридаги рақобатбардошлигини янада ошириши кутилмоқда.

GooglePixel 11GeminiСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаVK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаБугун, 18:54Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиРоссиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиБугун, 18:26Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаБугун, 16:22Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиСунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди