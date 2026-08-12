Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этди
Google компанияси ўзининг навбатдаги анъанавий Маде бй Google 2026 тақдимотини ўтказиб, унда янги Pixel 11 туркумидаги қурилмалар, Pixel Watch 5 ақлли соати ҳамда Apple компаниясининг AirTag қурилмасига рақобатчи бўлган янги аксессуарни кенг жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур тадбир нафақат аппарат таъминоти, балки кундалик фойдаланишни тубдан ўзгартирувчи сунъий интеллект имкониятларига бой бўлгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз қурилмаларига сунъий интеллектга асосланган Gemini функцияларини чуқур интеграция қилишга алоҳида эътибор қаратди. Жумладан, имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган муҳим янгиликлардан бири — Ливе Транскрибе хизматининг Америка имо-ишора тили (АСЛ) кўмаги билан кенгайтирилгани бўлди. Эндиликда фойдаланувчилар Pixel камераси ёрдамида имо-ишораларни матнга ўгириш имкониятига эга бўладилар.
Сунъий интеллект ва овозли бошқарувдаги ўзгаришларТадбирда тақдим этилган яна бир қизиқарли янгилик — бу Ramблер деб номланган янги овозли киритиш функциясидир. У инсонларнинг одатий, тўғридан-тўғри ва эркин сўзлашув тарзини яхшироқ тушунишга мўлжалланган. Дастур ортиқча сўзлар, тугалланмаган жумлалар ва тузилмаган нутқни ҳам осонликча таҳлил қилиб, фойдаланувчи нима демоқчи эканини аниқлай олади.
Шунингдек, машҳур Circle то Сеарч функцияси энди бевосита Pixel камераси интерфейсидан ишга туширилади. Бу эса фойдаланувчиларга камера иловасидан чиқмаган ҳолда атрофдаги объектрларни аниқлаш, узоқдаги нарсаларни қидириш, матнларни таржима қилиш ёки кўриб турган нарсалари ҳақида саволлар бериш имконини беради.
Pixel 11 ва Pro моделларининг нархи ҳамда дизайниАсосий Pixel 11 модели аввалгига нисбатан юпқароқ ва бутунлай шиша юзадан иборат янги камера панели билан жиҳозланди. Google маълумотига кўра, янги дизайн аввалги авлодникидан 40 фоиздан зиёдроқ юпқароқ ишланган. Шунингдек, компания бошланғич хотира ҳажмини икки бараварга ошириб, уни 256 GB қилиб белгилади.
Янгиланган 128 GB вариантининг йўқ қилиниши ва оператив хотира етишмовчилиги фонида Pixel 11 моделининг бошланғич нархи 899 долларни ташкил этиб, олдинги авлодга нисбатан 100 долларга ошди. Ушбу қурилма Фрост, Ҳибискус, Пистачио ва Обсидиан каби рангларда сотувга чиқарилади.
Pro сериясидаги чидамлилик ва нарх сиёсатиGoogle Pro моделларининг мустаҳкамлигига ҳам алоҳида урғу берди. Pixel 11 Pro ва Pixel 11 Pro ХЛ моделлари тушиб кетишга қарши яхшиланган чидамлилик ҳамда Pixel 10 Pro моделларига нисбатан икки баравар ортиқ тирналишга чидамли янги экран қопламасига эга бўлди.
Кучайтирилган имкониятларга эга бўлган Pixel 11 Pro смартфонининг бошланғич нархи 1099 доллардан бошланади, олдинги версия эса 999 доллардан сотила бошлаган эди. Мазкур нарх сиёсати ва техник янгиликлар компаниянинг флагманлар бозоридаги рақобатбардошлигини янада ошириши кутилмоқда.
…