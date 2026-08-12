Хитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширди
Аирбус ва Boeing компанияларига рақобат туғдириши кутилаётган Хитойнинг C919 йўловчи самолёти ўзининг илк халқаро тижорий рейсини муваффақиятли бажариб, янги босқичга кўтарилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лайнер Пекиннинг «Шоуду» аэропортидан ҳавога кўтарилиб, Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳридаги янги аэропортга келиб қўнди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мўғулистонда ушбу тарихий воқеа муносабати билан тантанали кутиб олиш маросими ташкил этилди. Хусусан, ҳаво кемаси анъанавий сув салути билан кутиб олинган бўлса, самолётдан тушган йўловчиларга миллий либосдаги ходимлар пешвоз чиқиб, махсус рақс томошасини намойиш этишди.
Пекин ва Улан-Батор ўртасидаги CA723/CA724 рақамли рейслар эндиликда кундалик асосда амалга оширилиши режалаштирилган. Бу КОМАК томонидан ишлаб чиқарилган лайнер учун тижорий фойдаланиш бошланганидан буён илк халқаро йўналиш бўлиб тарихга кирди.
Ички бозордан халқаро майдонгаМазкур парвозга қадар C919 асосан Хитой ички йўналишларида парвозларни амалга ошириб келган эди. Ички рейслар давомида самолёт ўзининг техник тавсифлари, юқори даражадаги қулайлиги ҳамда хавфсизлик талабларига тўла жавоб бериши эвазига ижобий эътирофга сазовор бўлишга улгурган эди.
Хитой ва Мўғулистон ўртасидаги ушбу илк қатнов, шунингдек, лайнернинг фуқаролик авиациясидан фойдаланиш бўйича икки томонлама стандарт талабларига қатъий риоя қилишини амалда тасдиқлади. Шу тариқа, C919 расман мунтазам халқаро қатновларни йўлга қўйиш босқичига ўтди.
Эслатиб ўтамиз, C919 ўз географиясини босқичма-босқич кенгайтириб келмоқда. Жумладан, 2024-йилнинг феврал ойида самолёт Сингапур авиаскалонида қатнашиш учун илк бор хорижга парвоз қилган эди, бироқ у тижорий эмас, балки намойиш этиш хусусиятига эга сафар бўлган.
Муваффақиятли кўрсаткичлар2024-йилнинг декабрь ойига келиб, ушбу русумдаги лайнерлар ички йўналишларда жами бир миллиондан ортиқ йўловчини манзилига етказди. Ўшанда Хитойнинг учта йирик авиакомпанияси паркида жами 14 та шундай борт мавжуд эди.
Шунингдек, 2025-йилнинг декабрь ойида C919 тоғли ҳудудда жойлашган Ланчжоу баланд тоғ аэропортига ҳам парвозларни ўзлаштирди. Бугунги кунга келиб эса халқаро тижорий йўналишларнинг очилиши Хитой фуқаролик авиацияси саноати учун муҳим қадам бўлди.
…