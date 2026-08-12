Хитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширди

·0·Техно
Хитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширди

Аирбус ва Boeing компанияларига рақобат туғдириши кутилаётган Хитойнинг C919 йўловчи самолёти ўзининг илк халқаро тижорий рейсини муваффақиятли бажариб, янги босқичга кўтарилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лайнер Пекиннинг «Шоуду» аэропортидан ҳавога кўтарилиб, Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳридаги янги аэропортга келиб қўнди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мўғулистонда ушбу тарихий воқеа муносабати билан тантанали кутиб олиш маросими ташкил этилди. Хусусан, ҳаво кемаси анъанавий сув салути билан кутиб олинган бўлса, самолётдан тушган йўловчиларга миллий либосдаги ходимлар пешвоз чиқиб, махсус рақс томошасини намойиш этишди.

Пекин ва Улан-Батор ўртасидаги CA723/CA724 рақамли рейслар эндиликда кундалик асосда амалга оширилиши режалаштирилган. Бу КОМАК томонидан ишлаб чиқарилган лайнер учун тижорий фойдаланиш бошланганидан буён илк халқаро йўналиш бўлиб тарихга кирди.

Ички бозордан халқаро майдонга

Мазкур парвозга қадар C919 асосан Хитой ички йўналишларида парвозларни амалга ошириб келган эди. Ички рейслар давомида самолёт ўзининг техник тавсифлари, юқори даражадаги қулайлиги ҳамда хавфсизлик талабларига тўла жавоб бериши эвазига ижобий эътирофга сазовор бўлишга улгурган эди.

Хитой ва Мўғулистон ўртасидаги ушбу илк қатнов, шунингдек, лайнернинг фуқаролик авиациясидан фойдаланиш бўйича икки томонлама стандарт талабларига қатъий риоя қилишини амалда тасдиқлади. Шу тариқа, C919 расман мунтазам халқаро қатновларни йўлга қўйиш босқичига ўтди.

Эслатиб ўтамиз, C919 ўз географиясини босқичма-босқич кенгайтириб келмоқда. Жумладан, 2024-йилнинг феврал ойида самолёт Сингапур авиаскалонида қатнашиш учун илк бор хорижга парвоз қилган эди, бироқ у тижорий эмас, балки намойиш этиш хусусиятига эга сафар бўлган.

Муваффақиятли кўрсаткичлар

2024-йилнинг декабрь ойига келиб, ушбу русумдаги лайнерлар ички йўналишларда жами бир миллиондан ортиқ йўловчини манзилига етказди. Ўшанда Хитойнинг учта йирик авиакомпанияси паркида жами 14 та шундай борт мавжуд эди.

Шунингдек, 2025-йилнинг декабрь ойида C919 тоғли ҳудудда жойлашган Ланчжоу баланд тоғ аэропортига ҳам парвозларни ўзлаштирди. Бугунги кунга келиб эса халқаро тижорий йўналишларнинг очилиши Хитой фуқаролик авиацияси саноати учун муҳим қадам бўлди.

C919Хитой авиациясиКОМАКПекинУлан-Батор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиGoogle Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиБугун, 19:26Google Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилдиGoogle Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилдиБугун, 19:21VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаVK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаБугун, 18:54Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиРоссиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиБугун, 18:26Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди