«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар

·0·Спорт
«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар

Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби ҳамда «Adidas» бренди ҳамкорликда 2026/27 йилги янги мавсум учун жамоанинг учинчи (захира) либослари тўпламини расман намойиш этди. Янги либос ўзининг ноодатий ва ёрқин пушти ранги ҳамда миллий маданият элементлари билан мухлислар ва мода кузатувчиларининг эътиборини тортиб олди.

Клуб матбуот хизматининг таъкидлашича, ушбу ёрқин ранг шунчаки дизайн эмас, балки дунёнинг турли бурчакларидаги миллионлаб «Реал» мухлисларини бирлаштириб турувчи чексиз иштиёқ ва «қироллик клуби»нинг глобал миқёсини ифодалайди.

Лотин Америкаси маданияти ва замонавий спорт дизайни

Янги либос дизайнини яратишда дизайнерлар Лотин Америкаси анъанавий ҳунармандчилигида кенг қўлланиладиган нафис геометрик нақшлардан илҳомланишган.

Элегантлик ва замонавий услубни таъминлаш мақсадида:

  • Либоснинг V-симон ёқаси;

  • Енг учлари;

  • «Adidas» логотипи ва машҳур учта чизиқ деталлари;

  • Клуб эмблемаси мулойим кремранг (қаймоқранг) тусда ишланган.

Бу орқали тарихий-маданий элементлар ва замонавий спорт эстетикаси ўзаро мукаммал уйғунлаштирилган.

«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар

Инновацион технология: Climacool+

Профессионал футболчилар учун мўлжалланган ушбу либос ўта енгил ва ҳаво ўтказувчан матодан тайёрланган. Унда «Adidas» компаниясининг сўнгги авлод Climacool+ технологияси қўлланилган бўлиб, у танадан намликни ва терни зудлик билан чиқариб юборади. Бу эса майдондаги юқори жисмоний юкламалар ва иссиқ ҳаво шароитида футболчиларга максимал салқинлик ва қулайлик беради.

«Реал Мадрид»нинг 2026/27 йилги мавсум учун тўлиқ либослар тўплами

Янги пушти либос намойиш этилиши билан Мадрид клуби бўлажак мавсум учун учта асосий либос вариантини пўлатдек мукаммал ҳолатда тўлиқ шакллантириб олди:

  1. Асосий (Уй) либоси: Клубнинг анъанавий, класикага айланган оқ ранги сақлаб қолинган. Дизайн «Мадрид»га хос юқори элегантлик ва аристократик ғояга қурилган.

  2. Сафар либоси: Тўқ яшил рангда ишланган бўлиб, оқ деталлар ва нозик геометрик нақшлар билан бойитилган. Унда «Adidas»нинг афсонавий уч япроқли (Trefoil) логотипи ва замонавий ёқа қўлланган.

  3. Дарвозабонлар либоси: Посбонлар учун алоҳида ёрқин мовий рангдаги тўплам ишлаб чиқилган.

«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар

«Реал»нинг сўнгги йиллардаги вазимин оқ ва тўқ яшил либосларидан кескин фарқ қилувчи ушбу ёрқин пушти тўплам янги мавсумда клубнинг энг кўп сотиладиган мерчларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиИнтер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиБугун, 18:34Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиРасман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиБугун, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади