«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар
Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби ҳамда «Adidas» бренди ҳамкорликда 2026/27 йилги янги мавсум учун жамоанинг учинчи (захира) либослари тўпламини расман намойиш этди. Янги либос ўзининг ноодатий ва ёрқин пушти ранги ҳамда миллий маданият элементлари билан мухлислар ва мода кузатувчиларининг эътиборини тортиб олди.
Клуб матбуот хизматининг таъкидлашича, ушбу ёрқин ранг шунчаки дизайн эмас, балки дунёнинг турли бурчакларидаги миллионлаб «Реал» мухлисларини бирлаштириб турувчи чексиз иштиёқ ва «қироллик клуби»нинг глобал миқёсини ифодалайди.
Лотин Америкаси маданияти ва замонавий спорт дизайни
Янги либос дизайнини яратишда дизайнерлар Лотин Америкаси анъанавий ҳунармандчилигида кенг қўлланиладиган нафис геометрик нақшлардан илҳомланишган.
Элегантлик ва замонавий услубни таъминлаш мақсадида:
Либоснинг V-симон ёқаси;
Енг учлари;
«Adidas» логотипи ва машҳур учта чизиқ деталлари;
Клуб эмблемаси мулойим кремранг (қаймоқранг) тусда ишланган.
Бу орқали тарихий-маданий элементлар ва замонавий спорт эстетикаси ўзаро мукаммал уйғунлаштирилган.
Инновацион технология: Climacool+
Профессионал футболчилар учун мўлжалланган ушбу либос ўта енгил ва ҳаво ўтказувчан матодан тайёрланган. Унда «Adidas» компаниясининг сўнгги авлод Climacool+ технологияси қўлланилган бўлиб, у танадан намликни ва терни зудлик билан чиқариб юборади. Бу эса майдондаги юқори жисмоний юкламалар ва иссиқ ҳаво шароитида футболчиларга максимал салқинлик ва қулайлик беради.
«Реал Мадрид»нинг 2026/27 йилги мавсум учун тўлиқ либослар тўплами
Янги пушти либос намойиш этилиши билан Мадрид клуби бўлажак мавсум учун учта асосий либос вариантини пўлатдек мукаммал ҳолатда тўлиқ шакллантириб олди:
Асосий (Уй) либоси: Клубнинг анъанавий, класикага айланган оқ ранги сақлаб қолинган. Дизайн «Мадрид»га хос юқори элегантлик ва аристократик ғояга қурилган.
Сафар либоси: Тўқ яшил рангда ишланган бўлиб, оқ деталлар ва нозик геометрик нақшлар билан бойитилган. Унда «Adidas»нинг афсонавий уч япроқли (Trefoil) логотипи ва замонавий ёқа қўлланган.
Дарвозабонлар либоси: Посбонлар учун алоҳида ёрқин мовий рангдаги тўплам ишлаб чиқилган.
«Реал»нинг сўнгги йиллардаги вазимин оқ ва тўқ яшил либосларидан кескин фарқ қилувчи ушбу ёрқин пушти тўплам янги мавсумда клубнинг энг кўп сотиладиган мерчларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…