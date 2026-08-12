Google Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилди

·0·Техно
Google Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилди

Google компанияси Pixel 11 гаджетлари тақдимоти доирасида Android қурилмалари ўртасида маълумот алмашиш жараёнини тубдан ўсишини таъминловчи янги функцияни эълон қилди. Apple экотизимидаги АирДроп ва НамеДроп имкониятларига рақобатбардош бўлган ушбу янгиланиш фойдаланувчиларга шунчаки қурилмаларни бир-бирига яқинлаштириш орқали контактлар, суратлар ҳамда видеоларни тезкор улашиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Қуикк Шаре функцияси икки томонлама тезкор маълумот алмашинувини таъминлайди. Бунда фойдаланувчилар ўз телефонларидаги Шаре Шеет менюси орқали керакли контентни танлаб, қурилмаларни ўзаро теккизиш орқали узатишни амалга оширишлари мумкин бўлади.

Функциянинг ишлаш принципи ва имкониятлари

Мазкур технология ўзининг ишлаш механизми бўйича Apple компаниясининг iOS 17 операцион тизимида тақдим этилган НамеДроп хусусиятини эслатиб юборади. NFC технологиясига таянувчи ушбу янгилик Android фойдаланувчиларига кундалик рақамли мулоқотни янада соддалаштириш ва қоғозбозликсиз контакт алмашиш қулайлигини тақдим этади.

Google компаниясининг таъкидлашича, янги функция хавфсизлик ва тезкорликни бирдек таъминлайди. Қурилмалар орасидаги масофа минимал даражада бўлиши талаб этилиши маълумотларнинг хавфсиз узатилишига кафолат беради ҳамда тасодифий уланишларнинг олдини олади.

Қайси қурилмаларда ишлайди

Қуикк Шаре функциясининг мазкур янги режими жорий ҳафтадан бошлаб Pixel 6 ва ундан кейинги авлод смартфонлари учун тарқатила бошланди. Шунингдек, яқин вақт ичида Samsung Galaxy туркумидаги илғор гаджетлар, хусусан, Samsung Galaxy З Fold8 Ultra, Fold8 ҳамда Flip8 моделларида ҳам фойдаланишга топширилиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур янгиланиш Android фойдаланувчилари учун файл алмашиш тажрибасини янги босқичга олиб чиқади. Google режалаштирганидек, йил охиригача яна кўплаб бошқа бренд смартфонлари ҳам ушбу функцияни қўллаб-қувватлай бошлайди ва бу экотизимлараро рақобатни янада кучайтиради.

GoogleҚуикк ШареAndroidТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиGoogle Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиБугун, 19:26Хитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширдиХитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширдиБугун, 19:24VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаVK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаБугун, 18:54Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиРоссиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиБугун, 18:26Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди