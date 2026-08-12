Google Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилди
Google компанияси Pixel 11 гаджетлари тақдимоти доирасида Android қурилмалари ўртасида маълумот алмашиш жараёнини тубдан ўсишини таъминловчи янги функцияни эълон қилди. Apple экотизимидаги АирДроп ва НамеДроп имкониятларига рақобатбардош бўлган ушбу янгиланиш фойдаланувчиларга шунчаки қурилмаларни бир-бирига яқинлаштириш орқали контактлар, суратлар ҳамда видеоларни тезкор улашиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Қуикк Шаре функцияси икки томонлама тезкор маълумот алмашинувини таъминлайди. Бунда фойдаланувчилар ўз телефонларидаги Шаре Шеет менюси орқали керакли контентни танлаб, қурилмаларни ўзаро теккизиш орқали узатишни амалга оширишлари мумкин бўлади.
Функциянинг ишлаш принципи ва имкониятлариМазкур технология ўзининг ишлаш механизми бўйича Apple компаниясининг iOS 17 операцион тизимида тақдим этилган НамеДроп хусусиятини эслатиб юборади. NFC технологиясига таянувчи ушбу янгилик Android фойдаланувчиларига кундалик рақамли мулоқотни янада соддалаштириш ва қоғозбозликсиз контакт алмашиш қулайлигини тақдим этади.
Google компаниясининг таъкидлашича, янги функция хавфсизлик ва тезкорликни бирдек таъминлайди. Қурилмалар орасидаги масофа минимал даражада бўлиши талаб этилиши маълумотларнинг хавфсиз узатилишига кафолат беради ҳамда тасодифий уланишларнинг олдини олади.
Қайси қурилмаларда ишлайдиҚуикк Шаре функциясининг мазкур янги режими жорий ҳафтадан бошлаб Pixel 6 ва ундан кейинги авлод смартфонлари учун тарқатила бошланди. Шунингдек, яқин вақт ичида Samsung Galaxy туркумидаги илғор гаджетлар, хусусан, Samsung Galaxy З Fold8 Ultra, Fold8 ҳамда Flip8 моделларида ҳам фойдаланишга топширилиши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, мазкур янгиланиш Android фойдаланувчилари учун файл алмашиш тажрибасини янги босқичга олиб чиқади. Google режалаштирганидек, йил охиригача яна кўплаб бошқа бренд смартфонлари ҳам ушбу функцияни қўллаб-қувватлай бошлайди ва бу экотизимлараро рақобатни янада кучайтиради.
…