VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқда

·22·Техно
VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқда
Қисқача

VK Видесо ҳамкорлик дастурига уланиш шартларини 2026-йил 1-сентабрдан бошлаб енгиллаштиради. Янги талабларга кўра, муаллиф каналида камида 1000 нафар обуначи бўлиши ва сўнгги 90 кун ичида видеолари жами камида 500 соат томоша қилинган бўлиши керак. Муаллифлар каналини мунтазам ривожлантириши ва фақат оригинал материалларни эълон қилиши шарт.

Россиянинг йирик видеохизматларидан бири бўлган VK Видесо платформаси ўзининг ҳамкорлик дастурига уланиш шартларини сезиларли даражада енгиллаштирмоқда. Янги қоидалар ижодкорлар учун монетизация тизимига кириш имкониятларини кенгайтириб, бошланғич муаллифларга қўшимча шароитлар яратишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янгиланган талаблар 2026-йилнинг 1-сентябридан бошлаб тўлиқ кучга киради. Шу санадан эътиборан платформада ўзининг оригинал контентини улашиб келаётган муаллифлар даромад олиш имкониятини тақдим этувчи ҳамкорлик дастурига қўшилишлари анча осонлашади.

Янги монетизация мезонлари

Жорий этилаётган ўзгаришларга кўра, дастурга уланиш учун муаллиф ўз каналида камида 1000 нафар обуначига эга бўлиши ва сўнгги 90 кун ичида унинг видеолари жами 500 соатдан кам бўлмаган вақт мобайнида томоша қилинган бўлиши талаб этилади. Ушбу кўрсаткичлар илгари амал қилган шартларга нисбатан анча қулай ҳисобланади.

Платформа вакилларининг таъкидлашича, янгиланган мезонлар айниқса фаолиятини эндигина бошлаётган ижодкорлар учун кириш чегарасини пасайтириш мақсадида ишлаб чиқилган. Бироқ шартлар юмшатилганига қарамасдан, асосий талаблар ўзгармас қолади: муаллифлар доимий равишда ўз каналини ривожлантириб бориши ва фақат оригинал материалларни эълон қилиши шарт.

Ўтиш даври ва қўллаб-қувватлаш чоралари

Мазкур янгилик барча муаллифлар учун бирдек осон кечмаслигини инобатга олиб, платформа раҳбарияти махсус ўтиш даврини тақдим этади. Унга кўра, керакли кўрсаткичларга, жумладан, етарли томоша вақтига ҳали эришмаган ижодкорлар учун уч ойлик мослашиш даври назарда тутилган.

Ушбу уч ойлик вақт оралиғида платформа муаллифларга янги талабларга кўникиш имконини берувчи минимал кафолатланган даромад механизмини қўллашни режалаштирмоқда. Бу эса бошланғич босқичдаги ижодкорларга молиявий барқарорликни сақлаб қолиш ва ўз аудиториясини кенгайтириш учун қулай замин яратади.

VK ВидесоМонетизацияКонтентВидеохизматТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиGoogle Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиБугун, 19:26Хитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширдиХитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширдиБугун, 19:24Google Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилдиGoogle Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилдиБугун, 19:21Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиРоссиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилдиБугун, 18:26Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди