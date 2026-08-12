VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқда
VK Видесо ҳамкорлик дастурига уланиш шартларини 2026-йил 1-сентабрдан бошлаб енгиллаштиради. Янги талабларга кўра, муаллиф каналида камида 1000 нафар обуначи бўлиши ва сўнгги 90 кун ичида видеолари жами камида 500 соат томоша қилинган бўлиши керак. Муаллифлар каналини мунтазам ривожлантириши ва фақат оригинал материалларни эълон қилиши шарт.
Россиянинг йирик видеохизматларидан бири бўлган VK Видесо платформаси ўзининг ҳамкорлик дастурига уланиш шартларини сезиларли даражада енгиллаштирмоқда. Янги қоидалар ижодкорлар учун монетизация тизимига кириш имкониятларини кенгайтириб, бошланғич муаллифларга қўшимча шароитлар яратишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янгиланган талаблар 2026-йилнинг 1-сентябридан бошлаб тўлиқ кучга киради. Шу санадан эътиборан платформада ўзининг оригинал контентини улашиб келаётган муаллифлар даромад олиш имкониятини тақдим этувчи ҳамкорлик дастурига қўшилишлари анча осонлашади.
Янги монетизация мезонлариЖорий этилаётган ўзгаришларга кўра, дастурга уланиш учун муаллиф ўз каналида камида 1000 нафар обуначига эга бўлиши ва сўнгги 90 кун ичида унинг видеолари жами 500 соатдан кам бўлмаган вақт мобайнида томоша қилинган бўлиши талаб этилади. Ушбу кўрсаткичлар илгари амал қилган шартларга нисбатан анча қулай ҳисобланади.
Платформа вакилларининг таъкидлашича, янгиланган мезонлар айниқса фаолиятини эндигина бошлаётган ижодкорлар учун кириш чегарасини пасайтириш мақсадида ишлаб чиқилган. Бироқ шартлар юмшатилганига қарамасдан, асосий талаблар ўзгармас қолади: муаллифлар доимий равишда ўз каналини ривожлантириб бориши ва фақат оригинал материалларни эълон қилиши шарт.
Ўтиш даври ва қўллаб-қувватлаш чоралариМазкур янгилик барча муаллифлар учун бирдек осон кечмаслигини инобатга олиб, платформа раҳбарияти махсус ўтиш даврини тақдим этади. Унга кўра, керакли кўрсаткичларга, жумладан, етарли томоша вақтига ҳали эришмаган ижодкорлар учун уч ойлик мослашиш даври назарда тутилган.
Ушбу уч ойлик вақт оралиғида платформа муаллифларга янги талабларга кўникиш имконини берувчи минимал кафолатланган даромад механизмини қўллашни режалаштирмоқда. Бу эса бошланғич босқичдаги ижодкорларга молиявий барқарорликни сақлаб қолиш ва ўз аудиториясини кенгайтириш учун қулай замин яратади.
…