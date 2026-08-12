Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...

·44·Спорт
Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...
Қисқача

«Кацина Юнайтед» клуби ҳимоячиси 27 ёшли Чинеду Озор «Нигер Торнадос»га қарши ўртоқлик учрашувида ҳушини йўқотган ва шифокорлар томонидан вафот этган деб эълон қилинган. Унинг жасади моргга олиб борилгач, футболчи қўлини қимирлатиб, ҳаёт аломатларини кўрсатган. Озор зудлик билан реанимация бўлимига ўтказилган ва шифокорлар унинг аҳволини барқарорлаштириш учун даволаш олиб бормоқда.

Футбол майдонлари баъзида ақл ва мантиқ тарозисига сиғмайдиган оламшумул воқеаларга гувоҳ бўлади. Нигерия олий дивизиони иштирокчиси «Катсина Юнайтед» клуби ҳимоячиси Чинеду Озор (Chinedu Ozor) билан содир бўлган сўнгги ҳодиса бутун спорт жамоатчилигини ва тиббиёт ходимларини ҳайратда қолдирди.

Майдондаги фожиа ва янглиш хулоса

Нохуш воқеа «Катсина Юнайтед» жамоасининг мавсумолди тайёргарлик доирасида «Нигер Торнадос» клубига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида юз берди. Баҳс давомида 27 ёшли ҳимоячи Чинеду Озор кутилмаганда ҳушини йўқотиб, майдонга йиқилган.

Воқеа жойига етиб келган тиббиёт ходимлари футболчига шошилинч ёрдам кўрсатишга уринишган. Бироқ дастлабки тезкор текширувлардан сўнг, шифокорлар юрак уриши ва нафас олиш тўхтаганини қайд этиб, Озорни «вафот этган» деб эълон қилишди.

Моргдаги кутилмаган ҳаракат

Футболчининг вафоти ҳақидаги хабардан сўнг, «Катсина Юнайтед» клуби раҳбарияти расмий баёнот бериб, марҳумнинг оиласи, яқинлари ва мухлисларига чуқур ҳамдардлик билдирди. Марҳумнинг жасади стандарт процедурага мувофиқ маҳаллий шифохонанинг мортига (морг) етказилган эди.

Аммо ҳақиқий мўъжиза айнан шу ерда содир бўлди:

Шифохона ходимлари ва морг ходимлари муздахонада танани кўздан кечираётган бир пайтда, вафот этди деб ҳисобланган футболчи тўсатдан қўлини қимирлатиб, ҳаёт аломатларини кўрсата бошлаган.

Реанимация ва ҳаёт учун кураш

Футболчининг тирик экани аниқланиши билан, у зудлик билан шифохонанинг реанимация бўлимига олиб ўтилди. Ҳозирда тажрибали шифокорлар гуруҳи Чинеду Озорнинг организмини қайта тиклаш, ҳушига келтириш ва аҳволини барқарорлаштириш учун кечаю кундуз кураш олиб бормоқда.

Маълумот учун, Чинеду Озор жорий йилнинг июль ойида «Катсина Юнайтед» клуби сафига келиб қўшилган эди. Ўтган мавсумда у Нигерия чемпионатида 15 та учрашувда майдонга тушиб, жамоа ҳимоя чизиғида тўп сурган. Томонлар ва футбол жамоатчилиги ҳозирда спортчининг тўлиқ соғайиб кетишини интизорлик билан кутмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Чинеду ОзорКатсина ЮнайтедНигер Торнадос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиШаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиБугун, 19:26Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади