Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...
«Кацина Юнайтед» клуби ҳимоячиси 27 ёшли Чинеду Озор «Нигер Торнадос»га қарши ўртоқлик учрашувида ҳушини йўқотган ва шифокорлар томонидан вафот этган деб эълон қилинган. Унинг жасади моргга олиб борилгач, футболчи қўлини қимирлатиб, ҳаёт аломатларини кўрсатган. Озор зудлик билан реанимация бўлимига ўтказилган ва шифокорлар унинг аҳволини барқарорлаштириш учун даволаш олиб бормоқда.
Футбол майдонлари баъзида ақл ва мантиқ тарозисига сиғмайдиган оламшумул воқеаларга гувоҳ бўлади. Нигерия олий дивизиони иштирокчиси «Катсина Юнайтед» клуби ҳимоячиси Чинеду Озор (Chinedu Ozor) билан содир бўлган сўнгги ҳодиса бутун спорт жамоатчилигини ва тиббиёт ходимларини ҳайратда қолдирди.
Майдондаги фожиа ва янглиш хулоса
Нохуш воқеа «Катсина Юнайтед» жамоасининг мавсумолди тайёргарлик доирасида «Нигер Торнадос» клубига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида юз берди. Баҳс давомида 27 ёшли ҳимоячи Чинеду Озор кутилмаганда ҳушини йўқотиб, майдонга йиқилган.
Воқеа жойига етиб келган тиббиёт ходимлари футболчига шошилинч ёрдам кўрсатишга уринишган. Бироқ дастлабки тезкор текширувлардан сўнг, шифокорлар юрак уриши ва нафас олиш тўхтаганини қайд этиб, Озорни «вафот этган» деб эълон қилишди.
Моргдаги кутилмаган ҳаракат
Футболчининг вафоти ҳақидаги хабардан сўнг, «Катсина Юнайтед» клуби раҳбарияти расмий баёнот бериб, марҳумнинг оиласи, яқинлари ва мухлисларига чуқур ҳамдардлик билдирди. Марҳумнинг жасади стандарт процедурага мувофиқ маҳаллий шифохонанинг мортига (морг) етказилган эди.
Аммо ҳақиқий мўъжиза айнан шу ерда содир бўлди:
Шифохона ходимлари ва морг ходимлари муздахонада танани кўздан кечираётган бир пайтда, вафот этди деб ҳисобланган футболчи тўсатдан қўлини қимирлатиб, ҳаёт аломатларини кўрсата бошлаган.
Реанимация ва ҳаёт учун кураш
Футболчининг тирик экани аниқланиши билан, у зудлик билан шифохонанинг реанимация бўлимига олиб ўтилди. Ҳозирда тажрибали шифокорлар гуруҳи Чинеду Озорнинг организмини қайта тиклаш, ҳушига келтириш ва аҳволини барқарорлаштириш учун кечаю кундуз кураш олиб бормоқда.
Маълумот учун, Чинеду Озор жорий йилнинг июль ойида «Катсина Юнайтед» клуби сафига келиб қўшилган эди. Ўтган мавсумда у Нигерия чемпионатида 15 та учрашувда майдонга тушиб, жамоа ҳимоя чизиғида тўп сурган. Томонлар ва футбол жамоатчилиги ҳозирда спортчининг тўлиқ соғайиб кетишини интизорлик билан кутмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…