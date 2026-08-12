Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунлади

·0·Спорт
Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунлади

Миланнинг Интер клуби қанот чизиғини кучайтириш борасидаги илк трансферини расман якунлади. Тоттенхем клубида тўп сурган инглиз ҳаракатдаги футболчи Джед Спенсе эндиликда фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, икки кун давом этган шиддатли музокаралардан сўнг томонлар барча шартлар бўйича келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер бош мураббий қанот чизиғи учун талаб қилган илк йирик кучайтириш ҳисобланади. Чоршанба куни тушдан кейин музокаралар якунланиб, футболчи Италия грандига доимий асосда кўчиб ўтиши маълум бўлди. Джед Спенсе янги жамоаси билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ йиллик шартномага имзо чекишга шай турибди.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичлар

Трансфер ойнасининг бошида, футболчи Англия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида порлаган пайтда, Тоттенхем унинг нархини 45 миллион евро этиб белгилаганди. Бироқ сўнгги кунлардаги қизғин мулоқотлар натижасида инглиз клуби бу қийматни 10 миллион евродан кўпроққа камайтиришга рози бўлди.

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, клублар ўртасидаги қатъий трансфер суммаси 31,5 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, турли хил бонуслар эвазига бу сумма 34-35 миллион еврогача етиши мумкин. Интер футболчининг ўзи билан эса анча олдин келишувга эришган бўлиб, унинг йиллик қатъий маоши 3 миллион евродан ошмаслиги белгиланган.

Таркибдаги ўзгаришлар ва келажакдаги режалар

Джед Спенсенинг келиши ва мураббий Энди Диоуфни ўнг қанотга мослаштиргани жамоадаги рақобатни кескин оширади. Ушбу ўзгаришлар фонида бразилиялик Луис Генриқуе билан боғлиқ вазият янада эътибор марказига тушди.

Ҳозирда Ромадан Луис Генриқуе бўйича расмий таклиф келиб тушган, бироқ Интер раҳбарияти ҳозирча сотувни маъқуллагани йўқ. Шунга қарамай, ўз позициясида учинчи рақамли танловга айланиб қолиш хавфи футболчини қишки ёки ёзги трансфер ойнасида миланликлар сафини тарк этишига сабаб бўлиши мумкин.

ИнтерТоттенхемДжед СпенсеТрансферА серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиИнтер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиБугун, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади