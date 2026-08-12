Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунлади
Миланнинг Интер клуби қанот чизиғини кучайтириш борасидаги илк трансферини расман якунлади. Тоттенхем клубида тўп сурган инглиз ҳаракатдаги футболчи Джед Спенсе эндиликда фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, икки кун давом этган шиддатли музокаралардан сўнг томонлар барча шартлар бўйича келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер бош мураббий қанот чизиғи учун талаб қилган илк йирик кучайтириш ҳисобланади. Чоршанба куни тушдан кейин музокаралар якунланиб, футболчи Италия грандига доимий асосда кўчиб ўтиши маълум бўлди. Джед Спенсе янги жамоаси билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ йиллик шартномага имзо чекишга шай турибди.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичларТрансфер ойнасининг бошида, футболчи Англия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида порлаган пайтда, Тоттенхем унинг нархини 45 миллион евро этиб белгилаганди. Бироқ сўнгги кунлардаги қизғин мулоқотлар натижасида инглиз клуби бу қийматни 10 миллион евродан кўпроққа камайтиришга рози бўлди.
Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, клублар ўртасидаги қатъий трансфер суммаси 31,5 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, турли хил бонуслар эвазига бу сумма 34-35 миллион еврогача етиши мумкин. Интер футболчининг ўзи билан эса анча олдин келишувга эришган бўлиб, унинг йиллик қатъий маоши 3 миллион евродан ошмаслиги белгиланган.
Таркибдаги ўзгаришлар ва келажакдаги режаларДжед Спенсенинг келиши ва мураббий Энди Диоуфни ўнг қанотга мослаштиргани жамоадаги рақобатни кескин оширади. Ушбу ўзгаришлар фонида бразилиялик Луис Генриқуе билан боғлиқ вазият янада эътибор марказига тушди.
Ҳозирда Ромадан Луис Генриқуе бўйича расмий таклиф келиб тушган, бироқ Интер раҳбарияти ҳозирча сотувни маъқуллагани йўқ. Шунга қарамай, ўз позициясида учинчи рақамли танловга айланиб қолиш хавфи футболчини қишки ёки ёзги трансфер ойнасида миланликлар сафини тарк этишига сабаб бўлиши мумкин.
…